Simeone habló sobre el posible fichaje de Godín a Inter de Milán

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, no quiso opinar sobre el posible fichaje del uruguayo Diego Godín por Inter de Milán, después de que el gerente del club neroazzurro asegurase que, "en breve", podrían hacer el anuncio oficial.



"Tenemos la negociación muy avanzada y fue bueno verle marcar contra la Juventus. Del resto no hablo, creo que en breve podemos hacer el anuncio oficial", señaló Marotta el jueves a Sky Sports.



Simeone eludió comentar estas declaraciones este sábado, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo contra el Villarreal, en la Liga. "No puedo decir nada porque es una opinión o son unas palabras de Marotta. Ya en su momento si Godín o el Atlético tienen que decir algo ya se les comunicará", destacó