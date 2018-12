Ruglio tras ranking de asistencia de dirigentes: “Se usa el club para hacer política"

Peñarol publicó por primera vez en su página web oficial las asistencias de los consejeros a las sesiones directivas de 2018. Los datos generaron reacciones entre los socios -que se manifestaron en las redes sociales- y también provocaron cortocircuitos en la interna aurinegra.

La nota institucional mostró como el vicepresidente Rodolfo Catino fue el que más veces estuvo presente en el Consejo Directivo, mientras que Ignacio Ruglio el que menos asistió.

Referí consultó al líder de Sentimiento 1891 sobre sus ausencias y los datos presentados por los aurinegros en su web.

“Peñarol tendría que estar en paz y no haciendo política. A mí me sacaron de todos los lugares del club y me fui en silencio, cuidando a Peñarol y la tranquilidad del club. Ahora Peñarol es campeón y tendríamos que estar tranquilos. Pero salen a hacer una jugada política subiendo algo que nunca subieron en la vida, que en realidad es hasta macabro porque los mismos que lo mandan a subir fueron los que votaron para que yo no tuviera participación en este período", dijo Ruglio. "Además se usa la web oficial del club para hacer política y eso es un grave error. Eso habla de un club que no está sano en sus relaciones”, enfatizó.

El dirigente aclaró en todo momento que no quería entrar en detalles, aunque continuó con sus descargos.

“Es lamentable que en los momentos en los que hay paz sigan haciendo política. Votaron los dos grupos, el oficialismo y en el 2809, para que yo no integrara ningún cargo del club y no pudiera trabajar en ninguna área, siendo que teníamos el apoyo de un tercio de los socios. Yo fui al Consejo Directivo desde un inicio y como los socios me votaron me presenté a trabajar en todas las áreas, mi grupo postuló mi nombre y eso está en las actas del club", continuó el dirigente.

"Entonces no tiene sentido que vaya a verlos a todos trabajar y a mí que me votó un tercio de los socios no me hayan dejado trabajar en nada. Yo me postulé para presidir algunas áreas del club, porque entre 13 listas solamente la nuestra tiene un tercio de los votos. Creíamos que como mínimo nos tenían que dejar presidir algo, pero nos sacaron de todos lados y no tenía sentido que estuviera ahí”, agregó el consejero.

La lista 1981 de Ruglio fue la más votada en las elecciones de Peñarol de 2017 con 2.590 votos, por encima de la lista 2809 del también opositor Marcelo Areco (1840 votos), la Lista 3 del oficialista Rodolfo Catino (901) y la Lista 9 del actual presidente Jorge Barrera (528), pero el oficialismo sacó diferencias sumando todas las listas que presentó. Ruglio, apoyado por una sola lista, consiguió tres cargos en la directiva.

“Los tres cargos de nuestro movimiento, que la gente votó, siempre estuvieron representados en el Consejo Directivo, en todas las sesiones. Porque que yo no haya ido no quiere decir que dejamos los lugares vacíos, siempre estuvimos presentes porque ejercemos nuestra responsabilidad”, afirmó el directivo y aseguró además que los datos que publicó Peñarol son “una verdad a medias”.

“Yo no fui a todos los Consejos pero ellos votaron todos para que yo no estuviera en el club, porque soy el enemigo a vencer, de la misma manera que durante otros años fueron otros. El oficialismo hasta que no se convence de que no hay nadie que le pude disputar el poder a ese le dan y le dan y le dan, y el día que lo desgastaron, si pudieron, le dan a otro. A mí me quisieron desgastar todo el año, pegándome y sin darnos cargos en el club, repartiéndoselos entre ellos y no salí nunca a decir nada, hasta ahora”, agregó Ruglio.

La directiva mirasol armó su estructura para 2018 con referentes en todas las áreas del oficialismo y del Movimiento 2809, que en su mayoría fueron elegidos con una votación que terminó ocho a tres.

Los cargos fueron designados de la siguiente forma: Secretario general, Evaristo González (oficialismo), tesorero, Isaac Alfie (2809), presidente de la Comisión de Futbol Profesional Sergio Perrone (oficialismo), presidente de Juveniles, Pablo Torres (oficialismo), presidente de Basketball, Luis De María (Oficialismo), presidente de Deportes Anexos, Marcelo Areco (2809) y presidente del Palacio Peñarol y de la Comisión de pases y contrataciones, Rodolfo Catino (oficialismo).

“Yo me crié en la tribuna y en otra época en donde nuestros adversarios, y dicho con mucho respeto hacia ellos, eran (Eduardo) Ache, (Alejandro) Balbi, (Hernán) Navascues, la gente del tradicional adversario. Y ahora en Peñarol, desde que el oficialismo está bajando permanentemente la intención de voto, porque hasta hace unos años tenían ocho cargos y ahora tiene cuatro, se encargan de crear enemigos adentro de Peñarol. Esto es una medida claramente política, generando problemas entre pares de Peñarol cuando nosotros tendríamos que estar cuidándonos y no generando problemas. Tendríamos que aprender de las otras épocas, sabiendo que los adversarios están afuera no adentro”, comentó Ruglio.

El dirigente insistió con que todo el año estuvo en silencio pese a que lo dejaron afuera de las actividades de la institución. “Nos jugamos una parada muy importante en unos meses, que tenemos un debe en lo internacional y quiero seguir teniendo el club en paz”, concluyó el líder de Sentimiento 1891.