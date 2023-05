¿Quién es el jugador de Peñarol que jugó ante Racing y se mostró haciendo recuperación en su domicilio?

Peñarol vive el mejor momento de los últimos cinco meses en el plano local.

Con su triunfo por 2-0 sobre Racing este lunes, recibió la primera copa del año al consagrarse campeón del Torneo Apertura, más allá de que ya lo era antes de comenzar el encuentro debido a que Nacional no pudo vencer a Defensor Sporting el domingo y solo alcanzó un empate 2-2 en el Parque Franzini.

Tras este triunfo, los carboneros lograron lo que pretendían previo al compromiso ante los de Sayago, que fue sacar más ventaja en la Tabla Anual. Ahora el segundo, el conjunto tricolor, se encuentra a 7 puntos.

De esta forma y luego del triunfo, los aurinegros se preparan para cerrar el certamen disputando la última fecha.

La misma la jugarán contra Wanderers este sábado a la hora 15.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

El técnico Alfredo Arias espera recuperar a algunos futbolistas como Léo Coelho, quien ya tiene el alta y estuvo en el banco de suplentes ante Racing, pero sigue sin jugar hace siete partidos.

Matías Arezo, de Peñarol, se recupera del esfuerzo con botas especiales en su domicilio

No obstante, Brian Mansilla, quien sufrió un fuerte esguince de rodilla el pasado jueves ante Defensa y Justicia por el que debió dejar la cancha a los 15 minutos por la Copa Sudamericana, luego de que su resonancia magnética no diera una lesión grave -como informó Referí-, y los futbolistas Abel Hernández y Kevin Méndez, lesionados en el primer tiempo ante Racing, no podrán estar contra los bohemios.

Este martes, uno de los principales jugadores carboneros de este Apertura, se mostró´en su domicilio, recuperándose con unas botas de presoterapia en ambas piernas para llegar lo mejor posible ante Wanderers.

Se trata de Matías Arezo, quien convirtió un gol, en el rebote del penal que le atajó Nicolás Gentilio, y con ese tanto, llegó a nueve en el Apertura, por lo que es uno de los goleadores junto a Juan Ignacio "Colo" Ramírez de Nacional.

El futbolista rompió una racha adversa de ocho encuentros sin convertir con los carboneros, y espera hacerlo ante Wanderers para tratar de quedar como máximo goleador del Apertura, pero en soledad.