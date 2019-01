Rossi sobre régimen de Maduro: "Es un funcionamiento que no quiero para el Uruguay"

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, aseguró que el régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela “no es democrático” y que entiende hay un “descontento” con el Frente Amplio que puede llevarlo a la derrota en la elecciones presidenciales de este año.

En entrevista con El País, Rossi fue consultado por la posición internacional que asumió Uruguay al enviar al encargado de negocios en Venezuela, José Luis Remedi, a la ceremonia de asunción de Maduro este 10 de enero, que dio inicio a un nuevo mandato del chavismo que desconocen todos los países de América –y la Organización de los Estados Americanos– por considerarlo ilegítimo, con la excepción de Uruguay, Bolivia y México.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, afirmó días atrás que Uruguay "reconoce estados” y que “no tiene competencia para tipificar gobiernos”, como lo ha hecho el Grupo de Lima –que engloba a 13 países latinoamericanos– al solicitarle a Maduro que deponga el poder. Y Rossi calificó de “muy digna” esa postura.

“Lo expresado por el canciller es muy digno”, dijo el ministro de Transporte, aunque enseguida matizó: "Una cosa es no compartir, como no comparto la forma de desarrollo del proceso venezolano (…). El canciller tuvo una definición difícil. Deseamos que Venezuela encuentre un camino de solución no solo económica, sino del funcionamiento institucional”, aseguró.

Ante la consulta de si calificaba al gobierno de Maduro como dictadura –el presidente de la Asamblea Nacional venezolana reclama por estas horas la Presidencia del país caribeño apoyado en argumentos constitucionales– Rossi opinó que se trata de un sistema de gobierno que no desea para Uruguay.

“Es un funcionamiento que no quiero para el Uruguay. Que no resiste a lo que nosotros en Uruguay practicamos como funcionamiento democrático”, declaró.

Elecciones

Sobre la campaña electoral que se avecina, el secretario de Estado dijo que le “preocupa” las críticas de la gente hacia el Frente Amplio y que trata de comprenderlas para saber en dónde nacen.

“Por un lado –reconoció–, es la imposibilidad de atender todas las demandas. Es insatisfacción por no lograr todos los objetivos, es el reclamo de un mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos del programa. Es legítimo que la gente se plantee mayores objetivos”.

Ante la consulta de si ese descontento atentaba contra un cuarto gobierno del oficialismo –aunque las últimas encuestas lo posicionan como favorito– dijo: “Y buenos, sí. Si ese descontento se expresa en el voto podría llegar a que la gente tome otras opciones. Yo lo lamentaría. Creo que no es bueno para Uruguay ni para los uruguayos, pero me doy cuenta que eso es una posibilidad. Y si es así… bueno, será parte del aprendizaje que todos en la vida en sociedad tenemos que llevar adelante”, señaló Rossi, quien adelantó que no creee que vaya a votar en las internas de junio. “No tengo la menor idea. No sé si voy a votar. Creo que no”, dijo.

Por último, el ministro también fue consultado por la segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM que se instalará en el centro del país en los próximos años, un proceso que cree “irreversible” pese a que faltan etapas de negociación, y justificó que el mal estado de algunas rutas nacionales se debe a que la carga que transportan los camiones “se multiplicó por cinco, y los kilómetros recorridos se multiplicaron por 7,8” durante su gestión.