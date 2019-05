Se calienta el mercado del novillo gordo: el precio más alto desde 2015

Sigue la escalada de precios para el novillo gordo que, con subas de a cinco centavos por semana, tocó su mayor valor en cuatro años. Esta semana se concretaron operaciones por hasta US$ 3,70 por kilo de carcasa por ganados especiales, el máximo registrado desde mediados de agosto de 2015, cuando promediaba US$ 3,77.

En un mes el novillo saltó 30 centavos. Es un escenario que la mayoría de los operadores evalúan como “único”, con una demanda efervescente y una oferta prácticamente nula. La demanda de carne por parte de China no para de crecer. Y el factor clima es determinante. La falta de lluvias en abril demoró el desarrollo de los verdeos y por el momento sigue limitada la oferta de ese tipo de ganados, como suele ser habitual en esta época.

Los negocios por novillos pesados rondan los US$ 3,65 por kilo y se puede negociar el precio por lotes voluminosos, de buena calidad y proximidad a planta.

La vaca gorda pesada también dio un salto y tocó los US$ 3,50. Tal es el vértigo del mercado que la vaca especial alcanza hoy el valor que lograba el novillo hace tres semanas. La mayoría de los negocios rondan los US$ 3,45. Tanto en vacas como en novillos las entradas a planta siguen ágiles, máximo una semana o diez días.

Precio máximo medido en pesos

Medido en pesos, tanto el precio del novillo como de la vaca gorda se encuentran en máximos desde que hay registros (2009). Tomando un promedio US$ 3,60 por el novillo y una cotización del dólar de $35,21 (el promedio de la semana pasada) alcanzó los $ 126 por kilo, una suba interanual de 21%, con un dólar 16% superior respecto al mismo momento del año pasado. Lo mismo sucede con la vaca, que trepó 25% interanual medido en pesos. Tomando un promedio en dólares de US$ 3,40, se traduce en $ 119,7 por kilo en cuarta balanza.

Las lluvias volverán el fin de semana y se espera que en unas tres semanas aparezca oferta de ganados de verdeo, aunque no un volumen desmesurado.

Los operadores, entonces, prevén que los precios mantendrán la firmeza en el marco de una poszafra adelantada.

La evolución de la demanda es clave. No está claro por cuánto tiempo la faena seguirá arriba de las 45.000 cabezas semanales, aunque en lo inmediato, con nuevo período de faena de ganado de corral con destino a Cuota 481, posiblemente se mantenga una operativa industrial voluminosa.

Faena elevada

En la semana cerrada el 11 de mayo se faenaron 48.317 cabezas, aproximadamente 5.500 más que las 42.755 de la semana anterior y que las 42.901 de la misma semana del año pasado.

El volumen de novillos faenados subió significativamente respecto a la semana anterior, asociado principalmente a presencia de equipos kosher en algunas plantas y faena de ganados para Cuota 481. Sumaron 23.078 cabezas, 5.300 más que las 17.756 de la semana anterior y 3.000 más respecto a las 14.712 de igual semana de 2018.

La participación de las hembras sobre el total de la faena bajó de 56% a 50% en una semana y se ubicó apenas un punto por encima que en igual semana del año pasado (49%). Se industrializaron 24.053 cabezas, prácticamente el mismo número que la semana anterior y 3.000 más que en igual período del año pasado (21.020).

En ovinos sigue muy escasa la oferta, una situación prácticamente incambiada desde el arranque del año. Hay demanda por todas las categorías. Se concretan pocos negocios, con una faena semanal dispar, y con valores firmes con subas graduales semana a semana. La Asociación de Consignatarios de Ganado subió cinco centavos la referencia para el cordero a US$ 3,45, el cordero pesado subió un centavo a US$ 3,45, el borrego dos centavos a US$ 3,44; los capones dos centavos a US$ 3,20 y la oveja se mantuvo en US$ 3,15.

La faena bajó respecto a la semana anterior y se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado. Totalizó 4.303 lanares, menos de la mitad que los 11.512 de la semana pasada y 2.000 menos que los 6.037 de igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 31% de la faena, con 1.338 cabezas, 1.332 menos que las 2.670 faenadas en igual semana del año pasado.