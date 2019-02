Se fija fecha de comienzo del Uruguayo y las elecciones de AUF serán el 18 de marzo

Última semana de noviembre. Se agotan los plazos. La guillotina que FIFA puso sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) parece empezar a caer con todo su peso. El grupo de 10 clubes (que fue al TAS, alineado con Tenfield, y que estaba afín a que sancionaran a Uruguay, como declaró Raúl Rodríguez el 16 de noviembre a Referí), no cede. Pedro Bordaberry no llega a un acuerdo con la vieja asamblea de 19 miembros. Se agotan los tiempos. Fracasa la gestión. No están los votos... hasta que Nacional y Peñarol asumen la responsabilidad histórica. El lunes 26 de noviembre presentan un texto alternativo, que la AUF envía a FIFA, ésta analiza y el mismo día de la asamblea (el 30) da vía libre para su consideración. En una jornada histórica, por unanimidad aprueban el nuevo estatuto.

Por estos días la situación de la AUF frente a FIFA no es crítica como hace tres meses, pero sigue siendo tan caótica como antes.

Bordaberry tuvo que esperar tres semanas para que le aprobaran el reglamento de funcionamiento del Congreso, cuando estaban todos de acuerdo y recién este jueves se lo votaron por unanimidad, porque los convocó a una reunión ante la falta de respuestas. Paralelamente adoptaron la polémica decisión de postergar una semana el inicio del Campeonato Uruguayo (del 9 al 16 de febrero), sin otra explicación que conocer la fecha de las elecciones.

Este viernes se reúne el Consejo de Liga con el objetivo de establecer el inicio de la temporada -aunque aún no haya fecha del acto eleccionario, eso se sabrá recién una semana después-. También se establecerá esta noche fecha del sorteo para el próximo miércoles en la AUF o en Antel.

El viernes 15 el Congreso aprobará su reglamento de funcionamiento, reglamento electoral y tribunal de ética y el 18 de marzo se realizarán las elecciones.

En la arena política

¿Quién será el próximo presidente? No hay candidatos. Ninguno. Los que se postularon en la vieja AUF, antes de ser intervenida, quedaron por el camino: Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia, por no lograr el certificado de idoneidad, y Wilmar Valdez renunció. Luego surgieron como posibilidades los nombres de Ignacio Alonso, Fernando Nopitsch y Óscar Curutchet. Todos quedaron enterrados bajos los escombros de la intervención. Ya con Bordaberry al mando y con vistas a las elecciones, fueron propuestos Jorge Casales (renunció porque va por la presidencia en Defensor Sporting), Daniel Jablonka y Curutchet. Quedaron fuera de concurso.

No hay candidatos a presidente. El modelo que se plantea es inverso al que tradicionalmente se presentó en estas circunstancias, debido a las necesidades de generar alianzas. El nuevo Congreso, con 76 votos y una estructura fraccionada, debilitó el poder que tenían los clubes de Primera y generó espacios para otros actores que hasta noviembre, estaban fuera de la AUF: futbolistas, entrenadores y árbitros.

¿Tenfield tiene los votos?

En las dos últimas décadas, las elecciones de la AUF tuvieron una particular influencia de Tenfield, con clubes que operaron (así lo reconoció en su momento el presidente de El Tanque Sisley, Fredy Varela, por ejemplo) para lograr un poder afín a la empresa que tiene los derechos de televisión. Con la llegada de Eduardo Ache (Nacional) y Juan José Ramos (Peñarol) al Ejecutivo en 2006, comenzaron a torcer ese rumbo. Tras la salida de Eugenio Figueredo (2007), la AUF no tuvo ningún presidente pro Tenfield. José Luis Corbo, Sebastián Bauzá y Valdez estuvieron en la otra vereda. En los primeros meses de gestión, Valdez quedó a mitad de camino, pero en una AUF políticamente fracturada, terminó recostándose hacia un lado y quedó a resguardo de los futbolistas de la selección, que en 2016 habían declarado la guerra a Tenfield. En ese nuevo escenario salió fortalecido, hasta que terminó envuelto en un escándalo que acabó en la Justicia, que tras seis meses de investigación archivó el caso.

Los clubes afines a Tenfield no tienen, al menos hasta ahora, no tiene los votos para poner un presidente, que estará al frente de un ejecutivo que será integrado por siete miembros (con un integrante de OFI y un representante de los jugadores).

En el mejor de los escenarios, y tomando como referencia los 20 clubes que el 5 de febrero le pidieron explicaciones por escrito a Bordaberry y que en su mayoría integraron el G10, que apoyaba Tenfield (Potencia, Uruguay Montevideo, Racing, Los Halcones, Juventud, Salus, Boston River, Cerro, Bella Vista, Artigas, Wanderers, Villa Española, Defensor Sporting, Fénix, Villa Teresa, Progreso, Danubio, Cerrito, River Plate y Central Español), lograrían 25 votos.

También podrían sumar los nueve votos de OFI, con quien generó buenos vínculos a través de los contratos de televisión que firmaron en los dos últimos torneos de selecciones. ¿Por qué los nueve? Porque de acuerdo a lo que establece su estatuto, la decisión que adopte el ejecutivo de 13 miembros (así se resuelva por mayoría simple -7 a 6-), tendrá los nueve votos en el Congreso de la AUF, confirmó Mario Cheppi, presidente de la Organización a Referí.

En este caso, ese bloque tendría 34, y aunque estaría cerca, no alcanzaría los 39 votos necesarios para poner un presidente.

Tampoco existe otro grupo que sea capaz de lograr las voluntades para poner un presidente.

Los jugadores, la nueva fuerza en el Congreso que llega con el respaldo de los futbolistas de la selección, están lejos con sus apenas 11 votos en el colectivo.

Por esa razón, todo se encamina a que tome fuerza el mismo impulso que en noviembre sacó a tiempo a la AUF de la guillotina de FIFA: Nacional y Peñarol.

Los grandes, presididos por José Decurnex (con Eduardo Ache como hombre de apoyo y consulta para el titular albo en los temas políticos, por su larga trayectoria y como protagonista en las grandes decisiones del club y de la AUF en los últimos 20 años) y Jorge Barrera, asumieron la responsabilidad de manejar los temas bajo el mismo paragua. Como en noviembre, pensando en el bien común del fútbol uruguayo y evitando volcarse hacia un extremo o el otro, en el nuevo escenario político de la AUF. Ni a favor de Tenfield, ni de los jugadores de la selección.

En ese contexto, cuando el viernes próximo comiencen a correr los 30 días (18 de marzo) para que se produzcan las elecciones, si naturalmente no surge un equilibrio político, Nacional y Peñarol tomarán las riendas del asunto para encauzar la AUF y encontrar los 39 votos para elegir al próximo presidente, que dirigirá la Asociación hasta julio de 2022 y que tiene por delante la responsabilidad de conducirla en tiempos de la millonaria negociación de los derechos de televisión de las eliminatorias para el Mundial 2022 y en los últimos seis años de vínculo entre la AUF y Tenfield por el fútbol local, con todas las connotaciones que tendrán esas históricas decisiones.