Ruglio: “Pedimos el cambio de Sánchez porque es el momento del año para hacerlo”

¿Cómo se desarrolló la reunión del consejo directivo del lunes?

Tuvo los temas formales que suele tener la reunión. Luego (la gerencia deportiva) presentó el informe que (el Movimiento) 2809 y el oficialismo le habían pedido sobre el estado de situación y cómo salir adelante, que le habíamos pedido el lunes anterior cuando fuimos a la reunión con la intención de pedir su remoción. En ese momento el oficialismo y 2809 pidieron que él (Carlos Sánchez) elevara un informe y frente a esa situación cambiamos la idea sobre nuestro pedido porque creíamos que era de orden y que estaba bien darle la chance de generar un estado de situación, para que que pudiera explicar cómo se salía de esto, más allá que nosotros le tuviéramos poca fe. Ayer (lunes) lo presentó. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a escuchar más de lo mismo. Por lo que me enteré, que lo tuiteó el periodista Wilson Méndez que consultó a otros dirigentes, al resto tampoco le conformó el informe pese a que decidieron mantenerlo en su cargo. Para nosotros el informe no fue satisfactorio.

¿Luego del informe usted pidió la destitución de Sánchez?

Cuando terminó y él se retiró de sala le pedí la palabra al presidente (Jorge Barrera) y le dije que el grupo que encabezo, porque es una decisión de todo el grupo, creía que había un ciclo terminado de Sánchez en el club y que había que empezar a elaborar el nuevo perfil del sustituto y contratar cuanto antes a una persona nueva en ese cargo para planificar la última etapa de este año y las copas del año que viene con el cuerpo técnico.

¿Tiene un nombre para el cargo?

Sí. Nosotros tenemos, pero obviamente no lo vamos a decir. En la situación política en al que estamos, si nosotros decimos que viene Pochettino gratis, ¡a Pochettino no lo traen! No importan quién sea, todo lo que venga de parte nuestra no lo van a hacer.

¿Es momento para cambiar?

Sí. Es el momento (del año) porque no estás cambiando el cuerpo técnico ni a los jugadores, eso sigue todo igual. Estás cambiando la estructura que contrata jugadores. Ya se terminó el período de pases y hay que cambiar a tiempo para lo que viene, la temporada 2020. Si el oficialismo y 2809 dijeran que no es momento estarían entrando en una clara contradicción porque a Gonzalo De los Santos lo sacaron ambos a mitad del campeonato pasado cuando la crisis deportiva. ¿Por qué antes era el momento para cambiar a Gonzalo De los Santos y ahora no es el momento para sacar al Tío Sánchez? Ellos no actuaron así hace un año.

¿El informe de Sánchez no es claro? ¿Qué es lo que decía?

No colmó nuestras expectativas.

¿De qué trataba el informe?

El estado de situación de jugadores, muchos datos técnicos pero no era lo que pretendíamos para saber por qué se había logrado tanta diferencia en el Apertura y ahora, a mitad de temporada, estamos abajo en la Tabla Anual. Queríamos saber cómo se iba a cambiar esto.

¿Sánchez reveló en su informe cómo cambiar la situación que a usted y a los demás consejeros les preocupa?

En el informe habla de normas de entrenamiento, pero no de algo real. A nosotros no nos aportó nada.

¿Qué quería escuchar o leer?

Una autocrítica de todo este tiempo porque en realidad nosotros pedimos el cambio por una sucesión de cosas que han pasado en estos años, por contratos de jugadores como el caso de Riascos, y no apunto solo a él, solo lo menciono como un ejemplo. De planificación, de objetivos, de sistemas de entrenamientos un montón de cosa que hace mucho tiempo que reclamamos y nunca se han cambiado.

¿Cuáles son las normas de entrenamiento para ajustar que mencionó Sánchez en el informe?

Se refería a cuando se entrena y cuando no se entrena, si hay cosas para mejorar. Nosotros hace mucho tiempo que entendemos que se debe entrenar más y pasar más tiempo ahí, en las instalaciones del club.

Usted plantea estas discrepancias, pero Peñarol es bicampeón del Uruguayo y campeón del Apertura.

Sí. Es correcto, pero bicampón del Uruguayo en la peor coyuntura de los equipos menores, como Danubio y Defensor, y de Nacional mismo, en los últimos 20 años. Si nosotros no analizamos el contexto genérico y solo analizamos que somos bicampeones del Uruguayos y del Apertura quizás nos quedamos conforme con eso y cuando abramos los ojos nos podemos dar cuenta que se nos fue el Campeonato Uruguayo, que es el que tenemos que ganar. Mi análisis no puede decir solo: 'Como soy campeón del Uruguayo y gané el Apertura en Peñarol está todo bien', porque en realidad tengo la obligación de hacer la lectura que el nivel del fútbol uruguayo de estos últimos tiempo ha sido bajísimo, tanto así que Cerro Largo con un presupuesto 10 veces menos al de Peñarol está primero en la Tabla Anual.

Su voz crítica encuentra un obstáculo, porque a usted le cuestionaban que fue el dirigente con menos asistencias a las reuniones de consejo directivo, a través de cifras que hicieron públicas.

Eso no es verdad. Eso es algo que les traficaban a todos ustedes (los periodistas) directa o indirectamente o se los hacían saber y no es la verdad. Cuando falté al consejo directivo, mi suplente no faltó. Los directivos de 1891 siempre estuvieron. Tomé las licencias normales por viajes o decisiones personales como toma cualquier consejero.