¿Schiappacasse a Peñarol? Ruglio habló con él y lo notó "más maduro"; mirá qué dijo sobre su posible vuelta

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló esta semana con Nicolás Schiappacasse, el exdelantero aurinegro y actual jugador de La Luz, que fue figura en el Torneo Apertura al marcar 9 tantos y ser el segundo goleador del certamen.

El titular de los carboneros contó sus impresiones de la charla con el atacante que estuvo preso el año pasado tras ser detenido con un arma en la previa del clásico de verano en Maldonado y se refirió a un posible regreso del atacante a los mirasoles.

@CampeonatoAUF

Schiappacasse fue figura en La Luz

Ruglio reconoció que Schiappacasse tiene “totalmente abierta” la puerta de Peñarol para un retorno.

“Hablé con él hace dos días, de que lo veo más maduro, de que veo que aprendió de lo que pasó. Que ojalá que haya aprendido realmente y no que esté actuando que aprendió”, dijo el presidente mirasol a De fútbol de habla así de DSports.

“Hablé un rato largo”, agregó Ruglio.

@OficialCAP

Schiappacasse en Peñarol

El presidente de Peñarol hizo una reflexión sobre lo que pasó con Schiappacasse y lo que charló con él sobre estar en un “puesto de exposición”

“Enseñanza de vida para mí… Los que a veces pertenecemos a grupos de amigos y nos toca estar en un lugar como presidente, le decía yo, o como jugador de Peñarol, él, muchas veces lo que somos muy de nuestros afectos sentimos que no podemos cambiar y que tenemos que seguir haciendo las mismas cosas que nuestros amigos”, señaló. “Y hay un momento de tu vida que hay cosas que no las podés volver a hacer. Eso no quiere decir que te hayas olvidado de tus raíces, quiere decir que estás en un puesto de exposición y que representas a una institución”.

“Yo hoy no puedo ponerme en un asado de amigos a ponerme a cantar canciones contra Nacional. ¿Por qué? Porque mi puesto de presidente me lo impide”, sostuvo. “Eso mismo se lo dije a él: ‘Nico, no dejamos de ser quienes somos porque mientras estamos en puestos de posición nos tenemos que cuidar de las cosas que hacemos’”, indicó.

Leonardo Carreño

Schiappacasse cuando fue liberado y entrenó en El Tanque

Ruglio reiteró que notó a Schiappacasse “muy maduro” y que se lo comentó. “Se lo dije: ‘Ojalá ahora o en el semestre que viene o en algún momento vuelvas a Peñarol’. Porque yo me he equivocado en la vida y no soy de los que juzga para siempre”.

“Creo que no volvería a Peñarol si viera que tuviera las mismas actitudes, o las mismas incorrecciones, o que no había cambiado en ninguno de sus hábitos”, destacó. “Hoy lo veo muy bien mentalmente. Intento hablar con él para ver si realmente lo tiene bien incorporado”.

Instagram

Schiappacasse en Peñarol

El presidente aurinegro no indicó cuándo puede darse un regreso del atacante a Peñarol.

“Ahora, a final de año o en algún momento, ojalá, como se lo dije a él, se le dé la vuelta a Peñarol o un salto al exterior de vuelta que le permita hacer la diferencia. Pero que Peñarol siempre sea su casa porque las puertas de Peñarol seguro no las tiene cerradas”, comentó.