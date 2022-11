Qatar 2022: ¿qué opina el periodista Horacio Pagani sobre las posibilidades de Uruguay?

El periodista deportivo argentino, Horacio Pagani, se refirió a las posibilidades de Uruguay para Qatar 2022. "El objetivo de Uruguay es meterse en la lucha grande como toda la vida, en los puestos de avanzada, pasar grupos, pasar octavos. estar en la gran pelea. Así que me sorprende que no tengan tanta esperanza", aseguró en entrevista con Teledoce.

Para Pagani, la fecha clave de Uruguay será la segunda cuando enfrente a Portugal. "Uruguay tiene que tratar de ganar el grupo y tiene que tratar de derrotar a Portugal. Seguro se pueden clasificar Uruguay y Portugal. Pero sería ideal ganar el grupo para no cruzarse con Brasil en octavos", dijo.

"Me da la sensación que, por los rivales que tiene, Ghana y Corea del Sur, no pasar de grupo sería una gran frustración", añadió. "A Uruguay siempre lo respeté porque siempre da sorpresas. La del 2010 no se la esperaba nadie. Y yo creo que puede clasificar porque el rival es Portugal. Supongo que en términos reales me parece que le tocó una zona accesible para pasar a octavos", aseguró.

Con respecto a Argentina, Pagani sostuvo que un buen mundial sería "salir campeón". "Tiene que jugar al estilo argentino. El fracaso de 2002 cuando se volvió en primera ronda fue porque quería jugar al estilo europeo sin tránsito en la mitad de la cancha", soslayó. "En este mundial se puede dar la reivindicación de los sudamericanos", finalizó.