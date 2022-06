Se acentúa la falta de ganado preparado y otra vez el precio está por las nubes

Se acentúa la poca disponibilidad de ganado, manteniendo un ascenso gradual de precios, con el novillo especial bien completo entre US$ 5,55 y US$ 5,60 por kilo a la carne.

Las lluvias de esta semana y las que se esperan para la próxima dan alivio a las preocupaciones por un invierno seco, con una oferta forrajera que viene justa en varias zonas del país.

La demanda de la industria es sostenida y hay interés de compra por todas las categorías, con un diferencial de precios por los ganados especiales, de calidad y bien pesados, de esos que casi no se encuentran.

La vaca, con un amplio abanico de precios por calidad, supera los US$ 5,30 por kilo para lotes especiales de carcasas bien pesadas.

Los ganados pesados generales cotizan en US$ 5,10 a US$ 5,15 por kilo y las vaquillonas sobre los US$ 5,35 por kilo.

Los acuerdos se concretan de forma fluida en un mercado “negociado”, que permite mejorar gradualmente los valores en un escenario de mucha firmeza, dijo Alejandro Zugarramurdi, director del escritorio del mismo nombre.

Industria compradora

Las cargas son ágiles. La faena cae, pero la industria sigue compradora. Las 46.922 reses faenadas la semana pasada llevan el acumulado del mes a 131.381 animales, por debajo de un año atrás, y podría ser el primer mes de los últimos 18 que no logra las 200 mil cabezas. Este mes romperá la tendencia de año y medio de aumentos interanuales sucesivos, ya que no alcanzará las 237.354 cabezas de junio de 2021.

A pesar del menor volumen, la dinámica industrial se mantiene.

El dato

10,8% aumentó la faena de vacunos en lo que va de 2022, al 18 de junio, comparado con el mismo lapso de 2021. Se han faenado 1.265.736 cabezas, con 48% de novillos, 37% de vacas y 13% de vaquillonas, las tres principales categorías, con base en datos del INAC.

EO

Ajustes en la exportación

En el mercado internacional hay un proceso de baja de valores que continúa en China. En las últimas dos semanas se dieron ajustes en los precios de exportación reportados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El promedio semanal se contrajo 9% desde comienzos de mes hasta ahora, desde US$ 5.589 por tonelada a los US$ 5.098 de la última semana. Aún así, es un valor que sigue siendo muy destacado.

El promedio para los últimos 30 días se ubica en US$ 5.398 por tonelada. En el acumulado anual el promedio está en US$ 5.128 por tonelada, 30% más que un año atrás.

La expectativa es que el faltante de oferta continúe unas semanas más y de ese modo dé sostén a los precios.

En el mercado de reposición hay poca oferta, con más de interés por categorías pesadas de corto plazo: vacas, vaquillonas y novillos pesados. En terneros y terneras hay algo más de dificultad en la colocación.

Los valores en general se encuentran equilibrados.

La ganadería da señales de estabilidad. Esta semana se destacó el dato de preñez, con una tasa de 80% a nivel país, de acuerdo a los datos presentados XX Taller de diagnóstico de gestación vacuna de INIA Treinta y Tres.

Es un porcentaje que permitiría esperar una producción en el próximo ejercicio sobre los 3 millones de terneros.

Un ingreso de animales al sistema que “permitiría mantener una extracción como la actual de 2,7 millones de cabezas de faena y 200 mil de exportación en pie”, afirmó el técnico del Instituto Plan Agropecuario, Esteban Montes.

Juan Samuelle

Llegó el invierno, los campos tienen menos comida y la oferta se tranquilizó.

Poca oferta en ovinos

En el mercado de ovinos, hay interés de compra y poca oferta. Los negocios se concretan sobre las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), de US$ 4,54 por kilo para corderos hasta 35 kilos, US$ 4,60 para borregos y US$ 4,14 por kilo para las ovejas.

La faena de lanares, a la inversa de la bovina, muestra un junio mucho más activo que el de 2021. Al 18 de junio registró una suba interanual de 18% y se acorta la brecha respecto al año pasado.

El precio de exportación para carne ovina volvió a colocarse por encima del precio promedio de la carne vacuna la semana pasada, con un promedio de US$ 5.387 por tonelada.

El volumen exportado en lo que va del año cayó 19% por debajo del de 2021 y ha llevado a una baja en la facturación de 14%.

El precio de la tonelada de carne ovina promedia US$ 5.173 por tonelada este año, un 7% más que el año anterior.