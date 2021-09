Ronald Araújo se codea con los mejores zagueros del mundo

Por Javier Tocar

Luego del partido del martes, en el que Ronald Araújo convirtió el gol del empate agónico ante Granada, sus actuaciones anteriores en el club catalán y sus apariciones en la selección uruguaya en las Eliminatorias, el ex Boston River se convirtió en un nombre que suena en los grandes mercados de Europa.

El último martes, con un poder defensivo y ofensivo de jugador de elite, el zaguero uruguayo se hizo invencible tanto en los duelos aéreos como los duelos terrestres (en el mano a mano), un aspecto que claramente es su fuerte.

Por más que una gran parte del trabajo del defensa sea ganar sus duelos defensivos, la evolución del fútbol europeo genera que los centrales de elite tengan que cumplir otros roles para ser considerado como un defensa clase A.

Para descubrir si Araújo es efectivamente clase A, en este informe se traza un paralelismo con tres zagueros que han confirmado su nivel en la elite del fútbol: Virgil Van Dijk (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea) y Ruben Dias (Manchester City).

También se dividirá el análisis en dos partes: con y sin pelota. Sin duda, lo primero que tienen que hacer los defensas es defender: cortar, despejar, marcar.

Sin embargo, la gran mayoría de los equipos de Europa, y especialmente Barcelona, usan a sus defensas como primeros atacantes. Es decir, que desde sus pies se construyen los primeros cimientos de sus ataques. Por lo tanto, también será importante ver los valores de efectividad de pases, pases hacia adelante, pases largos y más.

Los aspectos defensivos: sin pelota

Estos atributos reflejan las acciones de los jugadores sin pelota

En primer lugar, se pone el foco en la cantidad de duelos que ha tenido que enfrentar Araújo. El que más veces se ve en un duelo defensivo es Van Dijk con 33. Sin embargo, Araújo disputo seis duelos menos habiendo jugado 200 minutos menos esta temporada. Se concluye entonces que en Barcelona (por falta de recuperación en el medio del campo), Araújo tendrá mucho trabajo esta temporada en su rol de marca.

El siguiente dato a tener en cuenta es el de la cantidad de entradas realizadas. Nuevamente, se debe entender que Araújo tiene menos minutos que Van Dijk o Ruben Días, pero aún así el uruguayo cuenta con un solo tacle ya que no suele ir al piso para ganar sus duelos defensivos. En este video se muestran sus acciones defensivas ante el Bayern Munich.

Esto se puede ver en las estadísticas de porcentaje de éxito de duelos, tanto aéreo como terrestre. En ambos números se encuentra dentro del margen de los mejores defensas del mundo. En los duelos terrestres incluso ha tenido un mejor rendimiento que el zaguero del Manchester City.

En los duelos aéreos de esta comparación, ha quedado relegado como el peor de los cuatro, pero ha sido tan fuerte en el último partido que fue el jugador que más duelos aéreos ganó en la fecha de la Liga de España (vía Nahuel Beau).

Asimismo, ha demostrado que se hace fuerte en el cuidado de la pelota ya que no tiene tantos despejes (7) como Thiago Silva (17) o Van Dijk (21). Pero Ruben Dias, tiene 200 minutos más de juego y solo dos despejes más (9). En ambos clubes (Barcelona y Manchester City), se hace mucho hincapié en cuidar la pelota y no revolearla, por lo que es posible que sus números de despejes deban bajar para convertirse en un auténtico central de la escuela catalana.

El juego ofensivo: con pelota

Estos atributos reflejan las acciones de los jugadores con pelotacon pelota

En el fútbol hay dos objetivos principales: hacer goles y no recibirlos y para los defensas no solo importa la contribución al arco en cero sino qué tanto pueden aportar a la creación de ataque. La primera estadística que salta a los ojos es el gol (objetivo). Tanto Araújo y Silva marcaron en la última fecha por lo que suman un gran plus en su valor como defensas. No obstante, para medir la influencia de los jugadores en la progresión del juego, hay otros datos que deben ser analizados.

Por un lado, está la precisión de pases. Para los equipos que salen jugando, los zagueros terminan siendo los jugadores que más veces tocan la pelota, por ende, deben tener grandes condiciones de pases. El jugador que más pases intenta cada 90 minutos y más efectividad de pase tiene es: Ruben Dias, un maestro del pase en el equipo de Guardiola. El que lo sigue en ambas categorías en Ronald Araújo. Sin embargo, su efectividad en el pase puede estar conectada a una falta de toma de riesgos.

Cuando se observa el número de pases largos intentados, Virgil Van Dijk es el que más veces intenta por partido con 7,9 pases cada 90 minutos, seguido por Thiago Silva (7,6), luego Ruben Dias (6,8) y por último Araújo (4,4).

Esto hace que el uruguayo tenga una gran cantidad de efectividad en su pase, ya que los envíos en largo suelen ser más difíciles de concretar que los pases en corto. Asimismo, Araújo es el que tiene peor porcentaje de precisión de pase en largo de los cuatro con solo un 25% de efectividad.

Finalmente, es el que ocasiona la menor cantidad de pases para adelante, por lo cual, la mayoría de sus pases son para los costados, que son importantes para mover al bloque defensivo rival y circular la pelota pero no genera un avance en la progresión de la jugada. Mientras que los otros defensas completan entre 23 y 30 pases hacia adelante por partido, Araújo solo promedia 13.

Fuerte en los duelos, debe mejorar su juego ofensivo

En conclusión Araújo sin duda tiene condiciones de sobra para ser una defensor de primer nivel mundial. Su fuerte está claramente en los duelos defensivos, tanto por arriba como por abajo.

Sin embargo, está jugando en un club que lo va a obligar a mejorar constantemente para ganar todo lo que tenga por delante y para hacer eso deberá mejorar sus pases en largo y pases entre líneas para encontrar a los mediocampistas que puedan llevar al equipo a zona de ataque.