Ruglio: "Cuando comenzaron los incidentes ante Colón, dije: 'Acá hay algo raro'"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, hizo autocrítica y habló de los incidentes registrados contra Colón el pasado miércoles en el Estadio Campeón del Siglo por la Copa Sudamericana.

“Es un fracaso enorme ser cuartos de cuatro en el grupo de la Copa. Nos salió todo mal. Es el primer fracaso grande de nuestra gestión”, dijo Ruglio este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: “Hicimos una muy mala copa, las excusas, puertas para adentro”.

“Peñarol estuvo 20 años gastando US$ 1 millón por mes, estamos muy seguros de por dónde estamos llevando al club. En 20 años gastando esos presupuestos pasó una vez a octavos y con menos presupuesto, nosotros conseguimos llegar a las semifinales de la Sudamericana”, sostuvo.

D. Battiste

Ruglio dijo que le comentó a Bengoechea y a Cedrés que no hay que tenerle miedo al fracaso

Ruglio indicó que le dijo “a Pablo Bengoechea y a Gabriel Cedrés que no hay que tener miedo de que fracasamos. Le ganamos a Nacional más de una vez, fuimos campeones uruguayos y de la Supercopa Uruguaya, ganamos los clásicos importantes, la Libertadores sub 20, llegamos a semifinales en la Sudamericana del año pasado, trajimos a (Marcelo) Broli, fue campeón con la Cuarta y ahora está en la selección, terminamos de pagar las deudas a los últimos tres cuerpos técnicos y nos queda aún por pagar a anteriores”.

También hizo autocrítica sobre la transferencia -en medio de la temporada- de Agustín Canobbio que dejó el club para enrolarse en Athletico Paranaense.

“Tenemos autocrítica. El error más grande capaz es mío con el contrato de (Agustín) Canobbio que no quedó bien redactado y por eso se pudo ir con cuatro fracturas en la cara que sufrió ante Danubio. El Canario con Canobbio seguro era otro”, reveló.

Diego Battiste

Ruglio habló sobre la transferencia que no se hizo del Canario Álvarez y cree que no se desvalorizó por su mal presente

Ruglio además indicó respecto a la transferencia que no se hizo del Canario Agustín Álvarez Martínez a Fiorentina: “Me quejé durante 20 años de que Peñarol no podía disfrutar a sus estrellas y por eso lo aguantamos. No se le dio, le desarmamos las puntas, las peleó todas. Lo vamos a vender ahora. Pudimos retenerlo porque tenemos al club ordenado. Quisimos apostar a jugar la Copa Libertadores con nuestro goleador. Se va a ir ahora, pero queremos quedarnos con el 20% de una futura venta”.

Y añadió: “Pese a que no lo transferimos a fines de enero, creo que el Canario no se desvalorizó. Lo vamos a saber en 20 días (cuando lo vendamos”.

Acerca de las deudas que mantenía y mantiene Peñarol, Ruglio sostuvo: “Llegamos a un club que iba a explotar”.

Diego Battiste

El presidente aurinegro se fue enseguida que comenzaron los incidentes ante Colón porque estaba con su nieta de seis meses, y luego volvió al Estadio Campeón del Siglo

Sobre el contrato de Walter Gargano, del cual Referí dijo que pretenden firmarlo por un año y medio, admitió que “viene bien. Yo quiero que se quede de capitán todo mi período como presidente”. La intención es que firme por un año con seis meses más de opción si cumple determinados minutos.

Los incidentes ante Colón

El presidente carbonero también habló de los incidentes que se registraron entre los hinchas de Peñarol y de Colón en la Tribuna Guelfi por la Copa Libertadores que llevaron a la suspensión transitoria del encuentro durante 30 minutos y de los que Referí informó que el club se tomará un tiempo para no cometer errores.

Leonardo Carreño

Los incidentes ante Colón acarrearán una multa importante para los aurinegros

“Me fui cuando comenzaron para llevarme a mi nieta de seis meses y luego volví. No hubo heridos y eso es lo único positivo. Todo está en investigación. ¿Qué se pretende de los clubes con las barras bravas por parte del Ministerio del Interior? Que no tengan poder. Es el primer incidente que tenemos en un año y medio, y la comisión de seguridad está haciendo un informe de cómo tomaron las dos puertas. El martes presentarán en el consejo directivo todo el informe”, admitió el titular carbonero.

Peñarol será severamente multado por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por estos hechos de violencia, tal como informó Referí.

Leonardo Carreño

El presidente Ruglio sostuvo que cuando comenzaron los incidentes ante Colón dijo: "Acá hay algo raro"

Ruglio agregó: “Necesitamos respuestas claras porque nos podemos comer una multa gigantesca. Peñarol no tiene nada que esconder. Le pregunté a todos los responsables de cuidar las puertas, ‘díganme ya si entró una persona sin entradas o por puertas laterales’ y me dijeron que no. Peñarol va a hacer una denuncia por destrozos y demás”.

Además, expresó que “en Peñarol no hay entradas de favor, no hay centros de poder. A mí seguramente me van a investigar cuando termine mi mandato porque creen que tengo contacto con la barra”.

Leonardo Carreño

El árbitro Daronco tomó nota de todo lo sucedido en los incidentes en el Estadio Campeón del Siglo

Hace un par de semanas, hubo algunos hinchas que realizaron pintadas en Los Aromos y colgaron algunas pancartas. Al respecto, Ruglio también habló.

“Lo que pasó en Los Aromos, fue un enorme error. Pero fueron graffitis. A veces hay dos muertos por día. Hicieron un escándalo porque Peñarol no denunció eso. Para mí están equivocados en todo lo que escribieron”, sostuvo.

Y volvió a los incidentes en el Estadio Campeón del Siglo: “Manejás 30 mil personas y hay cosas que se te pueden escapar, como sucedieron el otro día cuando rompieron las puertas para pasar de tribuna a tribuna”.

Diego Battiste

Ruglio admitió su error en el contrato que firmó en su momento con Canobbio que le permitió irse en medio de la competencia

“Pasé 30 años en la tribuna y algo entiendo. Cuando comenzaron los incidentes, dije, ‘acá hay algo raro’. No sé si fue algo armado. Por eso me río cuando dicen, ‘la gente de Ruglio’. ¿Qué pasa? ¿Yo mando romper el Campeón del Siglo?”, terminó diciendo el presidente mirasol.