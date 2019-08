Sigue la escalada de precios en el mercado de reposición

La faena de ganado de corral con destino a Cuota 481 quita presión de demanda sobre los ganados de pasto. Mientras, el mercado de reposición sigue firme como una roca, con valores históricamente altos en los remates por pantalla.

Hay un gradual afloje en los valores del gordo. Asimismo, el novillo especial de exportación volvió a superar esta semana los US$ 4 por kilo en cuarta balanza. Un valor 8% por encima de la cotización del novillo australiano y prácticamente empatado con el estadounidense, históricamente el más caro del mundo.

“Cualquier actor de la cadena cárnica sabe que estos precios no son sustentables”, consideró Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales, entrevistado en Tiempo de Cambio de radio Rural, haciendo referencia a la relación entre el Novillo Tipo y el valor de exportación.

La oferta sigue restringida. El mayor volumen de ganados de verdeo se espera para fines de agosto o principios de setiembre.

La industria se encuentra mejor posicionada, con disparidad de precios y plazos de carga. Muchas plantas están procesando ganado de encierros con destino a cuota y no cuota que da flexibilidad a los frigoríficos para proponer menores valores por el de pasto, entre US$ 3,95 y US$ 4, con algunos centavos más para lotes especiales de volumen y cercanos a planta. Los negocios por vaca gorda se ubican entre US$ 3,70 y US$ 3,80 y la vaquillona está entre US$ 3,90 y US$ 3,95, con una demanda marcada del abasto que genera una presión adicional sobre los valores.

A pesar de la escasa oferta de ganados de pasto, la faena de vacunos subió por tercera semana consecutiva a 39.637 cabezas, impulsada por una alta participación de novillos y vaquillonas de corral con destino a la Cuota 481.

El volumen de novillos subió respecto a la semana anterior de 15.910 a 17.111 cabezas, pero se ubicó 5.600 cabezas por debajo de las faenadas en igual semana de 2018. Por el mismo motivo aumentó la faena de vaquillonas, de 4.900 cabezas a 7.172 en la última semana.

La actividad de hembras –vacas y vaquillonas– fue notoriamente superior a la de novillos con una participación de 55%, siete puntos porcentuales más que en igual semana del 2018. Se industrializaron 21.811 cabezas, de las cuales 14.639 fueron vacas.

Este miércoles y jueves se registraron valores históricamente altos en el remate de Plaza Rural, con un mercado estimulado por la firmeza del gordo, las óptimas condiciones climáticas y la escasez de ganado.

Las terneras alcanzaron su mayor promedio en siete años, US$ 2,38 por kilo en pie. La vaca de invernada que alcanzó el máximo histórico de US$ 1,75 promedio con venta total.

La venta de terneros también fue total. Los casi 2.600 terneros ofertados promediaron US$ 2,42 con máximos de US$ 2,90 y mínimos de US$ 2,20, quedando apenas cuatro centavos por encima que la cotización de las terneras.

En ovinos el mercado sigue firme, con subas graduales y persistentes de valores para las diferentes categorías, un repunte de la faena en función de los avances de las esquilas y un aumento de animales disponibles. El cordero pesado se ubica entorno a US$ 3,71 y el cordero liviano y el borrego US$ 3,67. Se coloca todo lo que aparece en un mercado que no anuncia ningún quiebre de esta tendencia.

En la semana cerrada el 10 de agosto se faenaron 17.648 lanares, 10.000 más que los faenados la semana pasada (7.148) y por encima de los 16.602 de igual semana del año pasado.

En la semana cerrada el 10 de agosto, el precio de la tonelada de carne vacuna exportada subió respecto a la semana anterior a US$ 3.870, ubicándose US$ 580 por encima que en igual semana del año pasado (US$ 3.282/ton), según los datos del Instituto Nacional de Carnes. El volumen semanal exportado fue de 3.900 toneladas peso canal, el más bajo desde setiembre de 2015.

Si se observa el acumulado del año, el precio fue de US$ 3.683, un 3,2% superior a los US$ 3.569 en mismo período del año pasado. El volumen de carne vacuna enviado al exterior también sigue arriba en la comparación interanual aunque la brecha se reduce (288.993 toneladas peso canal versus 283.975 toneladas).