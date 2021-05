Satdjian: "Cuando llega el reporte de fallecidos es angustiante; los muertos duelen"

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, contó que siente angustia cada día cuando le llega el reporte de fallecidos por covid-19 en Uruguay y que, para él, "los muertos duelen".

"Espero el informe todos los días de tarde. Durante el día le voy haciendo seguimiento a las cifras, a cada rato. Y cuando llega el reporte de fallecidos es angustiante. Yo no me acostumbro a tener esa cantidad de uruguayos que fallezca todos los días. Por más que se pueda decir que es una pandemia, y si uno pasa raya en este año y pico, Uruguay está dentro de las menores tasa de letalidad y la menor cantidad de fallecidos. Pero yo no me conformo con eso; los muertos duelen. Y esos números que vemos en cada informe son padres de alguien, hermanos o abuelos de alguien, y nos tiene que obligar a ser mejores. Cuando llega el informe y vemos números dramáticos, yo al otro día me levanto más temprano, trato de estar más concentrado y de tomar mejores decisiones para combatir el virus. Ese es el espíritu que predomina en el MSP. No es de conformismo, es de compromiso", declaró en una entrevista publicada por Montevideo Portal.

Desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay, el 13 de marzo de 2020, hasta este miércoles se registraron 3.252 de pacientes con covid.

Satdjian dijo que “todas las muertes son dolorosas e injustas”. "Uno quiere, desea y trabaja para que no sucedan”, señaló, y agregó que la que más le marcó fue la del entonces alcalde del Municipio CH, Andrés Abt.

El jerarca cree que el Ministerio de Salud Pública se caracterizó “por estar delante de los problemas”, pero además hizo hincapié en las medidas de cuidado de los uruguayos, más allá de las tomadas por el gobierno.

“La discusión más medidas, menos medidas... a esta altura, todos hemos aprendido lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y ahí entra el concepto de libertad responsable, que ha manejado tan bien el presidente”, indicó. “En estos días estamos viendo cómo se está "meseteando" esa curva de contagios, y también por indicadores internacionales que indican a Uruguay como unos de los países con más medidas restrictivas han tomado”, sostuvo.