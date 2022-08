Sanguinetti sobre pintada en casa de Robert Silva: "Es una actitud estrictamente fascista"

El dos veces presidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti calificó de "estrictamente fascista" la vandalización que sufrió su correligionario Robert Silva, presidente del Codicen, en el marco de una protesta estudiantil en todo el país contra el proceso de reforma curricular que lleva adelante el Consejo de Formación en Educación (CFE).

"Ir al hogar de un jerarca democrático, institucionalmente elegido, para enchastrar su casa es una actitud estrictamente fascista. Es el sistema que usaron los totalitarios de los años 30 en Europa. Apostrofar, insultar, descalificar, y hacerlo además en el fuero íntimo de su hogar para que esté instalada la amenaza, para que le quede claro al funcionario que saben dónde vive y que no respetarán ni su casa ni su familia", sostuvo Sanguinetti en su columna de opinión semanal en el Correo de los Viernes

Para el exmandatario, el hecho "marca un punto de inflexión en los debates que se vienen realizando en torno a la Transformación Educativa". "Decimos "debates" como una expresión genérica porque realmente no hay debate: se discuten presuntos "recortes" presupuestales que no existen, se habla de la falta de diálogo, pero cuestionamientos sustantivos a la propuesta oficial no aparecen y muchos menos otras ideas alternativas", escribió Sanguinetti.

"Hay quienes han ido quitando relevancia al tema, como que se trata de una pintada más. Naturalmente, la distorsión conceptual en la materia ha llegado a tal punto que la gremial estudiantil del Instituto de Profesores considera que pintar su fachada es el ejercicio de la libertad de expresión", señaló el secretario general del PC. "Da vergüenza tener que explicar que dañar un edificio público está castigado por la ley o que etiquetar su fachada con consignas particulares, sean pintadas o carteles, está también prohibido, al punto que median claras sentencias judiciales", añadió.

El lunes 15 de agosto, estudiantes de todo el país comenzaron las ocupaciones en centros educativos. A pesar de los constantes desalojos, este viernes 26 las ocupaciones continúan. A las 12 del mediodía, Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) realizará "una conferencia de prensa para hacer el balance de las 2 semanas de lucha y compartir la perspectiva de acá en adelante", según un comunicado al que accedió El Observador.

En las dos semanas, varios hechos relacionados a las protestas sobresalieron ante el ojo público. Entre ellos, la pintada en la casa de Robert Silva con las leyendas: "La educación es del pueblo" y "Robo Silva Cntrl +C Cntr+V". La última frase hace referencia a la denuncia por plagio en un documento del CFE sobre la reforma educativa. "Ctrl + C y Ctrl + V" son los comandos que se utilizan en el teclado de la computadora para copiar y pegar un texto.

"Las propias ocupaciones son peligrosas prácticas. Son ilegales y todos lo sabemos. Lo sabe este gobierno y lo supieron los anteriores", valoró Sanguinetti. "La policía viene actuando estos días con toda prudencia, con una paciencia ejemplar, desocupando y yendo de nuevo a desocupar, una y otra vez. Da la impresión que se está buscando la provocación para que un desliz, un pequeño error, un empujón inoportuno, desaten todas las tormentas", aseguró.

Por otro lado, el expresidente hizo referencia a los sindicatos de docentes, como a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que cuenta entre sus filas con cinco integrantes denunciados por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) ante irregularidades en sus "horas sindicales".

Para Sanguinetti, la vandalización en casa del presidente del Codicen no es "ninguna travesura", ni "una simple pintada que no lesiona a ninguna persona".

"Se encuadra en un modo de operar que incluye a las gremiales de profesores, que han reivindicado su derecho a adoctrinar. La desprestigiada Fenapes, la de los profesores que mienten para cobrar horas que no trabajaron, ahora no tuvo más remedio que condenar el episodio, pero al mismo tiempo reiterar la retahíla de excesos que incitan a estas acciones radicales", indicó.

"Es mucho tiempo, la gota va horadando la piedra. El propio Dr. Vázquez tuvo un día que recurrir a declarar la "esencialidad" de los servicios educativos y el Presidente Mujica llegó a afirmar que a los gremios de la educación había que "reventarlos"", remató el expresidente.