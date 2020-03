Qué medidas tomaron las intendencias sobre realización de velorios y el debate por las ferias en medio del coronavirus

El Congreso de Intendentes sesionó este lunes de forma extraordinaria con el coronavirus como único tema y resolvió aplicar un paquete de medidas en los 19 departamentos para evitar la propagación de la enfermedad.

Los representantes aprobaron en la reunión una resolución que, entre otras cosas, suspende la celebración de velorios con público y exhorta a que los sepelios se realicen con menos de veinte personas mientras dure la emergencia sanitaria por coronavirus decretada por el gobierno el viernes 13.

Además, los intendentes acordaron que los vencimientos de las libretas de conducir tengan un plazo de gracia de 30 días, así como que todos los trámites que se puedan hacer de forma electrónica se hagan por esa vía, como por ejemplo los reempadronamientos, explicó en rueda de prensa la presidenta del Congreso de Intendentes, Adriana Peña.

Por otra parte, el personal mayor de 60 o 65 años (según determine cada intendencia), además de las embarazadas, los trabajadores con enfermedades crónicas, transplantados o con inmunodepresión tendrán una licencia médica por 15 días, que podrá extenderse según la evolución del virus.

Las intendencias resolvieron también revocar todas las habilitaciones y servicios destinadas a salones de eventos, fiestas o religiosos para evitar la aglomeración de personas en un mismo lugar, más si es cerrado. Además, exhortaron a los privados a que no realicen este tipo de actividades, que podrán ser controladas por el Ministerio del Interior.

Si bien las ferias ganaderas que se celebran en el interior del país y en espacios abiertos están autorizadas, deberán contar con alcohol en gel, jabón líquido y se "invitará" a los concurrentes a que se mantengan a dos metros de distancia, como mínimo, según la resolución que aprobó el Congreso de Intendentes.

Las ferias vecinales y las grandes superficies (supermercados y shoppings) fueron uno de los puntos más debatidos durante la reunión, debido a la cantidad de casos y la complejidad del tema. En este sentido, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, planteó que, en su opinión, había un "doble criterio", ya que por un lado se promovían medidas para evitar la aglomeración de personas en las ferias pero, por el otro, las grandes superficies seguían acumulando gente.

Diego Battiste

El MEF regulará el precio de los productos de higiene que son necesarios para combatir el virus

De esta manera, en la resolución de este lunes el Congreso de Intendentes resolvió pedir al Ministerio de Salud Pública (MSP) que dé recomendaciones claras y concretas sobre las ferias vecinales, así como las grandes superficies.

Sin embargo, mientras las recomendaciones no lleguen se priorizará la continuidad de las ferias de alimentos y se pedirá que los puestos estén más espaciados, algo que cada intendencia luego deberá reglamentar.

En la reunión de este lunes estuvo sobre la mesa suspender las ferias que no comercializan alimentos, pero finalmente no se tomó ninguna medida al respecto hasta que no se pronuncie el MSP. El intendente de Colonia, Napoleón Gardiol (primer suplente de Carlos Moreira), planteó que en las ferias trabajan muchos pequeños productores, así como que allí compran aquellos con menos recursos, por lo que pidió tener esos dos factores en cuenta para cualquier definición.

La resolución también incluyó un exhorto a que los gobiernos departamentales que tienen frontera acuerden con los estados o provincias de los países vecinos "acciones coordinadas dentro de sus competencias", sin perjuicio de las que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores hacer.

Propuesta de Montevideo

Diego Battiste

Di Candia trasladó al Congreso de Intendentes una serie de medidas acordadas en el gabinete municipal

Di Candia manifestó en la reunión que a Montevideo le preocupan especialmente una serie de aspectos vinculados con el combate al coronavirus. Según dijo el intendente, en el gabinete municipal de este lunes las autoridades analizaron una serie de pedidos a hacer al gobierno nacional, que puso sobre la mesa en el Congreso de Intendentes para así realizarlos de forma conjunta.

Entre esos pedidos estuvo la necesidad de que el MSP defina de forma clara qué hacer con las ferias vecinales y las grandes superficies, así como un pedido expreso a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) regule los precios de los artículos de primera necesidad en medio de una emergencia sanitaria como la que decretó el gobierno.

También se pidió una reunión a la Asociación de Supermercados del Uruguay y al Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) para manifestar la "preocupación" por el remarque de precios de productos de primera necesidad.

Por último, la Intendencia de Montevideo trasladó al Congreso de Intendentes la necesidad de pedirle al MSP que defina el corongrama de acciones previsto para cada una de las fases de propagación del virus.

Las medidas fueron apoyadas por los demás intendentes, aunque horas después el Poder Ejecutivo laudó sobre parte de uno de los temas: el relacionado a los precios de los productos sanitarios. En este sentido, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en la conferencia de prensa de este lunes en Torre Ejecutiva que el MEF publicaría en las próximas horas los precios de los productos de higiene que son fundamentales para la prevención del coronavirus.

Además, el gobierno "publicará una lista similar de productos que podrán ser importados sin gravámenes" de acuerdo a lo previsto por el código aduanero, en el marco de la emergencia sanitaria, según detalló el Poder Ejecutivo en un comunicado.