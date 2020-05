Sotelo tras denuncia del FA en Jutep: "No tienen autoridad moral para hacer estos planteos"

El experiodista Gerardo Sotelo, que días atrás asumió al frente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), cuestionó al Frente Amplio por haber presentado una denuncia en su contra ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por incompatibilidad de la función que tiene a cargo con la candidatura a la suplencia de la Intendencia de Montevideo por parte de la denominada "coalición multicolor".

Este jueves, los senadores Enrique Rubio y Amanda Della Ventura –de la Vertiente Artiguista, perteneciente al Frente Amplio (FA)– solicitaron a la Jutep que analice la designación de Sotelo, con la presunción de que se trata de "una situación de apariencia irregular o no compatible con los principios establecidos en la normativa vinculada a la actuación de los funcionarios públicos".

Para los senadores, la designación de Sotelo "puede dar lugar a que se violenten principios y definiciones que se encuentran contenidos en la ley 17.060 (Normas referidas al uso indebido del poder público) como el expresado en el artículo 21, que refiere al principio de imparcialidad". Ese artículo señala que "los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”.

Según Rubio y Della Ventura, la asunción del cargo por parte Sotelo "también vulnera los artículos 9 (interés público), 11 (probidad), 16 (imparcialidad), 17 (implicancias), 28 (prohibición de relaciones con actividad vinculada), 30 (implicancias dudosas o supervivientes) y 37 (prohibición de proselitismo de cualquier especie) del decreto 30/003 que reglamenta las conductas relativas a función pública".

En el escrito, Rubio y Della Ventura señalaron que "el ahora director de los medios públicos va a estar dirigiendo los mismos en el marco de una campaña electoral donde él es uno de los candidatos" y que esa situación es "por demás irregular", ya que "puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado, y abrir la posibilidad desde dicha función a incidir en eliminar todo margen de ecuanimidad y transparencia a la hora de informar a la ciudadanía por parte de los medios públicos de nuestro país".

Los senadores añadieron que "la responsabilidad del apartamiento legal y normativo vigente está presente, desde el momento de su designación, por parte del Poder Ejecutivo".

Asimismo, recordaron que en marzo el propio Sotelo había solicitado que se postergara su designación. El 5 de marzo, el experiodista publicó en Twitter las razones de esa decisión alegando que "si bien no existe restricción legal ni ética alguna", aplazar su nombramiento podía "alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta administración en cuestiones de transparencia y garantías democráticas".

En ese momento las elecciones estaban fijadas para el 10 de mayo. Debido a la emergencia sanitaria, los partidos acordaron postergarlas para el 27 de setiembre y Sotelo decidió asumir, lo que ocurrió el 22 de abril. Sin embargo, Rubio y Della Ventura argumentan que "la postergación de las elecciones municipales no cambia en nada la evidente contradicción de estar al frente de los medios públicos y a la vez ser candidato en las mismas".

"Téngase presente que en la circular de la Corte Electoral número 10.853 de fecha 17 de abril de 2020, donde resuelve prorrogar las elecciones municipales para el próximo 27 de setiembre, en su punto 4 dice que 'los candidatos a intendente, titulares y suplentes, serán los ya nominados por los órganos deliberativos departamentales de los partidos políticos", argumentaron los senadores.

A su vez citaron las declaraciones que Sotelo efectuó el pasado 28 de abril, cuando afirmó que "no está más el motivo por el cual se había suspendido" su designación. "Como no hay campaña, no hay motivo por el cual no me ocupe de la tarea que me encomendó el presidente", sostuvo Sotelo.

Los senadores de la Vertiente Artiguista, por su parte, dijeron que "con respecto a las implicancias de ser candidato a una instancia electoral y su eventual incompatibilidad con ser director de Televisión Nacional del Uruguay (TNU), nada ha cambiado".

En el escrito, solicitaron que la Jutep realice "la investigación y el análisis de los hechos de apariencia irregular y contrapuesta a la ética en la función pública denunciados" en esa carta.

Por su parte, FA manifestó este jueves su "rechazo" por la "designación" y la "actuación" de Sotelo como nuevo presidente del Secan y señaló que su nombramiento "constituye un hecho grave y lesivo para las instituciones y la democracia".

En ese sentido, el principal partido de oposición "exhorta al presidente de la República (Luis Lacalle Pou) y al ministro de Educación y Cultura (Pablo da Silveira) a corregir este yerro" y a "cuidar la democracia" uruguaya.

En particular, el FA cuestionó que se haya designado al frente de los medios públicos a "un candidato en carrera electoral".

Ante esto y consultado por El Observador, el experiodista dijo que ni la Vertiente Artiguista ni el FA tienen "autoridad moral" para cuestionarlo y arremetió contra ambos. "¿Es la misma organización que tuvo jerarcas del gobierno haciendo campaña en octubre pasado? ¿Es la misma que tuvo un vicepresidente que tuvo que renunciar por corrupto? Mis valores son mucho más rigurosos que los de ellos, no voy a discutir con ellos, daremos las razones a la Jutep y estaremos a la espera", expresó antes de ironizar con que era un "avance" que los dirigentes del FA fueran a la Jutep pero no como "sospechosos".

Denunciado por censura

Por otro lado, Sotelo negó las acusaciones de censura lanzadas este jueves luego que se difundiera un comunicado que envió a los coordinadores de los informativos de TNU y Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU) indicando que "todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados con el coordinador periodístico del Secan, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción".

Sotelo dijo que con este comunicado pasó como lo que decían con "una canción de Xuxa, que si la escuchabas de atrás para adelante tenía un mensaje satánico".

"Si vos leés este comunicado al revés encontrás censura. Ahora, si lo leés al derecho, que es como se leen los comunicados, tenés que por primera vez en 57 años el director de la televisión pública le plantea a sus periodistas una manera objetiva y razonable de trabajar, que responda a criterios objetivos. De hecho son principios que creo que compartimos todos los periodistas y ciudadanos. Lo que se plantea es cómo se procesa la información: que sea de interés público, que sea balanceada –es decir, que incluya todas las voces que son necesarias para entender los hechos que se narran– y que sean narrados y presentados con criterios de imparcialidad", señaló.

El nuevo presidente del Secan dijo que hasta ahora los directores podían hacer "lo que se les antojaba" y que su gestión autolimitará "ese poder con base en principios" que nadie le ha "discutido". "Finalmente llegó el momento de terminar con las arbitrariedades de los directores de los medios públicos. Quien tiene más poder es el gobierno, el oficialismo, que le daba hasta ahora el sesgo que se les antojaba. No se va a manipular la información ni a favor del gobierno ni en contra", agregó.

En su escrito, el FA reprochó el envío de un comunicado a los coordinadores de los informativos de TNU y RNU porque implica "la prohibición de producir y emitir material periodístico en los medios públicos sin previa autorización de un funcionario de su confianza política", un "proceder" que "atenta contra la libertad de expresión según está suscripto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)".

Además, dirigentes y sectores del Frente Amplio señalaron que se trata de un acto de censura y hasta lo comparan con políticas autoritarias. "Este comunicado elaborado por el candidato suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo no tiene otra forma de ser llamado: mecanismo para la censura", tuiteó la cuenta oficial del MPP. Rafael Paternain, del sector Casa Grande, dijo que "el franquismo llegó a los medios públicos" y tildó a Sotelo de "censor a sueldo".