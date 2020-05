Secretos revelados en cuarentena: ¿en qué equipo grande quieren jugar?

La cuarentena y la pausa en el fútbol mundial permitió que varios jugadores uruguayos que actúan en el exterior brindaran entrevistas en las que respondieron la pregunta que todos los hinchas quieren saber: a qué clubes volverían en caso de regresar un día a Uruguay.

En muchos casos es conocida la pasión por una insignia, pero en otros no. Por esa razón, ¿en qué equipos jugarían las grandes figuras del fútbol uruguayo que emigraron al exterior?

El sueño de Giorgian y el deseo de Lozano: amarillo y negro

El 10 de la selección uruguaya y hoy figura de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, sorprendió al decir que su sueño es jugar algún día en Peñarol, si bien es sabido que se formó en Defensor Sporting.

El volante de 25 años no descartó un posible regreso a los violetas por lo que le brindó y “el cariño” que le tomó al club.

AFP

Sin embargo, manifestó: “No me gusta mentir, me criaron con la camiseta de Peñarol. Estoy agradecido con Defensor, pero mi sueño de chico siempre fue jugar con la camiseta de Peñarol. De chico me quedaba a mirar los partidos. Soy hincha”, dijo al Instagram partidario La Voz del Tuerto.

Otro exvioleta que se decantó por una vuelta a Peñarol fue Brian Lozano, hoy en Santos de México, pero que tuvo un pasaje por Nacional en 2016 y 2017.

@Uruguay

En una charla en vivo de Instagram con el exfutbolista Maxi Arias, Lozano, volante de la selección uruguaya, dijo que sigue siendo hincha de los aurinegros y que fue a los tricolores para cumplir el sueño de sus padres, y porque es profesional.

“Siempre estoy agradecido con los equipos que me han dado la posibilidad de jugar, pero pensándolo bien, creo que no sería una buena opción volver a Nacional. No creo que vuelva”, había dicho también días atrás al programa Tirando Paredes, de la 1010 AM, donde le preguntaron si jugaría en Peñarol y respondió afirmativamente.

Hace unos años en una entrevista con la TV mexicana, el delantero uruguayo había dicho: "Desde niño soñé con vestir la camiseta de Peñarol", ahora dejó en claro que le gustaría retirarse en Defensor Sporting, club que lo formó y le brindó las herramientas para transformarse en futbolista internacional y de selección.

Si hay que elegir…

Junior Arias, quien jugó para Peñarol y despertó suspicacias sobre de qué equipo era hincha luego de que apareciera una foto suya con la camiseta de Nacional, dijo que está dispuesto a volver a cualquiera de los dos grandes.

"Yo no le cierro las puertas a ningún trabajo, el único ingreso en mi familia es el mío, no tengo la vida resuelta, si en algún momento llega la posibilidad de ir a Nacional lo estudiaría”, dijo el goleador que hoy defiende a Banfield.

“Si es algún momento se da de tener una revancha en Peñarol volvería sin duda”, agregó a Tirando Paredes de AM 1010, donde confesó que le quedó la “espina” de tener un mejor rendimiento en los aurinegros

Quien también manifestó su deseo de jugar en Peñarol fue Fernando Gorriarán, quien en Uruguay solo ha jugado en River Plate, club en el que se formó y al que “seguro” le gustaría regresar. “También me gustaría jugar en Peñarol para cumplirles el sueño a mi padre y mis hermanos", dijo el hoy volante de Santos Laguna de México.

AFP

Otro futbolista que suele sonar en los mercados de pases uruguayos, Brahian Alemán, declaró en estos días que quiere cumplir el “sueño personal” de jugar en Peñarol, si bien le gustaría un regreso a Defensor Sporting, club en el que se formó.

Además, el enganche que actualmente juega en Gimnasia y Esgrima de La Plata de Diego Maradona, dijo que el año pasado descartó una propuesta de Nacional luego de que Álvaro Gutiérrez lo contactara.

Nicolás Schiappacasse, el atacante juvenil que ya lleva varios años en Europa, también mostró su fanatismo por Peñarol. “Es el club más grande de Uruguay”, dijo a Sport 890, donde manifestó que “le encantaría” jugar en el aurinegro, club del que dijo ser hincha, lo que para él sería una buena vidriera para volver a la selección uruguaya.

AFP

Por el contrario, Carlos Núñez, exdelantero carbonero y el precio más caro que pagaron los aurinegros por un futbolista, reiteró días atrás que tiene muchas ganas de jugar en Nacional, club del que dijo ser hincha y con cuya camiseta ya se ha sacado fotos.

Sin preferencias

Por su parte, Mauro Arambarri, en Getafe de España, dijo no tener preferencia por los grandes ya que no es hincha de ninguno de los dos, según declaró a 100% Deporte de Sport 890.

En la misma línea se manejó otro exvioleta, Maxi Gómez, a quien aún le queda mucho recorrido en el exterior y que le da igual Peñarol o Nacional, si bien señaló que podría volver a Defensor Sporting.

Otro joven que está asomando en el fútbol europeo, el zaguero de Barcelona Ronald Araújo, dijo que en unos años se dará la vuelta al país y quizás la posibilidad de jugar en algún grande, sin especificar en cuál de ellos.

Los que quieren volver

Los jugadores que ya jugaron en los grandes y se identificaron con el club y la hinchada, generalmente desean regresar a Nacional o Peñarol cuando se plantea la pregunta sobre el momento de retornar al país para sus últimas temporadas.

El exarquero de Peñarol, Sebastián Sosa, hoy en Morelia de México, señaló en esta cuarentena que sueña con volver a los aurinegros y que cree que es algo que debería estar cerca ya que tiene 33 años.

Por su parte, dos exfutbolistas Nacional manifestaron su deseo de volver al club y en buena forma.

Nicolás “Diente” López, hoy en Tigres de Méxcio, dijo a Referí que quiere volver “vigente” a los tricolores para intentar conquistar algún título internacional. El delantero, de 26 años, está comenzando su ciclo en Tigres de México y se espera que se vuelta al país lleve su tiempo.

En tanto, Santiago “Morro” García expresó que quiere retornar en buenas condiciones a los tricolores para pelear campeonatos. El delantero que hoy es ídolo de Godoy Cruz de Mendoza, tiene 29 años, por lo que su vuelta no debería ser muy lejana.

Camilo dos Santos

Los bolsos también se ilusionan con la vuelta de Luis Suárez, de quien este domingo se cumplieron 15 años de su debut en el club. El delantero de Barcelona ha tenido idas y vueltas con sus declaraciones sobre un posible regreso, pero en sus últimas manifestaciones al respecto dijo estar abierto a una posible vuelta.

Además, en Nacional se ilusionan con la posible futura llegada de Edinson Cavani, pero en estas últimas semanas también los hinchas de Peñarol alimentaron expectativas con su regreso luego de declaraciones del Cebolla Rodríguez.