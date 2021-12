¿Qué dijo Diego Aguirre sobre la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya?

En la conferencia de prensa posterior a la derrota de Inter de Porto Alegre contra Atlético Goianense, el técnico Diego Aguirre fue consultado en la conferencia de prensa sobre la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya.

"Este no es el momento de hablar de eso. No tengo nada de qué hablar. Me siento muy motivado y estoy feliz de estar aquí en el Inter. Este no es el momento de hablar sobre el futuro. Tenemos tiempo para esto. El fútbol es muy dinámico y tenemos que estar tranquilos ”, expresó Aguirre.

También habló del equipo y se proyectó a futuro: "El Inter necesita renovarse. Nadie piensa diferente. La junta lo cree y nosotros también. Estas son cosas que sucederán, pero ahora no es el momento. Tenemos que esperar para hablar de la próxima temporada. Tenemos que intentar cerrar el año jugando un buen partido el jueves y luego planear muchas cosas".

El jueves Inter enfrentará de visitante a Bragantino por la última fecha del campeonato.

Tras la derrota del lunes por 2-1, Inter quedó en el puesto 12 de 20 equipos y complicó su participación en las copa Conmebol del año próximo.

El portal Uol informó que Inter planea el 2022 sin Aguirre, quien es uno de los candidatos de la Asociación Uruguaya de Fútbol para reemplazar a Óscar Tabárez en la selección.