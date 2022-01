Se reactivó la negociación para vender a Torres y Ruglio explicó por qué no llegó el Pumita

Peñarol está nuevamente en tratativas para negociar con Orlando City de la MLS a Facundo Torres luego de rechazar el 22 de diciembre una oferta de US$ 9 millones por el 70% del pase.

Las tratativas las llevan adelante el presidente del club Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaindesztat y el secretario general Evaristo González con los representantes del jugador Eduardo Lasalvia, Nicolás Rotundo y Gerardo Rabajda, además de los emisarios del club estadounidense.

"Como todo equipo uruguayo, Peñarol necesita vender, la familia del jugador quiere que el pase se concrete ahora y los importantes ingresos que va a reportar el pase van a ser claves para que se ponga en marcha la Ciudad Deportiva de Peñarol en su primera fase", explicó a Referí una fuente del club.

Actualmente se trabaja para que cada una de las partes ceda, pero en Peñarol están firmes en defender firmemente los ingresos que se puedan generar para el club.

Mientras, Torres contrajo covid-19 y no pudo participar del segundo día de pretemporada del club en Los Aromos.

Al igual que el Cuervo, otros ocho jugadores quedaron aislados al ser positivos: Jairo O'Neill, Kevin Lewis, Matías De los Santos, Pablo Ceppelini, Agustín Álvarez Wallace, Máximo Alonso, Ignacio Laquintana y Agustín Álvarez Martínez.

El jueves fue un día movido para el carbonero. Así como el miércoles se presentó y comenzó a entrenar Ramón "Cachila" Arias, ayer lo hizo la segunda adquisición del club, el volante Bryan Olivera. El zurdo puso la firma por un año a préstamo. Este viernes se presentará la tercera alta, el argentino Lucas Viatri.

@OficialCAP

Bryan Olivera, la cara nueva del jueves

La mala noticia fue que José Luis Rodríguez, que el 5 de diciembre había sido anunciado públicamente por Ruglio como nuevo jugador de Peñarol, terminó firmando sorpresivamente en Nacional.

En declaraciones a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890, Ruglio explicó la situación un par de horas antes de que el ex Danubio y Fénix firmara con Nacional.

L. Carreño

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

"Son negociaciones, como nos va a pasar a todos los clubes que queremos administrar bien nuestros dineros y no simplemente buscar el aplauso rápido en las contrataciones. A veces los hinchas y socios me piden por WhatsApp que contratemos y a veces es más fácil contratar rápido y que te aplaudan que buscar hasta el final el mejor rédito para nuestros clubes. Arrastramos muchas deudas para atrás con jugadores, cuerpos técnicos, contratistas; gente que te intima o te embarga ante la AUF y hay que levantar esos embargos y la única forma para que la rueda siga girando es que los clubes facturen mejor y mejoren sus ingresos y que si son vidriera, sus porcentajes sean más altos para que no solo pasen por ahí cobrando sus sueldos y Peñarol multiplicando sus costos, sino que nos entre más dinero, lo mismo que con las ventas de algunos jugadores. Tenemos que hasta el final pelear por cada peso del club porque los clubes ordenados tienen chances de ganar más cosas", dijo.

En buen romance, Faro Sports (el ex Grupo Casal) no aceptó el porcentaje que Peñarol le propuso quedarse para ser socios en una futura venta del jugador y para rentabilizar la vidriera de la que se sirven los empresarios para colocar a sus jugadores en el club. Esta es una práctica (quedarse con un porcentaje de la ficha del jugador) que implementó Walter Pereyra en el club bajo el mandato de Juan Pedro Damiani.

Ruglio lo explicó después detalladamente en una carta que hizo pública: "Para conocimiento de los socios de Peñarol, nuestro Club pretendía quedarse con el 30% de la ficha del jugador durante los dos años que el jugador permaneciera en relación contractual con nuestra institución. Al momento de cerrar el acuerdo nos informaron que el 30% mencionado aplicaría luego de descontado el 20% del jugador y algunos gastos de solidaridad, impuestos, etc. Es decir; ya no era el 30% del 100% del valor de la venta, sino que pasaría a ser el 30% del 70%. En definitiva, un 21% del 100%".

Según pudo saber Referí, Ruglio no se tomó vacaciones para trabajar diariamente durante el verano en el rearmado del plantel.

Ruglio descartó a Cáceres

Ruglio también dijo que Martín Cáceres no jugará en Peñarol. "Lo único que tuvimos fue el agradecimiento suyo y de la gente que lo maneja por la oferta y la manifestación de interés que hicimos. Él tiene su contrato en Cagliari por seis meses y no lo va a perder y eso hace más difícil que venga, no lo tomamos en los planes. Vuelve a Cagliari", expresó.

Mariana Greif / Pool / AFP

Martín Cáceres agradeció la propuesta

Peñarol sigue a la búsqueda de un golero. Las chances para que retorno Sebastián Sosa dependen del dueño de su ficha, Mazatlán de México. "Peñarol no compra fichas ni porcentajes de jugadores", recalcó Ruglio.

El contrato del golero formado en el club vence el 30 de junio. Estuvo a préstamo en Independiente que quiere que siga en el club ya que su rendimiento fue notable.

"A Luis Mejía no lo consideramos, no estuvo en los planes", sostuvo el presidente.

Peñarol fue por Gastón Olveira y Guillermo De Amores. Ninguno se pudo concretar.

Otros jugadores que estuvieron en el radar y se cayeron fueron Brian Lozano (sigue en Santos Laguna), Cristian Lema (renovó con Newell's Old Boys) y Lucas Hernández (jugará el 2022 en Sport Recife en la B de Brasil).

¿Qué pasa con Canobbio y Giovanni?

Ambos terminaron contrato el 31 de diciembre y siguen entrenando por la cuenta. Son representados por Faro Sports.

Leonardo Carreño

Canobio y Giovanni, juntos en Peñarol desde 2019

En las últimas horas, a González se lo vinculó a Palmeiras. Sin embargo, el director de fútbol del campeón de América, Anderson Barros, declaró el miércoles: "Hoy nuestros dos laterales, Marcos Rocha y Mayke, cumplen con nuestras expectativas. Luego de un período de recuperación por cirugía, Mayke jugó excepcionalmente bien, con todas nuestras expectativas en la Libertadores. Marcos Rocha fue fundamental durante la campaña del propio certamen. Entonces, entendemos que estamos muy bien cubiertos en el lateral derecho".

El nombre de Canobbio fue vinculado con América de México y Boca Juniors. Pero en Peñarol apuestan firme a su permanencia.

La posible partida de González y la caída del Pumita Rodríguez como relevo generó alerta y llevó a Ruglio a reunirse con el entrenador Mauricio Larriera y el director deportivo Pablo Bengoechea para seguir valorando opciones.

El club busca tres o cuatro refuerzos más.

Ya se fueron Carlos Rodríguez, Jesús Trindade, Nicolás Gaitán y Ariel Nahuelpán. Por Rodríguez llegó Arias. Por Gaitán, Olivera. Y por Nahuelpán, Viatri.

El sustituto de Trindade está entre Giovanni Zarfino de Alcorcón de España y Leonai Souza de Plaza Colonia.

Por Zarfino hay un diálogo fluido desde el año pasado a través de su representante Jesús Manuel Ortega. Si no llega en este período de pases lo hará a mitad de año porque queda libre el 30 de junio. Tiene 30 años.

Con Plaza hay conversaciones con Carlos Manta y Roberto García. Pero Peñarol ofrece un préstamo y una sociedad para un futuro pase ya que no va a comprar la ficha del brasileño ni un porcentaje de la misma.

Bajo el mandato de Ruglio, Peñarol pagó en cada uno de los meses de su gestión religiosamente en fecha. Y eso, más los montos contractuales que se ofrecen, son una de las cartas de negociación a las que está jugado el carbonero.

Gargano entrena, Musto renovó y negocian por Volpi

El capitán Walter Gargano entrena en Los Aromos porque su contrato se extendió automáticamente por seis meses más al haber jugado el 75% de los partidos de la temporada 2021.

@OficialCAP

Gargano calienta motores en Los Aromos

"No tenemos apuro por negociar la renovación, hay tiempo", dijeron a Referí desde el entorno del futbolista.

El argentino Damián Musto seguirá un año más en Peñarol. El jugador viajó el jueves desde Rosario y este viernes se sumará a los entrenamientos.

Diego Battiste

Damián Musto seguirá en el mediocampo aurinegro

El brasileño Neto Volpi está en fase de negociación porque desde el club pretenden renovarlo. Kevin Dawson está cerca de Libertad de Paraguay y como se dijo, el club busca un golero, aún para el caso de que la venta de Dawson no prospere.