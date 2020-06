Sotelo estudia posibilidades para no presentarse como suplente de Raffo

El experiodista Gerardo Sotelo, actual presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), tiene previsto renunciar a la suplencia de Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la denominada coalición multicolor, según informó Santo y Seña y confirmó El Observador.

La decisión está sujeta al análisis que haga el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Independiente, que se reunirá este lunes para discutir el tema.

En los últimos días Raffo y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, hicieron consultas a la Corte Electoral para conocer si es posible cambiar la lista de suplentes de una candidatura, ya que ya están inscritos ante ese organismo para las elecciones del próximo 27 de setiembre.

La Corte Electoral respondió de forma afirmativa al planteo, aunque al tiempo que renuncia Sotelo debería inscribirse la nueva suplencia.

El experiodista lo planteó a la interna del Partido Independiente hace dos semanas, donde manifestó su interés en renunciar a la candidatura para evitar discusiones éticas sobre su doble condición de suplente y presidente del Secan, pese a que no hay un impedimento legal.

Según supo El Observador, allí tuvo el visto bueno de sus correligionarios, aunque la decisión definitiva todavía no fue tomada. Las fuentes contaron que hay tres caminos en el horizonte: la renuncia, el pedido de licencia como presidente del Secan y, por último, la posibilidad de figurar como suplente pero no hacer campaña.

La primera, sin embargo, es por la que apuesta Sotelo. La decisión final será tomada en los próximos días.

Sotelo fue elegido como presidente del Secan en marzo de este año, pero luego de recibir varias críticas por su condición de suplente de Raffo decidió pedirle al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, que postergara su nombramiento.

Como las elecciones departamentales previstas para el 10 de mayo se suspendieron a causa del coronavirus, Sotelo decidió asumir de todas formas su rol al frente de los medios públicos.

"Como no hay campaña, no hay motivo por el cual no me ocupe de la tarea que me encomendó el presidente", dijo el pasado 27 de abril ante la consulta de El Observador. "Lo que cambió fue que no está más el motivo por el cual se había suspendido mi designación", agregó en relación a la postura que había tomado en marzo.

La asunción del experiodista como presidente del Secan motivó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por parte de la Vertiente Artiguista.