Sin terminal nueva en Dique Mauá, gobierno estudia proyectos para sacar pasajeros del puerto

Cruzar desde el acceso por rambla a la terminal de pasajeros de Buquebus en el puerto de Montevideo supone abrirse paso por una larga fila de camiones que entran a la playa de contenedores. Esa intersección de autos y turistas a pie –que también descienden de los cruceros– con varias toneladas de carga y vehículos de más de cuatro metros de altura han motivado a los últimos dos gobiernos a impulsar al Dique Mauá como alternativa.

Sin embargo, con la última iniciativa descartada, las autoridades vuelven a pensar en una solución más a corto plazo. "Como no hubo contrapropuesta para Mauá, quedé en analizar con el equipo técnico otras alternativas para el próximo verano darle mayor seguridad al puerto de Montevideo", confirmó a El Observador el ministro de Transporte, José Luis Falero.

Foto: Leonardo Carreño.

Ingreso a la terminal de pasajeros de Buquebus

El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pretende "reactivar" las conversaciones con la constructora Berkes después de la semana de Turismo para definir cuál es el destino del Dique Mauá. El último capítulo de esta historia tiene una última oferta de la empresa en diciembre –basada en la construcción de un puerto sin concesión de terminal que hacía recaer los costos en el Estado– que el gobierno debió rechazar por falta de financiamiento.

La recuperación de esa centenaria estructura sobre la rambla Sur, testigo de numerosos proyectos naufragados, ha sido tema de discusión en reuniones entre el presidente Luis Lacalle Pou y la intendenta Carolina Cosse. El mandatario llegó a pedirle a Falero en noviembre un "último esfuerzo" para resucitar una iniciativa privada que tambaleó cuando Corporación América –concesionaria de aeropuertos uruguayos– se bajó ante la negativa gubernamental de conceder la operativa del puerto de Colonia como forma de asegurarles la viabilidad financiera de una obra de tal porte en Montevideo.

A cuatro meses de que la cartera quedara a la espera de una nueva propuesta de Berkes, y con el puerto en el Dique Mauá descartado en el período por falta de presupuesto, las conversaciones no han avanzado. También se enfrió la coordinación entre la constructora y la Intendencia de Montevideo (IM) para impulsar construcciones cuya posterior comercialización dote a la empresa de espalda financiera para hacer frente a los gastos.

Foto: Leonardo Carreño.

Terminal de pasajeros de Buquebus

La cúpula del MTOP piensa en generar alguna especie de "manga" o "pasaje aéreo" que conecte a la rambla con la terminal de Buquebus, para que autos y peatones no pasen al mismo nivel que los camiones. En este sentido, según supo El Observador, desde la Administración Nacional de Puertos (ANP) ven "con buenos ojos" la propuesta que el titular de Buquebus, Juan Carlos López Mena, hizo llegar a comienzos del año pasado al ministro Falero.

El propio jerarca sostuvo que puede "llamarlos después de Turismo y preguntarles si se puede profundizar". "Puede ser una alternativa, es una solución que no me parece descabellada, pero de ahí a que se ejecute puede haber un tiempo. Hay que aterrizarla en el lugar y hacer un proyecto de ingeniería, no es tan simple", explicó Falero, quien contó que la idea de López Mena –que no llegó a ser iniciativa privada– consiste en un "pasaje aéreo" sobre el recinto portuario.

Otra posibilidad manejada por operadores portuarios consultados por El Observador ha sido la de generar un pasaje subterráneo, pero Falero aseguró que ya no la ve "tan fácil, porque habría que romper el pavimento". "Yo quiero que para el verano que viene, aunque mal no sea una manga para los pasajeros, haya una solución. Una manga puede llegar a moverse, no es una obra de infraestructura. Si tengo algo permanente que me convenza, se verá", concluyó.

Sin salida aparente

Tanto Berkes como el MTOP se resisten a dar por muerto al Dique Mauá, pero sin presupuesto del Estado, sin un socio de peso que comparta los costos y sin operativa portuaria que viabilice la inversión en infraestructura, el panorama se hace oscuro para este período.

Camilo Dos Santos

Dique Mauá

Desde Berkes pretenden concretar en breves un encuentro con Falero pero aseguran que no hay camino posible sin un puerto allí. La constructora estima que su proyecto inicial suponía invertir unos US$ 180 millones en Montevideo, por lo que al tampoco tener a cargo la operativa de Colonia –algo que propusieron junto a Corporación América por haber allí una infraestructura ya consolidada– la potencial recaudación baja a la mitad.

Berkes sabe que el gobierno seguramente avance en el corto plazo con alternativas dentro del mismo puerto de Montevideo, pero su presidente, Pablo Bocchi, sostuvo en diálogo con El Observador: "Eso no resuelve el problema de fondo y termina siendo funcional a Buquebus".

Bocchi planteó que la iniciativa privada en el Dique Mauá significaba "pasar la ciudad a un nivel de primer mundo, un proyecto colosal con paseo urbano, paseo de comida, revalorización y cambios para una zona que ha quedado muy dejada de lado". La constructora apostaba también por nuevos edificios de vivienda promovida –uno de ellos sobre la vieja compañía del gas– cuya construcción coordinaba con la intendencia.

Foto: Leonardo Carreño.

Ingreso a la terminal de pasajeros de Buquebus

Desde la bahía contigua, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, declaró a El Observador que "si la terminal sigue en el puerto, hay que mejorar la conectividad". Al denso flujo de camiones se añade la intención de desarrollar un ramal de la traza ferroviaria que llegue por la línea del Ferrocarril Central –sin ser el tren de UPM– hasta la zona de contenedores.

Por otro lado, el tema no ha estado exento de rispideces. López Mena llegó a trasladar a Falero "su sorpresa y malestar por sentirse desoído y desplazado de sus iniciativas" cuando el gobierno pisaba el acelerador para concretar el proyecto de Berkes y Corporación América, tal como informó El Observador.

Con varios intereses en juego, el gobierno se apresta a dar con una solución para pasajeros, apurado por un puerto en expansión.