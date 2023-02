Reforma jubilatoria: Cabildo Abierto volvió a ausentarse de reunión oficialista y abre un nuevo frente para la coalición

Cabildo Abierto volvió a marcar perfil en la discusión en torno a la reforma jubilatoria del gobierno y, tal como había anticipado, se muestra inflexible en sus exigencias de cara a la votación en Diputados. Sus representantes en la comisión especial que tratará el tema volvieron a ausentarse a una reunión informal de la coalición –ya lo habían hecho en enero con un encuentro en Punta Ballena en la casa de Daniel Peña– esta vez con las autoridades de gobierno al frente del proyecto, en la antesala a su comparecencia formal este martes.

Pese a la ausencia acordada por los cabildantes Álvaro Perrone y Martín Sodano, sí participó en el diálogo de este lunes el diputado Eduardo Lust, quien aseguró hacerlo a modo personal y no en calidad de representante partidario, en tanto tampoco integra la comisión. Sin embargo, incluso cuando afirma que no analizó el texto en profundidad, discrepa con la opinión de sus correligionarios respecto al efecto electoral adverso que la reforma pueda tener en el oficialismo.

"Por lo que he visto, no me parece que se le esté dando al Frente Amplio un proyecto para que gane las elecciones", dijo Lust a El Observador, al ser consultado sobre las declaraciones de su compañero Perrone, quien había planteado a La Diaria que la coalición está haciendo “la gran Macri” al aplicar “todo lo impopular cuando se acercan las elecciones”.

Lust sostuvo que "si lo que el FA hace es tirar titulares pero después no concreta, sus argumentos son vacíos" y "hay que pedirle que llene los huecos" con datos. El constitucionalista añadió que también concurrió al encuentro con los diputados multicolores la representante de Cabildo Abierto en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Aracelis Desiderio, quien, según Lust, "apoya absolutamente esta reforma".

Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone aseguró a El Observador que la presencia de su colega en la reunión fue a título personal y en contra de la decisión que había tomado el partido. El legislador agregó que Lust fue a hacer preguntas al encuentro pero que lo ideal sería que esas preguntas las realice este martes en comisión para que queden en la versión taquigráfica.

Aunque ya anticipada desde la votación de diciembre en el Senado, la tensión con Cabildo no pasó desapercibida en el oficialismo, que prevé un tire y afloje que pueda llegar a admitir concesiones de ambas partes, aunque –como expresó en la reunión el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y como ya lo ha dicho el redactor de la reforma, Rodolfo Saldain– ello no implique "echar agua a la leche".

Ya desde el debate en el Senado, el Partido Nacional afirmó que eran inviables las sugerencias de Cabildo, que terminó por alzar la mano en favor del texto con el compromiso de avanzar en sus pretensiones en Diputados. Los conducidos por Guido Manini Ríos buscan que el promedio a considerar para el cálculo de la tasa de reemplazo se tome el promedio de los últimos 15 años de actividad, en lugar de los 25 años que propone el gobierno, por considerar que con ello "se producirá una rebaja importante de las pasividades, fundamentalmente en los sectores con carreras laborales piramidales con significativo crecimiento de salario”.

Los cabildantes también se oponen a que las AFAP puedan invertir en el exterior, al tiempo que piden que más rubros sean exceptuados del aumento de la edad jubilatoria a 65 años, entre otros cambios. Desde el oficialismo reiteran que esos aportes no son de recibo y que cualquier retoque del texto puede contarse en millones de dólares del gasto.

"Cualquier reforma de las jubilaciones es un sistema, y en cualquier modificación tenés que tener en cuenta la globalidad", declaró el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Tanto él como el ministro Mieres remarcaron en el hecho de que la reforma jubilatoria "es un compromiso asumido públicamente por la coalición", y que esperan que "todos los partidos lo cumplan".

El colorado Conrado Rodríguez dijo en tanto que "la ley actual establece la posibilidad de elegir el promedio de los últimos diez años o los mejores 20 (para el cálculo de la tasa de reemplazo). Si el sistema tiene problemáticas en cuanto al déficit, no parecería ser lógico bajarlo de 20 a 15 años. Los que dicen que hay que bajarlo, que muestren los cálculos. A todos nos gustaría bajar a los mejores cinco años, pero eso no es viable", dijo.

El diputado herrerista Juan Martín Rodríguez aseguró en rueda de prensa que no les "parece correcto formular planteos y responderlos a través de la prensa", alegando que se mantienen las conversaciones con Cabildo Abierto y que la devolución a sus planteos la harán "cara a cara". Su correligionario Alfonso Lereté destacó por otro lado que habrá diez años de transición de un régimen al otro y que el Frente Amplio "se opone porque es oposición".

La misma delegación encabezada por el abogado Saldain, las autoridades del BPS y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social retornarán al anexo del Palacio Legislativo este martes, esta vez para una comparecencia formal ante todos los partidos que constará en actas. De saldar las fisuras internas, el proyecto debería aprobarse “antes de que largue el último ciclista”, como pidió el presidente Luis Lacalle Pou.