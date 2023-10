🔴 Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa EN VIVO, seguí lo que dice el técnico de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya, brinda una conferencia de prensa este viernes desde la hora 12:30 de cara a los próximos dos partidos por Eliminatorias, el jueves 12 contra Colombia en Barranquilla y el martes 17 frente a Brasil en el estadio Centenario.

La conferencia es previa al viaje que hará este sábado la delegación celeste a Colombia, para comenzar a preparar el partido ante los cafeteros. Los jugadores convocados irán directamente a Barranquilla para comenzar los entrenamientos.

¿Cuáles son sus criterios para citar jugadores?

"Hay jugadores que están en momentos mejores o peores o oscilantes. A partir de seleccionar a los que yo considero que son los mejores o están en un rendimiento positivos, construir un sistema colectivos para armonizar los aportes de cada jugador con la idea del equipo. Pero todo eso se hace sin entrenar. Si bien es una realidad, es un elemento a tener en cuenta".

¿Va a estar citado Darwin Núñez?

Bielsa aclaró enfáticamente que Darwin Núñez no fue sustituido en el partido ante Ecuador por estar lesionado.

Luego, dijo que no iba a anunciar los convocados hasta que termine la fecha del fin de semana.

El paro en el fútbol uruguayo

"De ningún modo puedo hacer yo valoraciones sobre reclamos gremiales. Cualquier reclamo gremial me parece una herramienta legitima, pero no soy el encargado de valorar cuáles son las posiciones que se dirimen ni de manifestar".

¿Quedó conforme con el rendimiento que Uruguay mostró en Ecuador y que ajustes se tienen que hacer ante Colombia y Brasil?

"En el partido ante Ecuador por supuesto que me sentí responsable de una derrota que fue justa. Lo que me preocupó de esa actuación era que estábamos claramente en condiciones de ganar ese partido. Después de jugado me pareció un partido que era muy accesible para nosotros y eso aumenta la forma en que evalúo lo que estoy observado, que es el último partido que jugamos. Era un partido que estábamos en condiciones de ganar, que no ganamos y que no merecíamos ganar".

El próximo partido ante Colombia y el factor climático

"Intentaremos que el partido ante Ecuador nos sirva (…) Las dificultades que vamos a encontrar son similares a las que encontramos ante Ecuador.

Vamos a enfrentar del mismo modo un obstáculo similar al del partido ante Ecuador. Siempre soy de la idea que los que se constituye en un problema es muy importante aprender a resolverlo".

Mathías Vecino y sus cualidades como zaguero

"Eso fue vinculado a los partidos ante Ecuador y Chile. Él no jugó nunca de zaguero, eso es un dato que hay que tener en cuenta. Para mí tiene muchos recursos que permiten imaginar que puede ser zaguero

Tiene buen juego aéreo, bien sentido de ubicación, buen lector del juego, un jugador experimentado…

En su momento fue una posibilidad que en este momento no la estoy considerando, lo que no quiere decir que no la vuelva a considerar en el futuro. Siempre que lo que yo digo coincida con lo que el jugador piense que pueda hacer".

Los planes B de la selección

“Hay entrenadores que tiene plan B y otros que no.

El estilo y la forma de jugar es lo que no se puede modificar.

Lo que no puede hacer el entrenador es cambiar eso rápidamente. Consolidar un estilo lleva tanto partidos y creer que un estilo se cambia de un partido a otro es imposible. La consolidación de una forma de jugar tiene un proceso, en la medida que usted no lo respete al proceso tardará más en lograr que el estilo se instale, o tal vez no lo logre. Entrenar exige convencer y es muy difícil convencer a alguien relatándole un procedimiento en el que no cree. Los entrenadores fracasan cuando hacen lo contrario de lo que siente.

Yo nunca tuve ni voy a tener plan B

No crea que estoy defendiendo mi idea sobre el juego. Yo me fijo mucho más en los entrenadores que actúan en sentido contrario a como actúo yo, que los que actúan como actúo yo.

Cambiar de ideas es facilísimo, y muchísimo más si las ideas tiene que ver con la especulación y no con el protagonismo".

¿Cómo cuida la relación entre coraje para jugar y de hacerlo de una forma correcta?

"Uruguay tiene muchos jugadores en la elite. Si usted quiere buscar algo que unifica al jugador de la elite es que tienen algo muy en común todos: no pierden la pelota. Y eso que parece un infantilismo o una reducción, un simplificación exagerada, es el principio del fútbol. No pierdan la pelota".

Noticia en desarrollo