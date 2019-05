Sergio Abreu se suma a la lista 40 del sector de Lacalle Pou

El exministro y dirigente nacionalista Sergio Abreu se sumó al Espacio 40 del sector Todos, del precandidato Luis Lacalle Pou. Abreu oficializará su adhesión a la agrupación que lidera el senador Javier García este martes en una conferencia de prensa que se realizará en la sede del sector del favorito en la interna nacionalista.

Abreu fue uno de los competidores de la interna blanca en el año 2014 hasta que en abril de ese año –a menos de dos meses de las internas- decidió dar un paso al costado y apoyar a Lacalle Pou. “Yo no me bajo, me sumo”, dijo en esa oportunidad.

Entre 2010 asumió como senador por el grupo de Jorge Larrañaga pero luego sobre el fin de la legislatura abandonó el sector para lanzarse solo bajo el lema “Abreu Crece”.

Abreu fue canciller durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y ministro de Industria, Energía y Minería durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), hasta noviembre de 2002.