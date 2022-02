Ruglio viaja a San Pablo con el presidente de la AUF, para hablar con Domínguez y que Peñarol pueda jugar la final Intercontinental sub 20

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, viajará el próximo martes hacia San Pablo para estar presente en la segunda final de la Recopa Sudamericana entre Athletico Paranaense de David Terans y Palmeiras, de Joaquín Piquerez, justamente dos exjugadores aurinegros y allí aprovechará la ocasión para dialogar con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, para insistirle sobre la posibilidad de que el club mirasol pueda jugar la primera edición de la Copa Intercontinental sub 20, según indicó una fuente a Referí.

Peñarol viene de ganar la Copa Libertadores sub 20 de gran forma al batir por remates desde el punto penal a Independiente del Valle y es el segundo uruguayo en conseguir ese título detrás de Nacional que la obtuvo en Montevideo en 2018.

No obstante, hasta ahora nunca se ha disputado una final intercontinental con el campeón europeo y esa idea surgió justamente de Ruglio.

@OficialCAP

Los botijas de Peñarol campeones de la Libertadores sub 20, también quieren jugar la Intercontinental sub 20

Como informó el pasado lunes Referí, el titular aurinegro ya se comunicó con Alejandro Domínguez planteándole esta idea y el mandamás sudamericano le gustó la idea.

"Me llamó Alejandro Domínguez para felicitarme y de paso le hice el planteo de poder jugar la final de la Copa Intercontinental con el campeón de la Champions sub 20 y le gustó la idea. Ya mismo le dije a (Gastón) Tealdi que se ponga a trabajar en eso", dijo Ruglio el lunes en el programa 100% Deporte de Sport 890.

Es en ese contexto que el presidente de Peñarol quiere ir un poco más allá y plantear de manera oficial el tema de la posibilidad de disputar la Copa Intercontinental sub 20 con el campeón de la Liga de Campeones que se conocerá el 25 de abril en la final que se jugará en Nyon, Suiza.

Ya se jugó la fase de grupos y el 1° de marzo comienzan los dieciseisavos de final que entre otros clubes los disputarán Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid y Atlético de Madrid -que se eliminarán entre ellos-, Paris Saint-Germain, Sevilla, Juventus, Liverpool y Benfica.

@OficialCAP

Peñarol mostró un gran juego en la Copa Libertadores sub 20 para obtenerla en Quito

Sin embargo, una de las trabas con las que se puede encontrar Peñarol pensando en esa copa que espera que se pueda crear, es que en Europa, el torneo continental no es sub 20 como en Sudamérica. La diferencia estriba en que en el viejo continente se juega un campeonato sub 19.

Ruglio viajará este martes junto al presidente y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso y Gastón Tealdi, quienes fueron invitados a presenciar la definición de la Recopa Sudamericana.

Justamente Tealdi dijo a Referí el pasado lunes con respecto a la diferencia de edad entre los campeonatos continentales juveniles de clubes que "esta es una buena oportunidad para darle contenido y competición a ese acuerdo y a esa alianza política que hay entre Conmebol y UEFA en los últimos tiempos. Vamos a hacer los contactos con Conmebol y con UEFA para que esa Copa Intercontinental sub 20 se pueda jugar".

Y con relación a las diferencias de edades, enfatizó: "Ese desfasaje va a favor de los sudamericanos. Acá se acepta hasta los 20 años y ellos (los europeos) en caso de jugarla, van a ser más chicos. La intención sería buscarle la vuelta para tratar de aceptar que se pueda disputar entre los mismos jugadores que participaron de esta Libertadores por parte de Peñarol y los que hoy están jugando la Champions League para juveniles de Europa. Si bien existe ese desfasaje, no creo que pueda haber problemas. Es algo que vamos a plantear".