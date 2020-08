Qué dice el informe de Cepal luego de la revisión que pidió el gobierno

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó el informe sobre la respuesta de Uruguay frente a la pandemia por coronavirus y, pese a que mantiene la cifra sobre el porcentaje de PBI (0,7%) que se destinó para enfrentar la crisis, destacó la situación del país "que ha enfrentado la crisis sanitaria con el respaldo de poseer uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región".

La Cepal señaló que en la situación actual que atraviesa América Latina "no se puede desconocer que se necesita un estímulo fiscal masivo para apuntalar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos", dependiendo de factores coyunturales y estructurales para hacer frente a la crisis.

El comunicado en el que se amplían las acciones de Uruguay se destacan las "fortalezas institucionales previas" y su "gestión expedita y oportuna" que explican el "éxito de una respuesta que la encumbra entre las naciones con menos víctimas mortales de la pandemia".

Tal como adelantó la secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena, la comisión resaltó la conformación del Grupo Asesor Científico Honorario que brinda insumos al gobierno para la toma de decisiones y que constituye "un acertado aprovechamiento de las capacidades – en este caso derivadas de la acumulación en ciencia y tecnología- disponibles en el país".

Por otra parte, hace referencia al sistema de protección social que brinda cobertura universal en salud y el gasto en salud del porcentaje del PBI "superior al de prácticamente todos los países de la región".

También destaca los "niveles moderados" de informalidad entre los asalariados privados -alrededor de 13%-, como la cifra más baja de la región, como "un pilar fundamental" de la respuesta uruguaya frente a la crisis.

Las Asignaciones Familiares y la Tarjeta Uruguay Social tienen "una amplia cobertura", según la Cepal, y "han permitido al Estado uruguayo llegar de manera eficiente a los hogares y personas con mayores vulnerabilidades", señala el comunicado.

En tanto, destaca la duplicación de los montos mensuales de las transferencias de estos programas, lo que fue catalogado como "un alivio frente a la pérdida de ingresos de estos hogares", según la comisión.

También señala la implementación de la canasta de emergencia alimentaria para adultos que no reciben ninguna prestación del Estado.

Sin corrección

Durante la presentación de la séptima edición del informe del organismo sobre la pandemia, Bárcena se refirió al pedido del gobierno de revisar las cifras sobre Uruguay. "Quiero decirle al presidente (Luis Lacalle Pou), al gobierno que nosotros nos basamos en cifras oficiales, no vamos a hacer esa corrección de cifras. Lo que sí tenemos es una interpretación mucho más amplia de lo que a veces el dato duro puede reflejar", dijo.

A pedido del presidente Lacalle Pou, quien dijo que la Cepal "se equivoca" en el informe, el canciller Franciso Bustillo se puso en contacto con Bárcena para que la Cepal "reviera" lo publicado. "Ella me reconoció que efectivamente el propio informe de la Cepal daba pie para interpretaciones que no correspondían, y en esa medida ella me dijo que se iba a incorporar elementos tales para reflejar debidamente lo que es la situación del país", contó este martes el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, subrayó que no es una "mala noticia" que Uruguay haya invertido menos en comparación a otros países, sino que hay que "poner las cifras en el contexto histórico, institucional" del país. "No es negativo que Uruguay no invierta como lo tienen que hacer otros países con brechas mucho mayores", apuntó más adelante.