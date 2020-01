Reválidas de títulos extranjeros pasarán a estar a cargo del MEC

Las reválidas de títulos extranjeros, que hasta ahora sólo podían tramitarse ante la Universidad de la República (Udelar), pasarán a estar a cargo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), según una modificación a la ley orgánica de esa casa de estudios que introdujo el nuevo gobierno en el anteproyecto de la ley de urgente consideración.

Esta fue una de las preocupaciones que planteó el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, al futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, en una reunión que mantuvieron este miércoles. El artículo 120 del anteproyecto incluye dentro de los cometidos del MEC el de "ocuparse de los procesos de reconocimiento y reválida de diplomas, títulos y certificados extranjeros habilitantes para el ejercicio profesional".

Arim señaló en conferencia de prensa que este tema estuvo dentro de las "preocupaciones" que planteó el equipo de la Udelar al próximo ministro. "Planteamos algunas objeciones a la redacción actual, la inquietud de la Udelar es que se haya incorporado una modificación a la ley orgánica –que la propia institución está dispuesta a discutir– sin avisar previamente que eso iba a suceder", criticó.

Además, el rector dijo que le preocupaba que este cambio supusiera un "proceso de enlentecimiento", sobre todo teniendo en cuenta a la población migrante. "Sería una mala noticia, en primer lugar, para los inmigrantes porque sería violatorio de sus derechos. Pero, en segundo lugar, para el país, que tiene que estar abierto a la inmigración y a recibir a aquellos que desean desarrollar su vida académica y profesional en el país", sostuvo.

Da Silveira, sin embargo, explicó minutos después que el objetivo de esta modificación era el contrario a la preocupación expresada por Arim. "El objetivo es exactamente el contrario: agilitar e ir más rápido", señaló.

El ministro designado dijo que Uruguay está "en una situación poco frecuente en el mundo", ya que normalmente son los gobiernos los que firman acuerdos para revalidar títulos y no las instituciones educativas. "Hoy en día existen muchos acuerdos internacionales en materia de reválidas y los firman los gobiernos, no una universidad en particular. Son los gobiernos los que se obligan a cumplir con ciertas exigencias y a seguir ciertos procesos", precisó.

Arim aclaró que la Udelar no tiene "ninguna reivindicación de monopolio" respecto a las reválidas, pero que la preocupación también está vinculada con hacer una "transición ordenada a un sistema que asegure un tratamiento ecuánime y académicamente correcto". "Queda mucho para construir desde el punto de vista institucional para que esto (el proceso más rápido) sea el resultante final", afirmó.