Se viene La Voz Uruguay: Canal 10 producirá el certamen de canto para 2022

El certamen de canto La Voz tendrá una versión uruguaya a partir de 2022. El concurso de talentos se estrenará el próximo año en la pantalla de Canal 10, que lo emitirá en el espacio que actualmente ocupa otro formato internacional del mismo estilo, Got Talent.

Según supo El Observador en base a fuentes del canal, el programa fue adquirido por Saeta, y este lunes se hará su anuncio oficial, durante la emisión de la final de la segunda temporada de Got Talent, que tendrá un descanso durante el 2022.

Hasta ahora la versión más familiar para el público uruguayo era la edición argentina del certamen, que lleva tres ediciones, una primera en 2012 y las dos siguientes emitidas en 2018 (ganada, de hecho, por un uruguayo, Braulio Assanelli) y 2021, terminada a comienzos de este mes. Esa versión, emitida originalmente por el canal Telefe, podía verse en Uruguay a través de Canal 4.

Según publicó El País, Agustín Casanova, actualmente jurado de Got Talent, y Lucas Sugo serán dos de los cuatro jurados del certamen, que exige que uno de ellos sea extranjero.

La Voz (The Voice) es un formato creado por el holandés John de Mol, responsable también de la creación de Gran Hermano. Su primera emisión fue The Voice of Holland, emitido desde 2010, y desde 2011 se realiza en distintas partes del mundo. Luego de un casting inicial, los seleccionados se presentan ante el jurado, que los escucha de espaldas. Los jueces interesados en lo que escuchan presionan un botón que los pone de cara al intérprete, que elige quien de ellos será su mentor durante el certamen.

En las rondas siguientes, los elegidos se presentan en distintas rondas, cada una de ellas con un formato diferente (duelos, actuaciones grupales) donde los jurados y el público eligen a quienes avanzan, hasta que se determina al triunfador del certamen.