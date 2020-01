Sebastián Cáceres revoluciona el fútbol mexicano

Liverpool cerró una importante transferencia este jueves, día en el que el zaguero juvenil Sebastián Cáceres pasó de los de Belvedere a América de México, el equipo más importante del fútbol azteca.

El fichaje de concretó luego de varios meses de negociación entre ambas instituciones, en la que los de la cuchilla se mantuvieron firmes en su postura y terminaron recibiendo una mejor propuesta que la inicial.

En setiembre, el club azteca había ofrecido US$ 3 millones por el 80% de la ficha del zaguero que en estos momentos forma parte de la selección uruguaya sub 23 que disputará el Preolímpico de Colombia y que ha vestido la celeste en los anteriores combinados juveniles: Sudamericano sub 20 de Chile, Mundial de Holanda y Panamericanos de Lima.

📽 | Así juega Sebastián Cáceres nuestro nuevo refuerzo ⚽#CáceresEsDelAme 🔸🔹🔸 pic.twitter.com/xKnn3TLEfW — Club América (@ClubAmerica) January 16, 2020

Fue en la semana previa a la definición del título del Intermedio que consagró a los negraizules y Cáceres, que estuvo al tanto de la propuesta, decidió quedarse para levantar la copa.

El presidente del club, José Luis Palma, desestimó esa propuesta porque la consideró por debajo de lo que pretendían. Palma se propuso esperar a que el zaguero formara parte de la selección mayor para que su cotización subiera.

Sebastián Cáceres es nuevo jugador de América de México

Eso no ocurrió, pero el zaguero sí forma parte de la selección sub 23 de Uruguay que intentará llegar a los Juegos de Tokio.

Y al mismo tiempo Liverpool cerró la transferencia por un monto mayor al de setiembre y vendiendo un porcentaje menor de la ficha.

Las Águilas de México compraron el 70% del pase y Liverpool quedó con el 30% restante, confiados en el que futbolista tendrá una mayor cotización y una mejor transferencia en el futuro.

Desde el club de Belvedere indicaron a Referí que el monto de la negociación no se puede informar debido a un acuerdo de confidencialidad con los mexicanos, quienes serán los que den a conocer la cifra cuando se pongan las firmas.

Compromiso con el club

A diferencia de futbolistas y empresarios que no dejan pasar las oportunidades de una transferencia, Cáceres se tomó su tiempo para salir de Liverpool en sintonía con la idea del presidente Palma.

Según supo Referí, el juvenil zaguero tuvo una charla con Emiliano Alfaro, uno de los últimos goleadores del club, en la que lo convenció para que siguiera en Belvedere.

Tras concretarse la transferencia este jueves, el futbolista compartió en sus redes sociales un emocionante video realizado en el estadio de los negriazules, en el que cuenta sus sensaciones.

Un hogar nunca se deja, nunca se abandona. Los voy a llevar siempre en mi corazón 🖤💙.



¡Gracias por todo, @LiverpoolFC1915! pic.twitter.com/yfn6hS7jPG — Sebastián Cáceres (@Seba4Caceres) January 16, 2020

“Un hogar nunca se deja, nunca se abandona. Los voy a llevar siempre en mi corazón”, dice el mensaje de agradecimiento al club.

Además de Cáceres, los negriazules pueden lograr otras transferencias importantes en este período de pases y a mitad de año.

El volante Nicolás Acevedo, quien también está en la selección preolímpica, también interesa a América de México.

Nicolás Acevedo celebra con Sebastián Cáceres su primer gol en el Mundial sub 20 de Polonia

Por su parte, el goleador del último Campeonato Uruguayo, Juan Andrés Ramírez, puede seguir su carrera en Europa. “El Colo”, que también jugará el Preolímpico, tiene pasaporte comunitario, lo que facilita su llegada al fútbol del “Viejo Continente”.

Su pase lo negocian con un piso de US$ 3 millones, lo representa Francisco Casal, y tratan de colocarlo en el mercado europeo por no menos de US$ 5 millones

Diego Batistte

Colo Ramírez

Los negriazules también están a la expectativa de los que pueda pasar con Nicolás De la Cruz, el volante que es figura en River Plate y que estuvo en la mira de Manchester City, pero que ahora también interesa en Protugal.

EFE

Nico De la Cruz

Liverpool tiene el 70% del pase y el otro 30% es del club argentino que en su momento pagaron US$ 4 millones. Su clausula de rescisión es de US$ 24,2 millones y también es representado por el Grupo Casal.

El plantel negriazul también tiene entre sus jugadores transferibles a Federico Martínez, el delantero socio de Ramírez, quien se destaca por su velocidad y también por sus goles.

Leonardo Carreño

Federico Martínez

Liverpool, una “fábrica de jugadores”, según su presidente Palma, puede pasar a ser el nuevo millonario del fútbol uruguayo en caso de cerrar todas esas ventas.

Y como dijo a Referí, la idea de Palma es potenciar la fábrica de talentos. El dinero que ingrese por esos pases se destinará en La República de Liverpool, el complejo deportivo que el club construye a 20 minutos de Belvedere a un costo de US$ 4 millones.