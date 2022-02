¿Qué es de la vida de Facundo Pellistri después de romperla con la selección?

En Perú ya están pensando cómo marcar a Facundo Pellistri en el partido del 24 de marzo a la hora 20:30 contra Uruguay en el Estadio Centenario por las Eliminatorias para el Mundial de Catar.

Según los medios peruanos, el técnico Ricardo Gareca piensa emplear un sistema parecido al que utilizó en Barranquilla frente a Colombia para marcar a Luis Díaz: poner al defensor Aldo Corzo, de Universitario de Deportes, para evitar que Pellistri reciba la pelota con comodidad. Miguel Trauco y Marcos López son otras opciones que tiene a mano el entrenador de la selección incaica.

Pellistri con la camiseta del Alavés

Pellistri resultó desequilibrante por la banda jugando contra Venezuela el 1° de febrero, partido que Uruguay ganó 4 a 1. Si bien el delantero de 20 años no tenía continuidad en Deportivo Alavés y nunca había sido convocado por Óscar Washington Tabárez, el técnico Diego Alonso explicó por qué lo citó: "Busco características de jugadores que necesitamos para poder tener en el plantel. Sobre la continuidad, quizás en los últimos partidos no tuvo la participación que venía teniendo habitualmente, pero en el último semestre en casi todos los partidos jugó, de titular o entrando, con su corta edad. La convocatoria tiene que ver con lo que veía con anterioridad y la característica que tiene de jugar por banda con velocidad y desequilibrio en el uno contra uno".

El rendimiento del delantero contra Paraguay y Venezuela le dieron la razón al entrenador que se estrenó con la celeste en esos dos partidos.

Pero, ¿qué ha sido de Pellistri en las últimas dos semanas, desde que jugó con la selección?

Tras el encuentro contra la Vinotinto regresó a España y se puso a las órdenes del técnico de su equipo, José Luis Mendilibar. Cedido a préstamo por segundo año consecutivo de Manchester City, el mediapunta pudo irse en enero del club español debido a las escasas posibilidades que le dio el anterior técnico del club, Javier Calleja, pero decidió quedarse a pelear por su chance.

El pase de Pellistri pertenece al Manchester United

“Ahora no tengo muchos minutos en el Alavés pero espero que estas actuaciones me puedan servir para que el míster me saque más tiempo. Yo trabajaré todos los días en los entrenamientos para estar preparado. Es verdad que en enero se dio la posibilidad de volver al Manchester pero fue todo muy rápido y al final decidimos seguir aquí”, dijo Pellistri, declaraciones publicadas por Mundo Deportivo.

Sin embargo, esa posibilidad aún no la tuvo. El 5 de febrero Deportivo Alavés perdió 3-1 ante Elche y Pellistri no integró siquiera el banco de suplentes. Mientras que el domingo pasado frente a Valencia, fue parte del plantel, pero no ingresó. Alavés ganó después de tres meses sin conseguir una victoria y el delantero celeste lo miró desde el banco.

Este sábado Alavés enfrenta al líder de la liga española, Real Madrid, en el Santiago Bernabeu. Jugadas 24 fechas, el equipo de Pellistri se encuentra en zona de descenso directo junto a Cádiz y Levante.

En un video que el club publicó en sus redes sociales del entrenamiento del martes, donde ensayaron definición, aparece Pellistri en una jugada donde el golero llega antes que él a la pelota.

El último partido de Pellistri en la liga española fue el 9 de enero contra Athletic Bibao. Ingresó en los últimos cinco minutos. A principio de febrero Rayo Vallecano mostró interés en él y habló con Manchester, pero aún continúa en Alavés, donde suma 592 minutos en la temporada y no marcó goles.