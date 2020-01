Socialistas no dan marcha atrás y apoyan a Cosse pese a candidatura de Martínez

Casi todo el Frente Amplio se enteró por la prensa de que Daniel Martínez analizaba postularse nuevamente a la Intendencia de Montevideo. El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, y la precandidata a intendenta Carolina Cosse en seguida se pusieron en contacto.

Días antes, con el expresidenciable socialista fuera de la jugada, el partido conducido por Civila había confirmado su respaldo a la candidatura de Cosse, una decisión que ya había acentuado las divisiones internas en el histórico partido de izquierda.

En cuestión de minutos, la noticia sacudió a todos los sectores del FA y su dirigencia, pero a ninguna agrupación la dejaba más en aprietos que al Partido Socialista. ¿La eventual postulación de Martínez los haría cambiar de planes? ¿Qué pasaría entonces con su respaldo a Cosse?

Para tener la información de primera mano, Civila se comunicó con Martínez, que en un principio no contestó el teléfono, según contaron a El Observador fuentes del oficialismo. El secretario general dijo este jueves que está en contacto permanente y que conversó en las últimas horas, aunque prefirió no revelar el contenido del intercambio. Por su parte, allegados al exintendente informaron que Martínez planea juntarse para conversar.

Poco después de que trascendiera la noticia, Civila le aseguró a Cosse que seguirían adelante con la decisión adoptada, y así lo ratificó este jueves el secretario general cuando el partido recibió a la exministra en la sede departamental. “El Partido Socialista es un partido que cuando dice algo va para adelante con eso que dice. Cuando se compromete, se compromete”, dijo Civila durante la breve reunión con dirigentes y militantes.

Del encuentro no participó ningún representante de la corriente “renovadora”, actualmente minoría en el partido. Este viernes, integrantes de esa facción se volverán a juntar para evaluar los pasos a seguir, con varias cartas arriba de la mesa. Algunos sugieren que toda la corriente se debería retirar “en masa” del partido, otros plantean tomarse “licencia partidaria” durante la campaña –algo que el propio Civila, como dirigente de base, hizo en 2009 cuando el partido apoyó la candidatura de Danilo Astori–, y también hay quienes impulsan negociar la apertura de listas múltiples dentro del PS con los mismos ediles pero distintos candidatos.

Civila dijo en rueda de prensa que el PS es “un partido” y que las decisiones que toma “son decisiones que obligan a todos sus integrantes”. De todas formas, afirmó que “cualquier situación nueva que se presenta en la vida política exige reflexionar y discutir”. “Hoy estamos parados en este escenario y la lista 90, por decisión de la departamental, apoyará a Carolina Cosse. El PS no es un partido de ‘cómo te digo una cosa te digo la otra’. Tenemos coherencia”, añadió.

El secretario general enfatizó que la decisión se tomó a partir del “mensaje contundente” que había dado Martínez a fin de año –cuando comunicó públicamente su decisión de no postularse– y dijo que el expresidenciable “nunca ha tomado decisiones en contra de las decisiones colectivas de su partido”. La corriente mayoritaria también mantendrá reuniones este viernes, dijeron fuentes del partido.

Un asado donde primó la sorpresa

Horas antes de la comparecencia de Cosse ante la departamental socialista, en “La Chacra” de Yamandú Costa tuvo lugar un asado de camaradería en el que el empresario canario oficializó su decisión de bajarse de la candidatura a la Intendencia de Canelones, pero los focos de los comensales estaban puestos en la “telenovela” montevideana.

Del encuentro participaron, entre otros, el intendente de Canelones Yamandú Orsi (MPP), la excandidata a vicepresidenta Graciela Villar, el senador electo Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y los dirigentes de su espacio Enrique Pintado y Gonzalo Reboledo. En las conversaciones entre unos y otros sobrevoló la novedad de la marcha atrás de Martínez.

Según supo El Observador, tanto Villar como Orsi (que fue jefe de campaña de Martínez en la segunda vuelta) ven con preocupación las consecuencias que puede tener la postulación del ingeniero en la interna frentista.

En rueda de prensa, el intendente de Canelones dijo que le “sorprendió” la noticia “porque él ya había sido muy enfático”. "Él decidió dos veces no jugar en esa cancha. Pensé que ya no era una chance, pero bueno, bienvenido. Creo que peor sería que no hubiera alternativa", señaló.

A su vez, Orsi admitió que el reimpulso a Martínez entrevera más el panorama –dado los apoyos sectoriales ya confirmados–, y dijo que ahora "hay que remontar". "Hay que analizar lo que pasa con el Partido Socialista, pero claro que hay que desandar un camino y siempre que eso se hace tiene más trabajo", aseguró.

Villar, en tanto, declaró que "pasada la sorpresa” hay que “valorar” que los tres candidatos (en referencia a Martínez, Cosse y Álvaro Villar) son de “altísima calidad”.

Candidaturas por unanimidad

La departamental del Frente Amplio en Montevideo viene avanzando desde hace días en la posibilidad de votar por unanimidad las tres candidaturas negociadas de antemano. Según consultas realizadas por El Observador, hasta el momento nadie planteó revisar esa decisión a la luz de la candidatura de Martínez. La dirección del Partido Comunista en la capital se reunirá este viernes en la noche para oficializar su apoyo a Cosse. Juan Canesa, integrante de ese órgano, dijo que la irrupción del socialista "no cambia nada" en la voluntad de aprobar las tres candidaturas por consenso, como está pautado.

Por su parte, el senador electo por la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, opinó que un bloqueo del Frente Amplio es "improbable" porque "metería un nivel de complejidad que nadie desea". "El Frente ya está en una situación que es difícil. No creo que eso se produzca. Las posibilidades políticas del FA están directamente vinculadas a hacer una campaña buena y amigable, con los perfiles propios de cada uno", añadió Rubio.

La candidatura de Martínez continúa siendo objeto de negociaciones entre sectores del ala socialdemócrata del FA. Los dirigentes planean reunirse en conjunto con el ingeniero este fin de semana. Asamblea Uruguay, sector del ministro Danilo Astori, se reunirá el lunes para adoptar una resolución.