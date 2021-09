Rafa García vuelve otra vez con Ligüera, el DT que sigue los pasos de Guti y tiene la escuela de Rosario Martínez

A una semana del debut en el Torneo Clausura, la primera práctica de fútbol que hizo Nacional con Martín Ligüera como entrenador tuvo la novedad de la presencia de Rafael García en el equipo titular que colocó ante Sud América en el Gran Parque Central el pasado sábado.

El equipo que paró el DT tricolor fue con Martín Rodríguez (Sergio Rochet está en la selección); Ángelo Gabrielli, Nicolás Marichal, Diego Polenta, Camilo Cándido; Rafael García, Joaquín Trasante; Felipe Carballo, Brian Ocampo; Leandro Fernández y Alfonso Trezza. Luego ingresaron Andrés D'Alessandro y Maximiliano Cantera, mientras que Gonzalo Bergessio jugó el otro partido, aunque no hay dudas que estará en el 11 cuando cumpla su sanción de dos partidos.

De esta forma, Rafa García, volante de 32 años y uno de los referentes del plantel, vuelve a meterse en el 11 como ya lo había hecho con el actual DT tricolor cuando tuvo que armar el equipo casi que de un día para el otro, cuando asumió de forma interina para las dos últimas fechas del pasado Clausura.

Tras la destitución de Jorge Giordano luego de la goleada ante Liverpool en la 13ª fecha del pasado Clausura, Nacional designó como técnico interino a Ligüera.

Leonardo Carreño

Rafael García

Cuando el 22 de marzo, el floridense se hizo cargo del equipo una de las variantes que hizo para reanimar a un equipo que venía golpeado y que estaba jugado a la Anual para llegar a las finales, fue la inclusión de Rafa García.

El volante apareció como titular ante Boston River, pero el equipo que dirigía Juan Tejera dio la nota y se quedó con la victoria, un triunfo importante para luego lograr la permanencia en Primera.

Al siguiente partido, Nacional visitó a Deportivo Maldonado con la obligación de ganar para meterse en las finales. El DT nuevamente apostó por García y su equipo esta vez sí se quedó con los tres puntos, logrando el pase a las finales a la espera de su rival, que fue Rentistas tras ganarle a Liverpool en la semi.

Leonardo Carreño

Martín Ligüera

¿Cómo lo ubicó en aquellos partidos? Ante Boston River, Ligüera puso a Rafa en lugar de Gabriel Neves, que venía siendo titular, junto a Emiliano Martínez y Felipe Carballo. Luego, ante Deportivo, el DT también sacó a Martínez y los tres volantes fueron Carballo, García y Joaquín Trasante, que tuvo una muy buena actuación, le dio la asistencia a Gonzalo Bergessio en el segundo gol, y que luego sería titular en las finales.

Hoy en Nacional ya no están Neves ni Martínez, ambos en el fútbol brasileño, pero sí siguen García, Carballo y Trasante, línea de volantes que perfectamente podría repetir el sábado en Tacuarembó.

En las finales del Uruguayo ante Rentistas, Ligüera no pudo contar con Rafa debido a que fue uno de los cinco jugadores que se contagió con covd-19 en un brote que afectó al plantel.

Como el Guti y la influencia de Rosario

De esta forma, Ligüera nuevamente vuelve a confiar en Rafa García para levantar al equipo de cara al Clausura, como ya lo hizo en su primer paso por Nacional y como también lo había hecho Álvaro Gutiérrez en su primer ciclo como técnico albo, cuando utilizó al volante muchas veces como zaguero.

En el pasado Clausura, con Giordano, el volante solo había sido titular en dos partidos y reapareció en el equipo para los dos últimos juegos de la mano de Ligüera.

En esta temporada la historia es similar. Con Alejandro Cappuccio, García solo tuvo 71 minutos en el Apertura: 44 ante Progreso, 13 ante Plaza y 14 ante Fénix, en tres partidos en los que Nacional obtuvo victorias. Por copas, jugó solo 13 minutos por la Libertadores: ingresando en los 8’ finales ante Universidad Católica y en los últimos 5 ante Argentinos Juniors, en dos triunfos en el Gran Parque Central.

Leonardo Carreño

Ligüera en Los Céspedes

El último partido de Rafa fue el 13 de junio y podría reaparecer en el equipo casi tres meses después.

La conformación del mediocampo de Ligüera puede llamar la atención en quienes aún se imaginan que por su pasado como 10 en su etapa de futbolista, es un técnico con una apuesta mayor al cuidado de la pelota y la búsqueda de un juego más vistoso.

Ligüera en su último ciclo en Fénix, donde es ídolo

"Es difícil confirmar una forma de jugar; vamos primero a mentalizarnos en lo que tenemos por delante. Siempre me gustan los equipos intensos, en tratar de tener siempre el protagonismo, pero no me gusta prometer mucho”, dijo en su reciente presentación.

Mientras jugaba y desarrollaba su formación como futuro técnico, el floridense tuvo a entrenadores que pregonaron ese estilo y en el que fue protagonista, como el recordado Fénix de Juan Ramón Carrasco y su “tiqui-tiqui” en 2002, en el que el enganche era el cerebro del equipo.

Y también tuvo otros conductores más aguerridos, como Rosario Martínez, también en el equipo de Capurro en 2014, con un fútbol más cercano al actual. Ligüera tuvo que adaptarse al planteo del DT fallecido en abril de este año, que le pedía que aporte toda su clase con la pelota, pero que también un gran sacrificio para la recuperación.

Lasarte con Ligüera

Y el 10 lo logró. Se acopló al plan de Rosario y, como si fuera poco, fue figura del equipo, lo que le valió su regreso a Nacional en 2016, para ser dirigido por Martín Lasarte, otro técnico partidario de la efectividad, para su último ciclo como jugador en el que club en el que se formó, fue compañero de Rafa García, el mejor jugador del año en la encuesta Fútbolx100 de El Observador y colgó los botines en 2018.

Luego de su retiro como futbolista, siguió en el club y comenzó su carrera como entrenador en Tercera división hasta este año, cuando tomó el primer equipo tricolor, ya no de forma interina, ahora como técnico definitivo.

Tras ganar el pasado Uruguayo en su ciclo de cuatro partidos, el técnico tiene la misión de ir por el tricampeonato, lo que, de concretarlo, sería su bicampeonato.

Ligüera y un festejo con sus compañeros en el Viera

“En Nacional salir segundo no sirve, el resultado es muy importante, así me lo enseñaron de chiquito y vamos a ir en busca de eso”, agregó Ligüera en su presentación.

“Tenemos poco margen, porque solo tenemos 15 partidos y el resultado es muy importante, no es como si fuera a principio de año con un Apertura, Intermedio y Clausura por delante, acá son 15 partidos para poder llegar a una final con Plaza y vamos a priorizar mucho el resultado. Cuanto mejor jugués más posibilidades hay de ganar, pero vamos a apuntar mucho al resultado y a tener un equipo muy intenso", dijo el técnico tricolor, quien parece tener un perfil más cercano a Rosario y al Guti, más lejano al tiqui – tiqui.

A Tacuarembó el viernes; Cerro Largo con arquero nuevo

Nacional cerrará su segunda semana de entrenamientos bajo las órdenes de Martín Ligüera y el viernes viajarán a Tacuarembó para enfrenta a Cerro Largo el día sábado en el Estadio Goyenola (18:30 horas), el escenario elegido por los arachanes para jugar de local mientras refacciona el Ubilla de Melo. El arquero del equipo, Sergio Rochet, convocado a la selección uruguaya, se sumará al plantel luego del partido del jueves entre la celeste y Ecuador, para luego viajar en la delegación tricolor, que no tendrá al suspendido Gonzalo Bergessio. Quien ya se integró es el juvenil Juan Manuel Gutiérrez, quien cumplió la cuarenten y este lunes entrenó en Los Céspedes.

Cerro Largo FC esperará a Nacional con su nuevo golero, el ecuatoriano Alexander Domínguez, a quien ya le dieron su bienvenida. Su llegada fue una de las contrataciones más importantes del período de pases del fútbol uruguayo, al que llega luego de haber estado convocado en la reciente Copa América de Brasil. Desde el club de Melo confirmaron a Referí que el arquero está habilitado para jugar ante los tricolores en el Goyenola, escenario que del que afirmaron que su césped “está bien”.