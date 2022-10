Sindicatos de la enseñanza se levantaron de reunión con ANEP, que irá al Ministerio de Trabajo

Los sindicatos de la enseñanza se levantaron de una reunión que estaban teniendo con autoridades de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) por distintos aspectos de la reforma educativa. "Se ha visto interrumpida por un cambio de posición de la Coordinadora de Sindicatos, que ahora queriendo o interpretando la Ley de Negociación Colectiva, estima que debemos suspender las instancias de formación por la transformación curricular y que debemos estar a una negociación en ese ámbito", aseguró el presidente del organismo, Robert Silva.

"Nosotros expresamos nuestra voluntad de negociación, pero que la formación para los docentes tiene que continuar. A su vez, queríamos plantear, pero lamentablemente no fue posible porque se levantaron, la elección por más de un año, tres años de los docentes de Secundaria y UTU", agregó Silva.

Silva comentó que, luego de que se suspendiera la reunión, solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "una reunión urgente de carácter tripartito" porque consideran "que no es justo, no corresponde, suspender la posibilidad de que los docentes no puedan elegir por tres años en Secundaria y UTU", afirmó

"Hemos mostrado una y otra vez nuestra voluntad de diálogo y negociación. Pero es fundamental entender que este cambio curricular y educativo tiene que concretarse por más trabas que existan (...) Nosotros decimos que el país no puede detenerse, el cambio curricular tiene que existir y estamos dispuestos a negociar aquí en la órbita de la ANEP o en el Ministerio de Trabajo", confirmó.

Con respecto a los cursos de sensibilización de la reforma educativa con los que que los docentes no estaban conformes, Silva aseguró que continuarán. "Los cursos continúan con la posibilidad de que los docentes se vayan sumando", aseguró Silva. "Queremos cambiar un sistema totalmente injusto, que los que menos tienen son los más perjudicados", aseguró.

El 25 de octubre, El Observador informó sobre el enojo que había en los cargos técnicos de Primaria por esas capacitaciones y que algunos habían decidido no continuar participando. Según informaron los docentes, no les fueron entregados los nuevos planes y programas, los cursos fueron “monólogos” y los talleres “caóticos”.

Los sindicatos de maestros recibieron distintas notas –algunas firmadas por inspectores de zonas y otras por directores y coordinadores de Educación Física– en las que piden el respaldo político del sindicato ante las represalias que aseguran podrían recibir aquellos docentes que abandonen los cursos.

“Las conferencias han sido en forma de monólogo, sin posibilidad de intercambio con los disertantes. A lo sumo, con un criterio no compartido, la coordinadora de estas formaciones tomó algunas preguntas y reflexiones para comentar sobre ellas. En los talleres de grupos y subgrupos, fue bastante caótica la participación, quedando muchos directores sin participar y aquellos que lo lograron, el tiempo sumamente limitado impidió un trabajo serio”, reza una de las misivas que envió el equipo de directores de Educación Física.

Los inspectores, a su vez, se quejaron de que a mitad de octubre se les informó que debían tutorar a los directores, cuando “existe mucha confusión” y cuando les fue asignada una tarea “protagónica” sin formación previa.