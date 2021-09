Sao Paulo presentó a Neves: "Los argentinos y el técnico Crespo me están ayudando"

El volante uruguayo Gabriel Neves fue presentado este viernes en su nuevo equipo, Sao Paulo.

El futbolista se despidió hace tres días de Nacional con un sentido mensaje: "GRACIAS. Con esta palabra quiero empezar, porque es la que me sale de corazón. Agradecer a todos los que hacen a Nacional mas grande, no quiero nombrar uno por uno por miedo a olvidarme de alguien, pero cada uno sabe lo importante que es. La realidad es que no se qué decir, escribo, borro, me esta costando demasiado, pero lo quiero hacer".

Este viernes, en su presentación con la camiseta número 15 que utilizaba Hernandes, el uruguayo dejó sus primeras impresiones.

"Estoy muy feliz de estar aquí", indicó al inicio de la conferencia de prensa que organizó su flamante club.

Neves ya se hizo socio de Sao Paulo, su nuevo club

Y añadió: “Me gusta jugar en cualquier parte del mediocampo y tengo muchas ganas de ayudar desde donde me toque. Es un club con una grandeza muy importante".

El uruguayo expresó que se tiene "que adaptar un poco al fútbol brasileño” y sostuvo que “si bien no he jugado en los últimos partidos (con Nacional), me siento bien físicamente".

“Todos me recibieron muy bien, los argentinos que hay en el equipo me rodearon enseguida y me están ayudando, también (el técnico del equipo) Hernán Crespo”, dijo Neves.

Por orta parte, el uruguayo agregó que quiere "poder entrar, trabajar y hacer mi parte de la mejor manera. Espero aprender de mis compañeros y ayudar en lo que necesiten".