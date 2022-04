Si Peñarol no cambia drásticamente, la Copa Libertadores le va a quedar grande

Falta de audacia para llegar con pelota dominada al área rival, pruebas interminables que realiza su técnico Mauricio Larriera pese a haber tenido 15 días para trabajar y poder apostar a un equipo más competitivo ante Rentistas, ausencia alarmante de goles. Todo eso formó un combo muy difícil de cambiar a corto plazo; o al menos, eso parece.

Peñarol es un cúmulo de buenas intenciones que se queda en eso. Es una invitación a regalar 45 minutos y después ver qué pasa, como sucedió el pasado viernes ante el rival antedicho. Son los nervios que se vienen arrastrando desde un par de fechas, después de dos muy buenos triunfos, en el clásico ante Nacional, y frente a Danubio en Jardines del Hipódromo.

Leonardo Carreño

Larriera no encuentra el rumbo futbolístico de este Peñarol

Los resultados siempre sirven de bálsamo, siempre aquietan las aguas, por más que el equipo en la cancha no demuestre demasiado.

La irregularidad grupal y también individual es el gran común denominador de Peñarol. Es difícil ver, partido a partido, a un jugador que mantenga el buen nivel que mostró en el primero de ellos. Si juega bien en uno, en el otro no aparece, y viceversa.

Ya todos saben que Larriera perdió a los dos aviones que tenía en los extremos. Facundo Torres y Agustín Canobbio ya son historia en este presente del club. Ya no están. Hay que tratar de suplirlos con la mejor idea futbolística, y con quienes mejor se adapten a ese puesto.

@OficialCAP

Laquintana sigue siendo el más peligroso arriba

Contra Rentistas, Larriera ensayó con Federico Carrizo jugando como extremo por izquierda. No funcionó. Claramente lo hizo jugar fuera de puesto a una de las -pocas- apuestas futbolísticas que tiene este plantel. Lo desperdició.

El único que no desentona en una banda que desafina, es Ignacio Laquintana. Siempre aporta lo suyo por derecha, siempre desborda, pero también, (casi) siempre habilita mal a sus compañeros. Ese es su gran déficit, por más que en este 2022 es por lejos quien más aportó en materia ofensiva.

Leonardo Carreño

El Canario Álvarez lleva 15 partidos sin convertir

Agustín Álvarez Martínez merece un capítulo aparte. El gol se le cerró hace meses. Lleva 11 partidos oficiales sin convertir, más los cuatro amistosos de enero -incluyendo dos clásicos-, suman 15 encuentros.

Su último gol lo convirtió contra Cerro Largo el 23 de noviembre pasado.

El Canario está falto de confianza, de comunicación con sus compañeros, de potencia física -la que siempre lo caracterizó- y atraviesa una racha en contra tremenda. Para un goleador, no tener la confianza, es mucho. Claro que el día que entre una, entrarán 20, pero ese día se está haciendo eterno para los hinchas de Peñarol.

No es su culpa, no obstante, que este equipo aurinegro carezca de gol, que solo haya conseguido cuatro goles en los siete partidos que disputó en el Torneo Apertura y que al único equipo que supere en ese rubro es a Cerro Largo que anotó tres y marcha penúltimo en la tabla (iría último si a Cerrito no le hubieran quitado los tres puntos que le ganó en la cancha a Rentistas).

Leonardo Carreño

Ceppelini es otro jugador quien, actualmente, está lejos de lo que puede brindar futbolísticamente

Otro que está bajo en su rendimiento de mitad de cancha hacia arriba, es Pablo Ceppelini. No es el mismo del año pasado y no ha recobrado su fútbol. Sí le dio una mano a Larriera jugando en varias posiciones distintas, pero no consiguió lo que buscaba: desnivelar.

Descansos interminables

Uno de los deportes preferidos de los técnicos uruguayos, es darle descanso a determinados futbolistas cuando se vienen partidos de trascendencia, como será el del martes a la hora 19.15 contra Colón en el debut del grupo de la Copa Libertadores de América.

Larriera ya lo había hecho en anteriores ocasiones y esta vez, contra Rentistas, no fue la excepción. Entonces dejó fuera al capitán Walter Gargano, a su ladero, el volante argentino Damián Musto, y a Matías Aguirregaray.

Los dos primeros, ingresaron al inicio del complemento en Paysandú, y le dieron, como se esperaba, otro orden y más ritmo al equipo.

Camilo dos Santos

A Gargano le dieron descanso en el primer tiempo contra Rentistas

Pero no se entiende que profesionales de su talla, si no están lesionados o tocados, como no lo estaban ellos -según confió una fuente del club a Referí- no puedan jugar dos partidos en cuatro días.

Colón, el rival aurinegro, también reservó algunos -porque no solo sucede en Uruguay- y perdió como local ante Aldosivi de Mar del Plata con un gol del uruguayo Martín Cauteruccio.

Camilo dos Santos

A Bentancourt, Larriera lo cuidó, ya que jugó solo los primeros 45 minutos contra Rentistas

Otro de los temas en los que esta vez Larriera se equivocó, fue en sacar de la cancha a Carrizo y a Ruben Bentancourt. Este último, si bien no estaba siendo determinante, era una de las principales armas con las que contaba arriba. Pero salió al término del primer tiempo. Faltando 10 minutos para el final, entró Lucas Viatri, otro al que nunca le hacen el juego que a él más le conviene y nunca ha llegado a desnivelar en este, su segundo pasaje por el club.

Como se puede apreciar, existen un cúmulo de errores que han llevado a que Peñarol deambule en la mitad de la tabla de posiciones del Apertura.

Debido a este mal presente y a todo lo apuntado anteriormente, si Peñarol no cambia drásticamente, su pasaje por la Copa Libertadores será efímero. Se tratará de una nueva quimera y este torneo le quedará grande.