Savio alertó que contagios de covid-19 aumentarán si se relajan medidas de prevención

El infectólogo Eduardo Savio advirtió este lunes sobre un posible incremento en los contagios de covid-19 si la población, confiada en la baja de casos y de pacientes en el CTI que se viene dando en los últimos días, relaja las medidas de prevención.

“El virus sigue allí. Toda esta movilidad un poco aumentada, sobre todo entre los que aún no están vacunados, puede hacer que los contagios aumenten. No debe sorprender”, dijo al ser entrevistado en Canal 10.

Savio llamó a tener presente que, pese a la mejora de las últimas jornadas, Uruguay sigue en pandemia y el virus sigue circulando en forma comunitaria.

“Que el hecho de estar vacunados no nos lleve a dejar de usar todas las demás medidas” advirtió, al recordar que las vacunas no son totalmente eficaces y que, aunque no enferme, un vacunado puede transmitir el virus.

El infectólogo recordó lo sucedido en Europa, donde ante una aparente mejora los gobiernos levantaron algunas medidas, pero la población se relajó demasiado, dejó de usar tapabocas y llenó bares y restaurantes públicos. "Miremos lo que pasa en Europa. No seamos Europa en el verano nuestro", pidió.