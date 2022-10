Racismo en Los Ángeles: la filtración de una conversación entre concejales causa indignación en la comunidad

El 9 de octubre, el diario Los Ángeles Times filtró una conversación entre cuatro de los miembros más poderosos del Concejo de la ciudad en la que se pudo escuchar que los concejales hacían comentarios racistas y hablaban sobre los planes para redistribuir los distritos de la ciudad de Los Ángeles en beneficio personal y en detrimento de los grupos marginados de la ciudad. La noticia fue difundida en otros medios locales y nacionales.

En la reunión donde se produjo la conversación filtrada a la prensa estaban presentes la presidenta del concejo, Nury Martínez, los miembros del cuerpo, Kevin De León y Gil Cedillo, y el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles.

En respuesta, numerosos manifestantes se congregaron este miércoles ante el edificio del Concejo Municipal de Los Ángeles e impidieron que se reuniera el cuerpo como protesta por la conversación escuchada en los medios.

Activistas de organizaciones como Unión de Vecinos, la filial del Este de Los Ángeles del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (LATU) y Black Lives Matter se hicieron presentes en la manifestación y entonaban cantos como “¿Qué queremos? ¡Renuncia ahora!” y "¡Este consejo racista tiene que irse!"

Desde que se publicó la grabación filtrada en el LA Times el 9 de octubre, Ron Herrera y Nury Martínez han renunciado y vecinos y activistas están presionando para que los miembros restantes del concejo municipal en la grabación filtrada, de León y Cedillo, también renuncien.

El presidente interino, Mitch O'Farrell, canceló la reunión del consejo de la ciudad programada para el 14 de octubre y afirmó que "los asuntos de la gente no pueden llevarse a cabo hasta que tengamos estas dos renuncias". Todos los demás miembros del concejo municipal han pedido la renuncia de DE León y Cedillo, excepto Joe Buscaino, uno de los concejales más conservadores.

El profundo racismo mostrado en las discusiones del Concejo Municipal ha sido destacado por la prensa local y nacional que publicó ampliamente los comentarios groseros e intolerantes de efectuados sobre otros miembros del concejo de la ciudad, así como sobre los residentes de color de Los Ángeles, y sobre el poder político negro en Los Ángeles.

Martínez fue particularmente duro con el hijo adoptivo del miembro del concejo Mike Bonin, que es afro y de tendencia liberal. Martínez llamó “mono” en español al hijo de Bonin y se lamentó por la supuesta falta de disciplina del concejal hacia su hijo. “Lo están criando como a un niño blanco”, dijo Martínez en la grabación. “Pensé, este chico necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta”.

Martínez también hizo crudos comentarios racistas sobre la población inmigrante oaxaqueña en el barrio de Los Ángeles de Koreatown, refiriéndose a ellos como “personas pequeñas y oscuras”. Una mujer oaxaqueña abordó estos comentarios directamente en la reunión del cabildo del 11 de octubre, la primera después de que se filtró el audio. “Qué pena que Nury Martínez no esté aquí para reírse en mi cara de que somos mexicanos feos”, dijo la residente. “Los quiero fuera del poder, el poder que tienen para estar discriminando a la comunidad mexicana y afroamericana”.

El racismo revelado en la grabación va mucho más allá de los comentarios vulgares. Mike Bonin y su esposo emitieron un comunicado después de la filtración del audio, acusando a los cuatro políticos de un “esfuerzo coordinado para debilitar la representación política negra en Los Ángeles”.

En la grabación se escucha al líder sindical Herrera decir “yo entiendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Un masaje para crear distritos que nos beneficien a todos”. Herrera se refería al proceso de redistribución de distritos, en el que los funcionarios cambian los límites de las áreas que representarán políticos específicos. A menudo, la redistribución de distritos se convierte en “gerrymandering”, la manipulación de distritos para generar un resultado electoral a favor de un partido o individuo.

En la grabación, los políticos dieron a entender que el poder político afro en Los Ángeles es débil. El presidente del consejo, Martínez, expresó su preocupación de que la población negra de Los Ángeles denuncie el esquema de redistribución de distritos de los políticos. “Políticamente, los negros vendrán por nosotros”, dice ella. En respuesta, De León describió un “efecto Mago de Oz” en relación con la fuerza de los electores negros, diciendo: “estás al lado de la cortina, es como esta gran voz. Es como si hubiera miles. Y cuando realmente corres la cortina es cuando ves al pequeño Mago de Oz”. “Gritan 25 negros, pero gritan como si fueran 250”, responde De León.

La práctica de gerrymandering en los Estados Unidos tiene una historia racista y se usa a menudo para trazar distritos de una manera de privar de sus derechos a las minorías raciales, especialmente a los negros. La Ley de Derechos Electorales de 1965, una victoria del movimiento de Derechos Civiles, prohibió específicamente la manipulación racial en forma de dispersión de poblaciones de color entre distritos para diluir su poder de voto. Sin embargo, los políticos aún practican la manipulación racista en todo el país. La grabación filtrada proporciona evidencia de que esta práctica está viva en Los Ángeles a pesar de su reputación como una ciudad progresista.

En el audio filtrado, los cuatro políticos expresan su desprecio por los funcionarios electos que, en su opinión, expresan demasiado apoyo a los negros de Los Ángeles. Nury Martínez, dice del fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón: “A la mierda con ese tipo, está con los negros”. Gascón se enfrentó a un intento de destitución por parte de la derecha por sus políticas contra el encarcelamiento masivo de reforma de la fianza y eliminación de aumentos de sentencia basados ​​en pandillas y drogas. Martínez también llamó a Bonin el “cuarto miembro negro” del concejo municipal. Bonin también enfrentó un intento fallido de destitución en 2021 en gran parte debido a sus políticas de izquierda contra la falta de vivienda y el crimen.

Kenia Alcocer, dirigente de la Unión de Vecinos afirma que su exigencia es que no solo renuncien los cuatro políticos involucrados, sino que se revisen todas las decisiones que se tomaron mientras Martínez, De León y Cedillo estaban en el concejo municipal.

En una conversación con Peoples Dispatch, Alcocer señaló la ordenanza 41.18 y el fin de la moratoria de desalojo específicamente como decisiones dañinas que ha tomado el ayuntamiento de Los Ángeles.

La Ordenanza 41.18 penaliza la falta de vivienda al prohibir dormir, sentarse y acostarse en ciertas áreas públicas, y fue aprobada por el concejo municipal en 2021. El 2 de agosto de este año, la ordenanza se amplió para prohibir acampar a menos de 500 pies de una escuela o guardería. Actualmente hay 41,980 personas sin hogar en Los Ángeles.

“Dado el hecho de que durante la pandemia tenemos muchas familias que se han visto gravemente afectadas y viven en las calles, viven en sus automóviles, la ordenanza no solo está afectando a las personas, está afectando a familias enteras”. La moratoria finalizará el 31 de enero de 2023 y dejará a miles de familia a la intemperie.

“Han verbalizado lo que han estado haciendo durante los últimos cinco años. Y es que nos hemos dado cuenta y vemos esas políticas como políticas racistas, clasistas, políticas anti-pobres, anti-inquilinos, anti-sin techo”, afirmó Alcocer.

“La cuestión es que no podemos simplemente responsabilizar a estos miembros del consejo de la ciudad por eso. Necesitamos responsabilizar a todo el concejo municipal por eso, porque muchos de nosotros creemos que estas no son solo conversaciones entre estos tres colegas... No valoran las vidas de los niños negros y latinos. No valoran la vida de los inquilinos. No valoran la vida de las personas sin hogar. Y, por lo tanto, no merecen estar en el poder representando a las comunidades que no respetan”, puntualizó la dirigente.