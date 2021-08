Satdjian: "No creo que haya habido muertes evitables, creo que hubo muertes evitadas"

En el despacho del subsecretario de Salud Pública hay una puerta interna, alta, de madera maciza, que se confunde con una salida; aunque del otro lado trabaja el ministro Daniel Salinas. El subsecretario, José Luis Satdjian, dice que "en general" la puerta que conecta las oficinas de la cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP) está abierta y que es una vía de comunicación que los acerca y que hace que el trabajo "fluya", aunque también admite que en este año y medio de gestión tuvieron diferencias.

Satdjian (37 años) defiende la campaña de vacunación contra el covid-19, al que define como un "plan nacional" que "no es de una persona o del MSP". Dice, además, que el espíritu de la cartera es seguir abriendo actividades y adjudica la poca diseminación de la variante delta en Uruguay –de la que hay 45 casos activos en cinco departamentos– al cruce de datos entre la Dirección Nacional de Migraciones y epidemiología del MSP. Y al defender las medidas tomadas por el gobierno asegura que “no hubo muerte evitables” sino “muertes evitadas”. A continuación un resumen de la entrevista.

Hay una puerta que conecta su despacho con el del ministro, ¿se abre?

Esa puerta que conecta los dos despachos por lo general está abierta. Intercambiamos mucha información y por más de que él esté trabajando ahí y yo acá, estamos comunicados constantemente. A veces nos gritamos, sino viene él o voy yo y también en las reuniones participamos en conjunto. Esa puerta es una vía de comunicación que acerca mucho en el manejo diario, hace que el trabajo sea más fluido. Como toda relación hemos tenido momentos de diferencias y momentos de acercamientos.





Camilo dos Santos

La puerta del despacho de José Luis Satdjian que conecta con el del ministro Daniel Salinas

¿Qué diferencias tuvieron?

Con algunas cuestiones...puede ser en temas de pandemia o de relacionamiento, o en cuestiones básicas. Nada que haya sido insalvable y nada que luego no nos hayamos sentado a conversar para acordar una posición. No tenemos diferencias de pensamiento.

En Uruguay hay 380 mil personas que no manifestaron voluntad de vacunarse y aunque se desplegaron las campañas Pueblo a Pueblo y Barrio a Barrio, todavía no se las logró captar. ¿Hay alguna estrategia alternativa?

La estrategia logística es acercar la vacunación lo más posible a las personas que puedan tener alguna dificultad en acercarse al vacunatorio. Y la estrategia de comunicación es convencimiento de la efectividad de las vacunas. ¿Alguien puede dudar de lo que ha sido la importancia de la vacunación en el descenso de casos, de fallecidos, de personas en CTI? En Uruguay, 9 de cada 10 adultos están agendados o vacunados.



¿Y el 1 restante? ¿Ya saben que no se va a vacunar?

No estoy tan seguro. Yo creo que va a seguir aumentando el nivel de vacunación.



¿Conocen el perfil de las personas que están ingresando ahora a CTI?

Es muy variable porque el perfil de la gente que entra y sale de CTI cambia constantemente. No tengo el dato final, pero la enorme mayoría son personas no vacunadas. Se da también en los informes que publicamos en el MSP que refieren a la efectividad de la vacuna. Pfizer previene el ingreso a CTI en un 98% y Sinovac un 91%; esto te da el indicio de que las personas que están en CTI no están vacunadas en su mayoría.



¿Qué previsión tiene el MSP respecto a la variante delta? ¿Podrá sustituir a la P1?

Actualmente tenemos 45 casos activos de la variante delta en cinco departamentos y estamos controlando todos los casos importados y los secundarios. Desarrollamos una malla de protección que cuando una persona ingresa del extranjero, se testea en nuestro país y da positivo, saltan las alarmas en Epidemiología porque cruzamos información de los tests con la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, detectamos inmediatamente cuando un viajero da positivo. Ahí es cuando les aplicamos la mayor rigurosidad de rastreo. Por eso es que, en cierta medida, en nuestro país la variante delta no se ha diseminado actualmente. No quiere decir que no suceda.

La tercera dosis de la vacuna se definió para reforzar la inmunidad porque los anticuerpos de Sinovac caen a los seis meses. ¿El MSP tiene cuantificado la cantidad de uruguayos que tuvieron una caída de los anticuerpos?

Se hizo un estudio de serología del que aún no hay resultados finales; ni bien estén terminados los vamos a publicar. Pero, todos los estudios internacionales coinciden en que hay un nivel de decaimiento de los anticuerpos con el paso del tiempo.



El esquema de vacunación es de dos dosis y ustedes han dicho que la tercera no se requerirá en el pase responsable. Pero, ¿qué pasará con aquellas personas que decidan no vacunarse con la tercera dosis cuando estén desprotegidas?

Esa pregunta es pensando en pasado mañana que hoy no tiene respuesta a nivel científico. Venimos siguiendo día a día lo que sucede con el nivel de inmunidad en las personas en Uruguay y en el mundo con los estudios que se hicieron a nivel internacional y el que hicimos acá. Esa respuesta tendría que venir desde el área científica; son ellos quienes estipulan cuándo la persona deja de tener un nivel de inmunidad.



Una de las críticas que se le hace al pase responsable es que las personas se ven obligadas a vacunarse para acceder a algunas actividades. ¿No se está dejando en mano de los privados la responsabilidad de que la población se vacune?

No, la responsabilidad es personal. Lo que se hace con las actividades que son para vacunados es proteger al no vacunado. La aparición de la variante delta demostró que esto se ha transformado en una pandemia de los no vacunados, porque afecta fuertemente a las personas que no están inmunizadas.

¿De qué depende que se realice, por ejemplo, un concierto masivo al aire libre?

Hemos conversado con organizadores de eventos, como conciertos, organizadores de fiestas, los restaurantes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y cada actividad tiene una realidad distinta. No son comparables. El comportamiento de las personas en esos lugares es distinto. El corte grueso es si un es lugar abierto o cerrado, la ventilación que haya, el recambio de aire, la concentración de dióxido de carbono que haya en el aire en los lugares cerrados. Son todos factores a tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Sí tenemos planes a futuro, sí hay ideas, pero el devenir de la pandemia nos va a permitir o no tomar esas decisiones.

¿Cuáles son las ideas?

Ideas de apertura. Nosotros somos defensores de las actividades, de las aperturas. Detrás de cada actividad hay fuentes de trabajo, hay sueños, hay expectativas y son actividades que sirven para el desarrollo de la salud humana. Pero seguimos en pandemia; la amenaza todavía está.

O sea que la propuesta del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para realizar el "Durazno Rock" en octubre es viable.

Es una decisión que se toma en Presidencia de la República con el resto de los ministros. Es algo que hoy en día nadie puede asegurar.

Camilo dos Santos

José Luis Satdjian fundó la lista 404 del Partido Nacional

¿Está previsto vacunar a los menores de 12 años?

Es un tema que está a estudio a nivel mundial, nuestros técnicos están al día con esa información. Cuando lo dispongan, si es que lo disponen, el sistema está preparado.

El ministro explicó que para vacunar a esa franja se van a precisar dosis pediátricas, ¿la puerta está abierta para conseguir esas vacunas?

La negociación de vacunas la maneja Presidencia y corresponde a ellos esa pregunta. Nosotros vacunamos.

¿Pero ustedes no están al tanto de las negociaciones?

Yo no estoy al tanto de negociaciones. Tengo entendido que el secretario de la Presidencia (Álvaro Delgado), públicamente, ha hecho manifestaciones de que hay negociaciones entabladas para adquirir más vacunas.

¿Habrá que vacunarse el año que viene o cada año? y de ser así, ¿tenemos vacunas aseguradas a largo plazo?

El secretario de Presidencia ha manifestado que hay negociaciones o compromisos para el año que viene.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo días atrás en el Parlamento que "hay stock de vacunas hasta 2023", pero ese stock de vacunas no lo tenemos ahora. ¿Son compromisos que ya están firmados?

Pregúntele al ministro Cardoso.

Lo sabe la cartera de Turismo, ¿por qué la de Salud no?

Pregúntele al ministro Cardoso; yo no participo de la negociación de compra de vacunas.

Pero, ¿el ministro Cardoso si?

No sé, yo no participo de esa negociación. Quizás el ministro Cardoso tiene la información, yo no la tengo.

¿Los laboratorios pusieron condiciones en los contratos?

No he visto los contratos, no los he visto.

¿Tan confidencial es?

No es que sea tan confidencial, es que nos dividimos tareas y la tarea de negociación con los laboratorios no es algo que esté realizando yo, entonces confío en las personas que lo están haciendo y lo han hecho de manera muy eficiente.

Pero no deja de ser llamativo que el viceministro de Salud Pública no vio los contratos.

¿Por qué debería verlos?

Porque usted es una autoridad de la Salud Pública.

Sí, pero se acuerdan en Presidencia y los firma el ministro de Salud.

¿El ministro sí los vio?

Si, hay un análisis también de nuestro departamento jurídico.

La oposición hizo énfasis en que durante la pandemia hubo muertes evitables, ¿qué piensa sobre eso?

Yo no creo que haya habido muertes evitables, creo que hubo muertes evitadas. Ha habido un esfuerzo de la sociedad junto con las medidas que se han tomado desde el gobierno, que permitieron que haya personas que no se contagiaron. ¿Cuántas? No se puede determinar. Lo mismo que es imposible determinar si las medidas son medibles o no y eso está en el informe del GACH del 7 de febrero. Estipulan que las medidas no se pueden cuantificar, no se puede saber si cerrando una actividad vas a bajar tanto por ciento de los contagios o vas a disminuir en tantas personas los fallecidos. Eso es imposible. Entonces, creo que se tomaron las medidas que se tenían que tomar. En la pandemia lamentamos las muertes, no solo de abril y mayo, sino también las de ahora.

Cuando dice "muertes evitadas" está diciendo que podría haber muerto más gente.

Podrían haber muerto más o podrían haber muerto menos. Es muy relativo el tema de evitar. Se tomaron todas las medidas que aconsejó la ciencia, salvo tres. La del transporte interdepartamental que por la realidad que tiene el país no se puede cortar; hay personas que viven en Ciudad de la Costa o Ciudad del Plata que trabajan en Montevideo. Un toque de queda debe ser por ley e implicaría que la fuerza pública controle que eso se cumpla, con lo cual conllevaría episodios de violencia que no quisiéramos ver. Y la tercera medida era el cierre de los salones o restaurantes, que es una medida que no es cuantificable y la pérdida de empleos no se correspondía.

Otra de las medidas que propuso el GACH era seguir el rastreo de los contactos, que en abril el MSP abandonó. ¿Por qué?

El MSP nunca abandonó el rastreo. Lo que se hizo fue priorizar las situaciones complejas, los brotes en lugares donde confluyen muchas personas: instituciones educativas, empresas, residenciales, hospitales. Esos rastreos se hicieron.

Pero el caso a caso no.

Hay departamentos del interior del país que nunca abandonaron el caso a caso. Nunca dejaron de hacer el rastreo caso a caso. Cuando tenés 3.000 o 4.000 casos por día, con la capacidad de rastreo que tenemos, había que priorizar sobre las situaciones complejas.

¿Cómo va a abordar el sistema de salud uruguayo la atención a los pacientes que presentan síndrome poscovid?

Nosotros desarrollamos algo que está en funcionamiento desde hace meses que es el centro de recuperación del Banco de Seguros del Estado, lo transformamos en un centro de rehabilitación covid y ya hay cientos de pacientes de ASSE que están haciendo la rehabilitación ahí. En paralelo, desde la Dirección General de la Salud se elaboró un grupo técnico para desarrollar acciones.

Pero es un problema que se está dando hoy. La Sociedad de Neumología decía que están viendo "una avalancha de pacientes" con problemas pulmonares a raíz del covid.

Nosotros tenemos un grupo conformado de expertos para abordar este tema. El sistema de salud es un sistema que está preparado para atender todas las patologías. Las personas acuden a los especialistas.

Pero no es una atención multidisciplinaria como se hace en el Banco de Seguros del Estado y como se propone abordar a nivel internacional.

Existe en el Banco de Seguros del Estado.