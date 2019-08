Santiago Urrutia corre en Alemania la quinta fecha del TCR Europe

Tras el sabor agridulce que le dejó el paso por el Red Bull Ring de Austria, el piloto uruguayo Santiago Urrutia se encuentra en Alemania para la quinta fecha del Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe) que se realizará el fin de semana, los días 3 y 4 de agosto.

El autódromo de Oschersleben significa un nuevo desafío para el piloto coloniense pues nunca –a diferencia de la mayoría de sus rivales- compitió allí.

A bordo del Audi RS3 del equipo belga WRT, Urrutia tratará de adaptarse lo más rápido posible en apenas dos sesiones de entrenamientos de 30 minutos cada que se desarrollarán este viernes.

Este jueves y apenas se abrió la pista, Santiago Urrutia salió a recorrerla a pie –no se permite en auto de ningún tipo- y sus conclusiones fueron las siguientes: “Antes de viajar para Alemania me pasé casi todo un día trabajando en el simulador para poder llegar aquí con el mejor conocimiento posible de la pista. A priori se veía como una pista lenta y luego de recorrerla, es más lenta de lo que pensaba. Eso no es bueno para nosotros porque sabemos que Audi es fuerte en las pistas rápidas. Lo otro que vi es que en las “chicanas” han puesto unos bordes grandes, amarillos, que si se le pega mal se puede dañar mucho el auto. Habrá que ir con mucho cuidado en esos sectores”.

La actividad oficial para Urrutia arrancará este viernes con los dos entrenamientos. Uno por la mañana y el otro por la tarde.

Al día siguiente, sábado, ya no hará tiempo para las especulaciones porque se pasa directamente a la clasificación y luego de ella, la primera de dos carreras del fin de semana en Alemania.

En cuanto a las expectativas para el fin de semana, Urrutia no dudó en reconocer que se está en un fin de semana clave para seguir luchando por el campeonato: “Lo que pasó en Austria en la primera carrera que me chocaron y abandoné en apenas dos vueltas de carrera, dolió en el campeonato porque íbamos por buenos puntos y no sumamos nada. Por suerte el domingo nos recuperamos. Pero esa situación del sábado nos dejó atrás en el campeonato. De manera que el objetivo principal para este fin de semana en Alemania es sumar y sumar fuerte. Y para ello será decisivo clasificar bien. Es imprescindible pasar a la segunda clasificación (Q2) a la que solo acceden los 12 mejores de la primera clasificación (Q1) y si lo logramos, será muy importante poder hacer un tiempo que nos permita estar en la grilla de la primera carrera entre los 10 mejores”.

Sin embargo, entiende que el panorama no es simple. “Ya sabemos que para Audi, este tipo de pista lentas, trabadas, nos complican. A ello debemos sumarle que cargamos kilos extras de peso por lo que indica el reglamento. Si bien descargamos 20 kilos con respecto a Austria, está claro que los kilos el auto lo sintió, le cuesta asimilarlos. De todas formas, el equipo WRT trajo para Alemania algunas soluciones e ideas para tratar de minimizar ese problema en base a la experiencia y la información que adquirimos en Austria. Tengo mucha confianza respecto a que vamos a funcionar bien en Oschersleben y podemos sacar un buen resultado antes del largo receso que tendremos luego antes de la próxima en Barcelona”.

Televisación en directo y la agenda de otros uruguayos

Las competencias de Urrutia (Audi RS3) en Alemania del fin de semana, se podrán ver VTV y Vera+. Ambas competencias (sábado y domingo) arrancan a la misma hora, 08.30 horas de Uruguay.

Campeonato TCR Europe

Con ocho carreras disputadas de un total de 14, Urrutia se ubica noveno con 129 puntos en tanto el nuevo líder del TCR Europe tras el fin de semana en Austria es el británico Josh Files (Hyundai i30) quien acumula un total de 194 puntos.

Mauricio Lambiris: otro uruguayo en carrera

Además de Urrutia en el TCR Europe, otro uruguayo también competirá el fin de semana y al igual que Urrutia, viene protagonizando un gran campeonato y lucha por el título. Mauricio Lambiris (Toyota Corolla) compite en la séptima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional (TN) Clase 3 en el autódromo de Oberá con el equipo del popular “Tito” Bessone.

La carrera final del fin de semana se podrá ver en directo a través de VTV desde la hora 15.00.

Más uruguayos en Argentina: Zeballos/Dotta

A bordo del Peugeot 208 Maxi Rally, los uruguayos Rodrigo Zeballos/Sebastián Dota compiten en la sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally. La sede es en Catamarca y la competencia, clásica del certamen del vecino país, se denomina Rally del Poncho.

Los uruguayos compiten en la máxima categoría y van a luchar por ocupar un lugar de privilegio entre los mejores equipos de Argentina.

Han realizado muchos trabajos en el Peugeot 208 MR y estiman que estas mejoras les permitirán luchar en otras condiciones.