Reordenamiento de feria de Tristán Narvaja genera malestar en feriantes

Este domingo circularon en Twitter imágenes tomadas en la Feria de Tristán Narvaja donde se ven varios puestos con carteles con la leyenda “señor intendente la feria no se toca, es patrimonio nacional”, y está firmada como "feriantes de Tristán Narvaja".

El usuario que compartió el contenido agregó que la feria no debería de alterarse porque “su riqueza es su variedad, su desorden en sí mismo”.

Vengo de recorrer la Feria de Tristan Narvaja.

Los carteles lo explican todo

La @montevideoIM quiere efectuar modificaciones@chdica debería explicar a la población que quiere hacer en ese patrimonio de la Ciudad y el País

Trabajadores muy nerviosos 110 años lleva la Feria alli pic.twitter.com/M3CU8Rqji1 — CIUDADANOJorgeCASTRO (@ElOjoChurrinche) October 13, 2019

Óscar Curutchet, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo (IMM), dijo a El Observador que la idea es “regularizar el tema de los espacios para que pueda circular mejor la gente”.

La feria de Tristán Narvaja, inaugurada en 1909, fue declarada de interés turístico por ser uno de los puntos en Montevideo que más visitan los que llegan del exterior. Según explicó a El Observador el director de Promoción Económica de la IMM, Ricardo Posada, “lo que hubo fue una intervención de inspección general sobre la calle 18 de julio porque la feria estaba muy extendida, casi llegaba hasta la plaza de los bomberos, y se ordenó en su dimensión original”. Posada dijo que al ser declarada de interés turístico la feria no se puede trasladar, pero que “tampoco se ha pensado en trasladarla”. “Simplemente hay que tener, sobre todo en los primeros tramos, un ordenamiento un poco más adecuado que el actual”, agregó. Consultado sobre el posible desplazamiento de algunos feriantes, el director de Promoción Económica aseguró que no retiraron a nadie y que no van a dejar a nadie sin trabajo.

Leonardo Carreño

Curutchet explicó que se tendrá una reunión durante la semana para evaluar la respuesta de los feriantes. Agregó que está en contacto con Inspección General y con el servicio de Convivencia de la IMM “para ordenar un poco, porque hay muchos momentos de aglomeraciones y hay quejas de los vecinos por este tipo de cuestiones”.

Venta de animales y alimentos

Sobre la venta de productos o animales ilegales el director de Desarrollo Económico explicó que “generan preocupación para la intendencia” y que también “está dentro de la agenda de trabajo”.

Por su parte, Posada explicó que “lo que es ilegal es ilegal en cualquier lado”. Además, dijo que “la feria de Tristán Narvaja no es zona franca para que se vendan cosas que están prohibidas en otros lados”.