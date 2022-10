Sergio Rochet deslizó que el domingo puede ser su último partido en el Gran Parque Central

Sergio Rochet deslizó que el domingo frente a Danubio por la última fecha del Clausura puede ser su último partido en el Gran Parque Central con la camiseta de Nacional. Luego de ese partido Nacional jugará la semifinal del Uruguayo contra Liverpool en el Estadio Centenario; si gana será campeón por la ventaja que le da haber obtenido la Tabla Anual.

El capitán tricolor expresó en conferencia de prensa, luego del triunfo ante Cerrito, que existe la posibilidad de una transferencia después del Mundial de Qatar 2022.

“Puede ser”, dijo el golero cuando le consultaron si el domingo jugará por última vez en el Parque.

“Uno inconscientemente ya lo está pensando”, agregó.

Foto: Leonardo Carreño. Rochet, golero de Nacional y de la selección

Rochet tiene un año más de contrato con el club albo: “El domingo en el Parque lo disfrutaré como si fuera el último. Y si no lo es, estaré contento de seguir acá. Nacional me abrió las puertas y me he brindado 100%. Me han dado un cariño enorme y lo menos que puedo hacer es demostrárselo dentro de la cancha y no pensar en el futuro, sino en el próximo partido”, dijo.

“He tenido chances de salir y no he querido. Seguramente haya alguna propuesta para irme después de diciembre y si nos sirve a Nacional y a mí nos sentaremos a hablar. Estoy tranquilo por lo que di y por lo que estoy dando, y tengo la tranquilidad de tener un año más de contrato”, puntualizó.

Sobre el Clausura ganado, indicó: “Está bueno ganar estos torneos pero lo principal es el Uruguayo. Demostramos que somos un buen equipo y por algo fuimos el mejor”.

“Teníamos un objetivo, que era ganar el Clausura, y ahora tenemos una ventaja para la primera final. Sirve para prepararnos de forma más tranquila y no se ha logrado el gran objetivo que es el Campeonato Uruguayo. Tuvimos una racha de bastantes empates y hubo nerviosismo. Hoy había que ganar. Terminamos sufriendo de más por un poco de falta de comunicación en el fondo pero ahora queda festejar y seguir trabajando”, señaló.

Inés Guimaraens

Rochet con la copa del Clausura

“Ahora vamos a trabajar más tranquilos. Tenemos una final con Liverpool, que es un gran equipo y lo viene haciendo de gran manera. Había bajado un poco el nivel al principio del torneo pero terminó de forma muy buena. No será fácil”, indicó.

Rochet lleva la cinta de capitán de Nacional y cuando levantó la copa del Clausura se la cedió a Luis Suárez. “Salió en el momento. Sabemos lo que es Luis para nosotros, para los hinchas. Se merecía mostrársela él a la tribuna por todo el cariño que le ha brindado la hinchada y él hacia ellos. Fue muy lindo pero sabemos que el título más importante está por delante”, advirtió.