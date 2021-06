Qué hay atrás de la mayor faena semanal de vacunos lo que va del año

La faena de bovinos de la última semana, la que fue del 30 de mayo al 5 de junio, consideró 57.982 cabezas y, por lo tanto, fue la de mayor cantidad de animales procesados en los frigoríficos durante 2021.

En la semana anterior se faenaron 45.005 vacunos y en la misma semana del año pasado se faenaron 39.064.

Juan Brea Saravia, director del escritorio rural Brea Saravia Negocios Rurales, detalló a El Observador que "no es algo que digo ahora, hace tres meses o más que vengo diciendo que esa faena tan alta no es por los ganados de campo, esos no son ganados de campo, son ganados de encierros, de los corrales".

Sobre la participación en el total faenado de ganados de esa procedencia, puntualizó que "son cifras que lamentablemente no tenemos, está claro que hay en esa faena tan alta mucho ganado de corrales porque estamos en un momento en el que no hay oferta de ganados de campo, pero el dato de la cantidad exacta no lo tenemos", añadió.

Al respecto, dijo que "hace años que vengo diciendo que sería muy bueno para todos, por muchos factores, saber cuánto ganado del que está en la faena va desde los corrales que hay en el país y se mata, dónde están esos corrales, pero no lo sabemos".

"Vos escuchas en estos días a todos los consignatarios diciendo que no hay oferta, y es así, sin embargo hay unas faenas monstruosas, y no hablo solo de la semana pasada, incluso en plena seca hubo faenas muy altas y eso es por los ganados de corrales", agregó.

También expresó que hay varias plantas frigoríficas muy importantes, "de primera línea", que desde hace varias semanas no compran porque están procesando ganados procedentes de corrales, "el tema pasa por ahí".

"Siempre digo que la plata no engorda los ganados, a los ganados los engorda la comida y el tiempo, además estos US$ 4 por kilo de novillo (precio de referencia actual) no los están logrando el grueso de los productores medianos o chicos, esos ahora no están embarcando, apuntó.

El consignatario admitió que esa realidad sucede a la vez que se sostiene, como clara explicación de la elevada actividad industrial, una fuerte demanda desde el mercado chino, principal destino de las exportaciones nacionales, por carnes uruguayas.

Con relación a lo que sucede con el abasto interno, en la entrevista de contratapa del suplemento Agro de El Observador, el último fin de semana, Alfonso Fontenla (presidente de la Asociación de Vendedores de Carne) explicó sobre el comportamiento al alza del precio de la carne vacuna y opinó que no le ve aún un techo a esa realidad.

El detalle de la faena vacuna

En lo que va del año, en cinco meses, se faenaron 1.045.878 cabezas vacunas, un 28,3% más que en igual período de 2020 (815.201), cuando se había registrado por su parte una caída de 24,1% respecto a lo faenado en el mismo lapso de 2019 (1.073.743 cabezas).

En el acumulado de este año, el 49% de lo faenado fueron novillos, el 37% vacas y el 12% vaquillonas, por citar las principales categorías. Con relación a 2020 aumentó la faena de novillos (46% a 49%) y bajó la de vacas de 38% a 37% y la de vaquillonas de 14% a 12%.

Los cinco complejos industriales más activos

Frigorífico PUL con 90.950, el 8,7% del total faenado Frigorífico Tacuarembó con 82.678, el 7,9% Frigorífico Las Piedras con 78.537, el 7,5% Frigorífico BPU con 77.144, el 7,4% Frigorífico Canelones con 71.053, el 6,8%

(*) faena vacuna, cantidad de animales y participación porcentual, con base en datos del INAC

Este lunes, al cierre de la jornada, como es habitual la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) difundió nuevas referencias de valores en los mercados de haciendas, con indicadores todos al alza y con los comentarios correspondientes: