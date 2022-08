Sorpresa en Peñarol por el paradero desconocido del juvenil Jairo O'Neill

El futuro del lateral izquierdo de Peñarol Jairo O'Neill es una incógnita para sus dirigentes ya que el futbolista terminó contrato el 31 de julio y no volvió a presentarse en Los Aromos.

O'Neill tiene 21 años y fue promovido al primer equipo a fines del año pasado luego de que una lesión de Juan Manuel Ramos lo dejara afuera de la recta final de la temporada.

Firmó contrato el 2 de diciembre de 2021 con un corto plazo: el 31 de julio de esta temporada.

Su debut se dio recién en mayo de este año, contra Boston River, tras una nueva lesión de Ramos.

"El contrato terminó el 31 de julio, su representante nos dijo que estaban evaluando ofertas, pero hasta ahora no sabemos más qué pasó, si consiguió o no, después del 31 no ha concurrido más a Los Aromos", dijo este domingo a VTV el consejero Jorge Nirenberg.

En total jugó cinco partidos con Peñarol, tres por el Apertura, uno por el Intermedio y uno por Copa Libertadores. Salvo ante Boston River fue titular en el resto de los partidos.

O'neill en proyección ofensiva, su fuerte

Su último encuentro fue el sábado 16 de julio contra Wanderers, en el 3-3 del Intermedio.

Se trata de un lateral de pierna zurda con salida rápida, desborde y que llega al fondo de la cancha para acompañar el ataque.

Esos rendimientos llamaron la atención del exterior y por esa razón sus representantes le buscan una salida, desde el 31 de julio con el pase en su poder.

Peñarol intentó negociar para quedarse al menos con un porcentaje de la ficha del jugador, pero hasta la fecha siguen sin respuestas. De esa posibilidad y también del futuro del jugador.

El entrenador Mauricio Larriera prefirió en su ciclo, salvo cuando las lesiones o indisponibilidades físicas no se lo permitieron, a Ramos, un lateral de corte más defensivo pero de buen juego aéreo y que incluso ha anotado tres goles en la presente temporada por el plano local y uno por Libertadores.

Otro que está en una situación similar es Ezequiel Busquets pero su contrato termina el 31 de agosto.

"Se esta conversando lo mismo, como hay tiempo, no tenemos apuro", expresó Nirenberg.

Busquets volvió el año pasado tras un préstamo a Marbella de España, pero ha tenido escasa actividad.