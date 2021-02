Sigue la suba y el novillo gordo llega a su mejor valor desde marzo de 2020

El mercado ganadero se afirma y alcanza su quinta semana consecutiva de suba de valores. Una oferta limitada de ganados de pasto y las últimas lluvias impulsaron al novillo gordo a su mejor precio desde marzo de 2020.

Los negocios de punta para el novillo especial de exportación alcanzaron esta semana los US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza, unos cinco centavos por encima del cierre de la semana pasada.

Avanza la faena para la Cuota 481, con un comportamiento atípico a lo que suele suceder durante estos períodos ventana de faena de corral, cuando los precios tienden a moderarse con menor presión de compra de la industria sobre los ganados de pasto.

Las lluvias, además de cambiar el ánimo de los productores, llevaron a que la oferta se retraiga y que sea mínima la disponibilidad de vacunos prontos, como se anticipaba hace semanas.

Hay demanda por todas las categorías. La vaca gorda especial y pesada se comercializa entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo. En el caso de la vaquillona –que había registrado un afloje en la demanda a fines de enero–, recobró dinamismo, en particular para ganados especiales. Las cotizaciones se ubican entorno a US$ 3,35.

Las entradas son ágiles, aunque dispares entre plantas. Van de una semana a 10 días.

Podía esperase que el dato de faena de esta semana mostrara un descenso vinculado a la escasa oferta de ganados de pasto y alguna dificultad en las cargas por las lluvias, pero la faena de corral con destino a la Cuota 481 la llevó arriba de las 42.000 cabezas, un 11% más que la semana previa y 8% por encima del volumen industrializado un año atrás, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) publicados el miércoles.

El dato

42.467 vacunos se faenaron en la semana que cerró el 13 de febrero; en lo que va de 2021 la faena es 27,2% superior a la de igual período del año pasado.

Forrajeramente el panorama parece reacomodarse. Aunque la última actualización del Instituto del Clima de la Universidad de Columbia muestra lluvias por debajo del promedio para el trimestre marzo-mayo, con el agua acumulada y unas probables lluvias al comienzo de marzo, ese pronóstico pierde fuerza como amenaza para la producción ganadera.

La aparición de mayor oferta de ganado se registraría avanzado marzo, consideró Facundo Schauricht, integrante de Zambrano & Cía, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado. “Hay gente que en diciembre y enero ajustó carga y ahora va a aprovechar que están viniendo los campos para meter kilos y sacar ganado gordo, bien terminado. Calculo que va a demorar al menos un mes para que aparezca más oferta”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural.

Finalmente esta semana se cerró un acuerdo entre la industria frigorífica y la Federación de Obreros de Industria de la Carne y Afines (Foica) sobre la cobertura de los trabajadores que son contactos de contactos positivos a covid-19, que se autocuarentenan. Se implementará un seguro de paro flexible y se mantendrán beneficios para los trabajadores.

En el mercado de reposición también predomina la firmeza y buena demanda, con suba de valores en prácticamente todas las categorías en la grilla de consignatarios. Excepto en novillos y vaquillonas para la Cuota 481, sin cotización y prácticamente sin concreción de negocios. La exportación en pie se muestra operativa y acompaña la suba de valores.

Por su parte, los lanares siguen muy demandados en todas sus categorías y con solidez en los precios. Los corderos livianos cotizan en el eje de US$ 3,11, el cordero pesado en US$ 3,15, los borregos a US$ 3,13, los capones en US$ 3,09 y las ovejas en el eje de los US$ 3. La oferta es limitada.

La faena de ovinos repuntó frente a la semana anterior con 25.799 animales procesados al 13 de febrero. En lo que va del año se llevan faenados 178.051 cabezas, casi el doble de los 89.971 registrados en igual período de 2020.

Juan Samuelle

Cambios en los valores del ganado.