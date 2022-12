Sergio Rochet: "Fue un partido polémico, hay que tragar esta bronca"

El golero de la selección uruguaya Sergio Rochet dijo que sentía una "tristeza inmensa” por la eliminación en primera fase del Mundial Qatar 2022.

Asimismo, agregó que “en esa tristeza también hay un orgullo porque se dejó todo”.

Catalogó el partido como "polémico", pero ahora "hay que tragar esta bronca, saber levantarse y seguir adelante”.

“Nos duele mucho pero esto sigue” y sobre el penal que él atajo, manifestó: “Sí, creo que hubiera sido un golpe duro para levantarse si hubiera sido gol. Creo que al tapar esa pelota, nos motivó y creo que a los pocos minutos ya se reflejó lo que fue el equipo, la actitud”.

Expresó que al árbitro le dijo que él no lo tocó al jugador ghanés en la jugada del penal: “Yo le dije que no lo había tocado. Él me roza la cara. Apenas yo siento el contacto. No sé qué fue lo que buscó. No quiero hablar más de los jueces, sino me tienen que sancionar”.

Por último, Rochet indicó que en el vestuario había silencio y eso "habla de lo que sentimos todos los uruguayos”.