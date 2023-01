¿Qué pasos sigue la denuncia por violación grupal en Maldonado?

La mujer de unos 30 años denunció haber sido violada por tres hombres en la madrugada del 15 de enero en una casa en Pinares. Ella hizo la denuncia inmediatamente y si bien el caso inicialmente fue asignado a la Fiscalía de San Carlos, la causa penal fue derivada a Montevideo. La fiscal fernandina Fiorella Marzano dispuso las primeras diligencias –instrucción de pericias– y ahora el caso deberá esperar a que termine la feria judicial.

Esto se debe a que el caso en Montevideo fue derivado a la fiscalía de Delitos Sexuales que estaba de turno al momento del hecho –la que encabeza el fiscal Maximiliano Sosa–, pero cuando el caso le fue asignado su semana de turno ya había pasado, razón por la que Sosa tomará contacto con la causa este 1o de febrero cuando finalice la feria judicial.

Sin embargo, Marzano ya había dispuesto las medidas que se tienen que instruir inmediatamente después de una denuncia de este tipo. Es decir, las diferentes pericias necesarias. Pero desde que Marzano terminó su turno el 17 de enero, la causa no tiene fiscal actuante. Si surgiera alguna urgencia, el Ministerio Público puede pedirle a otro fiscal que esté de turno en este momento. Sí está interviniendo la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, quien asiste a la víctima.

Esto ocurre debido a que el caso se denunció durante la feria judicial. En ese periodo –que comprende entre el 24 de diciembre y el primer día hábil de febrero– el Poder Judicial y la Fiscalía entran en receso y montan un sistema de guardias en el que solo se atienden urgencias. Durante ese período quedan en pausa las causas iniciadas antes o aquellas que no necesiten diligencias urgentes.

A su vez, rigen medidas de no acercamiento a la denunciante dispuestas por el Juzgado de Violencia de Género de San Carlos de 2o Turno. Según supo El Observador este miércoles el Instituto Técnico Forense hará una evaluación de riesgo de los tres indagados y a raíz de eso se podrían agravar las medidas cautelares que impuso el Juzgado de Familia. Esto sucede en paralelo a la investigación penal y una no tiene influencia sobre la otra.

La denunciante manifestó en entrevista con Subrayado que recibió un trato "siniestro" en la comisaría cuando se presentó a reportar lo que había vivido. Le sugirieron que no aparentaba haber sido agredida sexualmente.

La cronología de los hechos que denunció la mujer

Al relatar los hechos, la víctima expresó: “Mis recuerdos llegan hasta las 22, cuando salí con él (el principal acusado) a hablar con unos vecinos que se quejaban del volumen de la música. Me comparte un trago, me siento mal, mis amigas piden permiso para ir a acostarme. No me acuerdo de más nada”.

“Me sentía floja de cuerpo, no podía sostenerme, las piernas se me iban para atrás. No sentía náuseas. Yo salgo, tomo alcohol, y nunca me había pasado de perder la conciencia”, explicó.

Además, la víctima contó lo que le relataron sus amigos sobre lo que ocurrió una vez que perdió la conciencia. “Según relata mi amiga él sugiere que subamos a su habitación y empieza a tocarle su vagina y la mía, y ella le pone el freno, le dice que no queríamos estar con él, que yo no podía tomar una decisión. Ella baja a buscar a mi amigo cumpleañero y cuando suben la puerta estaba trancada, yo no respondía, él (el acusado) respondía que yo estaba bien y que se fueran”.

“En ese interín que bajan y suben, cuando logran abrir la puerta estaban él, su primo y su hermano arriba mío, había restos de semen en mi ropa interior, marcas y moretones en brazos y muslos. Yo recién tomo conciencia el sábado a las 12 del mediodía cuando me despierto en otra casa, en la de mi amigo el cumpleañero. Me comunican la situación que había vivido y quedo en shock, y entiendo por que me dolían la pelvis, los brazos”, agregó.

Finalmente la víctima contó lo que ocurrió al día siguiente, y denuncia que tuvo problemas para acceder a los medicamentos necesarios cuando se denuncia una situación de violación. “Ahí recibo la primera asistencia, recibo medicaciones para enfermedades de transmisión sexual, pero ciertas cosas no recibo, como tratamiento preventivo para el HIV. Lo conseguí gracias a las psicólogas de la Fiscalía de Maldonado”, agregó la víctima.