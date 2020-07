Se te fue Cavani PSG, ¿y ahora quién te va a ganar las finales?

Edinson Cavani se toma siempre las cosas con calma. No lo asusta el tiempo. No lo impresiona el dinero. Lo que más disfruta en el mundo es la tranquilidad de su hogar en el campo de Salto. Y ahí anda desde el pasado 19 de marzo mientras el mundo todo se pregunta dónde seguirá su carrera futbolística.

Su contrato con Paris Saint-Germain terminó este martes 30 de junio. Ocho días antes, todos los jugadores del plantel retomaron los entrenamientos. Menos Cavani y Thomas Meunier que días después arregló contrato con Borussia Dortmund. Incluso Thiago Silva, de quien el director deportivo del club, Leonardo, dijo que no seguiría, llegó a un acuerdo para seguir en el club hasta el final de la temporada para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones y las eventuales finales de la Copa de Francia y la Copa de la Liga Francesa.

La Ligue 1 ya se había suspendido el 30 de abril y PSG, líder con luz, fue proclamado campeón. De esa forma, el delantero uruguayo de 33 años (cumplió el 14 de febrero) sumó su 19° título en el elenco parisino.

Ahí llegó en 2013 a cambio de € 63 millones, la cláusula de rescisión que tenía con Napoli, club al que dejó con el corazón herido porque se había convertido en ídolo.

De Napoli se fue con 104 goles en 138 partidos en tres temporadas (2010 a 2013). Fue el tercer jugador en superar los 100 goles en el equipo del sur de Italia detrás de Attila Sallustro (108 goles entre 1926 y 1937) y un tal Diego Armando Maradona (115 goles entre 1984 y 1991). En diciembre de 2017 todos fueron superados por el cuñado de Walter Gargano, Marek Hamsik cuando llegó a 116 (hoy suma 121 tantos con los celestes).

Llegó a un PSG que de la mano del catarí Nasser Al-Khelaïfi, quien compró al club en octubre de 2011, armó una estructura estelar con el gran desafío de ganar la Liga de Campeones. La Ligue 1, que ya habían conquistado en 2012-2013, antes de la llegada del Matador, les quedó chica. De los últimos nueve torneos ganaron ocho. Solo se les escapó la temporada 2016-2017 ante Mónaco y debieron conformarse con el vicecampeonato.

La Liga de Campeones le viene quedando grande a PSG en la era Al-Khelaifi.

2012-2013: cuartos de final (eliminados por Barcelona)

2013-2014: cuartos de final (eliminados por Chelsea)

2014-2015: cuartos de final (eliminados por Barcelona)

2015-2016: cuartos de final (eliminados por Manchester City)

2016-2017: octavos de final (eliminados por Barcelona)

2017-2018: octavos de final (eliminados por Real Madrid)

2018-2019: octavos de final (eliminados por Manchester United)

2019-2020: clasificado a cuartos de final tras eliminar a Borussia Dortmund

Durante tres años, Cavani tuvo que compartir delantera con el delantero más egocéntrico del mundo: Zlatan Ibrahimovic. Eso lo relegó a jugar generalmente como puntero izquierdo, una posición que lo sacaba de su zona de mayor influencia en el campo -el centro del área-, que desnudaba sus carencias técnicas con la pelota y que lo hacían redoblar su esfuerzo defensivo. La selección uruguaya lo sabe de sobra: Cavani no negocia el esfuerzo. Y con esa actitud y su pose humilde y sencilla se ganó a la hinchada.

En abril de 2018 despojó a Ibrahimovic de su récord histórico de 156 goles en PSG. Cavani se fue del club con 200 goles en 301 partidos. Pasarán muchos años para que alguien iguale semejante récord.

Goleadores históricos de PSG

1- Edinson Cavani: 200

2- Zlatan Ibrahimovic: 156

3- Pedro Pauleta: 109

4- Dominique Rocheteau: 100

5- Maustapha Dahleb: 98

De los actuales integrantes del plantel Kylian Mbappé tiene 91 goles (séptimo goleador histórico), Ángel Di María 81 (noveno) y Neymar 69 (undécimo).

Fue máximo goleador de las temporadas francesas 2016-2017, con 35 goles, y 2017-2018, con 28 tantos.

Pero acaso una de sus mayores virtudes fue que generalmente apareció en el marcador los días de las finales. Jugó 14 y marcó 11 goles. Levantó nada menos que 19 copas.

Finales con PSG

Copa de la Liga de Francia 2013-2014, 19 de abril de 2014: PSG 2-1 Lyon: 2 goles (uno de penal)

Copa de la Liga de Francia 2014-2015, 11 de abril de 2015: PSG 4-0 Bastia: 2 goles

Copa de la Liga de Francia 2015-2016, 23 de abril de 2016: PSG 2-1 Lille: entró a los 90'

Copa de la Liga de Francia 2016-2017, 1º de abril de 2017: PSG 4-1 Mónaco: 2 goles

Copa de la Liga de Francia 2017-2018, 31 de marzo de 2018: PSG 3-0 a Mónaco: 1 gol (de penal)

Copa de Francia 2014-2015, 30 de mayo de 2015, PSG 1-0 Auxerre: 1 gol

Copa de Francia 2015-2016, 21 de mayo de 2016, PSG 4-2 Marsella: 1 gol

Copa de Francia 2016-2017, 27 de mayo de 2017, PSG 1-0 Angers: jugó los 90' y no anotó

Copa de Francia 2017-2018, 8 de mayo de 2018, PSG 2-0 a Les Hebiers: 1 gol

Copa de Francia 2018-2019, 27 de abril de 2019, derrota por penales con Stade Rennais tras empate 2-2: entró a los 90', marcó su penal

Supercopa de Francia 2014, 2 de agosto de 2014, PAG 2-0 Guingamp (entró a los 62')

Supercopa de Francia 2015, 1º de agosto de 2015, PSG 2-0 Lyon: 1 gol

Supercopa de Francia 2017, 29 de julio de 2017, PSG 2-1 a Mónaco: jugó los 90', no anotó

Supercopa de Francia 2019, 3 de agosto de 2019, PSG 2-1 a Rennes: jugó los 90', no anotó.

Roma, futuro más real

En enero su nombre sonó fuerte para Atlético de Madrid. Tras una larga negociación el pase no cristalizó.

Desde entonces su nombre se lo vinculó a Boca Juniors, Manchester United, Newcastle, San Pablo y hasta Nacional y Peñarol en el fútbol uruguayo. También los Inter. El de Milán y el de Miami. Desde el domingo, Roma comenzó tratativas para lograr con su concurso para la temporada 2020-2021. Cavani quiere mantenerse al más alto nivel que pueda jugar para intentar llegar en su mejor versión posible al Mundial de Catar 2022, siempre y cuando Uruguay logre clasificar. Roma ahora lleva una ventaja para quedarse con sus goles.

Su última temporada, con apenas 5 goles en 22 partidos, no es la mejor muestra de lo que Cavani puede dar. Pero eso se explica por su lesión en el psoas (tres meses afuera de las canchas), la llegada de Mauro Icardi al club y la decantación de Thomaz Tuchel por Kylian Mbappé como delantero centro.

Relegado durante toda la negociación con Atlético de Madrid, Cavani volvió para lo que fue la recta final de la temporada como un actor de reparto en el club que él mismo hizo en gigante. Ahora lo espera un nuevo destino. Y mientras, desde Salto, pasará unos días como una estrella sin contrato y en condición de libre.