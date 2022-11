Rochet habló de la velocidad de la nueva pelota y de que tiene estudiado a Son y a todo Corea del Sur para el debut de Uruguay en el Mundial Qatar 2022

El arquero de la selección uruguaya, Sergio Rochet, habló este domingo en conferencia de prensa luego de lo que fue el segundo entrenamiento de la celeste en Doha.

La misma terminó en el preciso momento en que Qatar y Ecuador salían al campo de juego para disputar el primer encuentro del Mundial 2022.

“Estoy concentrado y con las ganas que se tiene que trabajar día a día, con mucha confianza en lo que pueda hacer este grupo”, dijo el arquero de la selección nacional.

Rochet fue consultado por la pelota, ya que, como sucede en todas las Copas del Mundo, varía. Si no, vale recordar lo que fue la Jabulani en Sudáfrica 2010.

“Año a año viene mejorando para los pateadores, y a nosotros (los arqueros) se nos hace cada vez más difícil. Es muy rápida y con cancha mojada se hace más rápida aún, por lo que venimos haciendo hincapié para tener timming. Estamos en proceso de adaptación porque en Uruguay, estamos acostumbrados a otra pelota”, expresó.

Habló también del debut ante Corea del Sur del próximo jueves 24 a la hora 10 uruguaya y de su principal estrella, Heung-min Son, quien estuvo en duda hasta último momento por la intervención quirúrgica que sufrió en su cara luego de fracturarse la órbita del ojo izquierdo en un encuentro con Tottenham Hotspur.

“Uno está preparado no solo para Son, sino para todos. Sabe que en la selección están los mejores. Son, a nivel mundial, está en un grandísimo nivel, lo respetamos. Pero confío en lo que hace uno. Lo estoy estudiando desde hace tiempo. Mis compañeros de zaga, cualquiera está en competencia para el que le toque jugar lo haga de la mejor manera”, sostuvo el golero celeste.

Y agregó: “Pienso que Son va a jugar, (pero) no me quita ni me preocupa mucho más, porque si entra otro, lo hará de la mejor manera. Ya estamos estudiando a cada uno de los jugadores de Corea del Sur, sobre todo para sacar ventaja en posibles mano a mano o acciones cercanas al área. Tenemos un grupo humano muy bueno. Todos estamos enfocados".