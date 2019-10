Que el tiempo ayude: así se reprogramaron las fechas

Los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvieron que chequear el almanaque para reprogramar, una vez más, el calendario del Torneo Clausura luego de que la fecha que se iba a disputar este fin de semana, la sexta, fue suspendida debido a las precipitaciones que cayeron en el país y que impidieron que se pueda practicar este deporte.

La etapa que se iba a jugar este sábado y domingo se pasó para el próximo miércoles y jueves, con algunas modificaciones en los horarios, y las siguientes jornadas se correrán para los días que ya estaba establecidos.

Además, los miembros de la Mesa deberán definir una nueva fecha a disputarse entre semana y en el mes de noviembre.

Así lo explicó a Referí el integrante de dicho órgano de AUF, Emilio Fernández. “Los partidos de este fin de semana pasaron para miércoles y jueves. Después se va a ir corriendo todo, y vamos a ver qué fecha tendremos que agregar entre semana, porque, lamentablemente, a pesar de que no queremos, vamos a tener que poner una fecha entre semana después de las elecciones”, expresó.

También señaló que la idea de la Mesa era jugar fines de semana y entre semana la sexta, séptima y octava fecha, para llegar a la novena y que la misma se dispute el jueves y el viernes antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo 27 de octubre, fin de semana en el que no puede haber espectáculos públicos.

Ese plan cambió con la suspensión de este fin de semana. “Ahora, la que iba a ser la novena va a ser la octava y la novena pasaría después de las elecciones en la fecha que iba a ir la décima”, señaló Fernández.

La Mesa Ejecutiva deberá definir cuándo coloca esa nueva fecha entre semana, si la van a fijar inmediatamente luego de las elecciones o más adelante.

Para Fernández no sería conveniente dejarla para las últimas fechas del Clausura. “Vamos a tratar de ir viendo cómo podemos correrla y qué día. Si seguimos corriendo para el fin del campeonato nos puede quedar un cuello de botella, con las finales que ya segura hay una, más todo lo que tiene que ver con el clima que ahora se suspendió por eso, o si llegamos a tener otro problema, ya no nos quedan más fechas”, señaló.

Consultado sobre por qué no se suspendieron solo los partidos del sábado y por qué no se disputaron los del domingo, cuando no llovió, el integrante de la Mesa Ejecutiva explicó cómo se manejan en esos caso. “No podemos seguir avanzando con otra fecha hasta que no se complete la anterior. Si hoy se hubieran jugado los del domingo y los del sábado pasaban para el miércoles, lo que juegan entre semana tienen una desventaja física con los que jugaron el fin de semana, porque tienen que jugar a los pocos días y tienen menos días de descanso, y los está perjudicando”, expresó Fernández.

Lo que viene y el clásico

La fecha que se iba a jugar el fin de semana se disputará entre semana con el mismo orden de partidos: Boston River-Progreso, Danubio-Fénix y Plaza Colonia-Nacional el miércoles; y Cerro Largo-Juventud, Liverpool-Rampla Juniors, Racing-Peñarol, Cerro-River Plate y Wanderers-Defensor Sporting el jueves.

El horario del encuentro entre Plaza y Nacional cambiará para las 19:00 horas.

Así lo pidió el club coloniense, que cuenta con la red lumínica del Supicci, para jugar en ese horario.

En tanto, Racing mantendrá el estadio Parque Artigas de Las Piedras para recibir a Peñarol a las 16:00 el día jueves. Así lo confirmó a Referí Nicolás Núñez, el presidente de los de Sayago, quienes prefirieron no cambiar de escenario ni de horario.

Cada club puede solicitar cambiar de escenario, si así lo considera, hasta este lunes, día en el que la Mesa Ejecutiva confirmará por la tarde los detalles de la fecha y también los de la que se jugará el próximo fin de semana.

¿Qué pasará con el clásico? Los movimientos en el calendario podrían trastocar la fecha del clásico, por la etapa 12, programada para el domingo 17 de noviembre.

Desde la Mesa Ejecutiva entienden que, en caso de que se llegue a cambiar, no se jugaría entre semana. “Queremos es que se juegue el domingo, por lo que conlleva, por todo lo que hay que hacer por las medidas de seguridad. Lo que pide el Ministerio del Interior es que sea un día más fácil de controlar y los fines de semana es cuando Montevideo está más tranquilo”, señaló Fernández, quien espera que “el tiempo mejore” y no vuelva a afectar el interrumpido torneo uruguayo.

Lo que se viene en el Clausura

Sexta fecha

Miércoles 16 de octubre

16:00 Boston River - Progreso

16:00 Danubio - Fénix

19:00 Plaza Colonia - Nacional

Jueves 17 de octubre

16:00 Cerro Largo - Juventud

16:00 Liverpool - Rampla Juniors

16:00 Racing - Peñarol

16:00 Cerro - River Plate

18:30 Wanderers - Defensor Sporting

Séptima Fecha

Sábado 20 De Octubre

Fénix - Plaza Colonia

Progreso - Danubio

Nacional - Cerro

Domingo 21 de octubre

River Plate - Cerro Largo

Defensor Sporting - Racing

Rampla Juniors - Wanderers

Juventud - Liverpool

Peñarol - Boston River

Octava fecha

Jueves 24 y viernes 25 de octubre

Cerro Largo -Liverpool

Wanderers - Juventud

Racing - Rampla Juniors

Boston River - Defensor Sporting

Danubio - Peñarol

Plaza Colonia - Progreso

Cerro - Fénix

River Plate- Nacional

* horarios a confirmar